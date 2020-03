Ein Raum für die Tutzinger Jugend

Die Jugend in Tutzing braucht einen Raum. Diese Auffassung teilen viele Tutzinger, und einer tut jetzt etwas dafür. Thorsten Kerbs sammelt im Internet Unterschriften für ein Jugendzentrum.

Tutzing – „In Tutzing gibt es keinen Ort der Jugend, keinen Platz nur für junge Leute“, sagt Thorsten Kerbs. Dabei sei der Kontakt für Jugendliche untereinander so wichtig. „Ich stelle eine Vereinsamung unter den Jugendlichen fest.“ Jeder schaue in sein Handy, „einen sogenannten Real-World-Kontakt gibt es kaum noch“. Ein Ort, an dem sich Jugendliche zwanglos und vor allem zweckfrei treffen könnten, sei für die Entwicklung von 10- bis 18-Jährigen deshalb sehr wichtig. „Dort erleben sie, ohne gleichzeitig gefordert zu sein, die Höhen und Tiefen des Miteinanders, wie sie natürlicherweise in die aufregende Phase der Jugendjahre gehören.“ Und zwar ohne Mitglied in einem Verein zu sein. Dafür sammelt Kerbs Unterschriften im Internet.

Kerbs hat viel mit jungen Menschen und deren Familien zu tun, er ist Psychologe und arbeitet unter anderem mit dem Jugendamt München zusammen. Er hat eine 16-jährige Tochter, die bei ihm wohnt, und einen 14-jährigen Sohn. Die Erfahrung seiner Tochter, die relativ schwer Fuß fasste in Tutzing, und seine Beobachtungen haben ihn dazu gebracht, eine Unterschriften-Aktion zu starten. Unter www.change.org/p/tutzinger-gemeinderat-tutzing-braucht-ein-jugendzentrum können Interessierte ihre digitale Unterschrift leisten. Wenn die Unterschrift von Tutzinger Bürgern kommt, bekommt die Aktion natürlich mehr Gewicht. Kerbs hofft auf ein paar hundert Unterschriften.

Echte statt digitale Kontakte

Einen Begegnungsraum für junge Menschen hält Kerbs auch deshalb für wichtig, weil Jugendliche heutzutage nicht mehr einfach so zusammenkommen. „Ich bin als Kind und Jugendlicher auf die Straße gegangen und da waren sehr viele andere Kinder und Jugendliche.“ Das sei nicht mehr der Fall. Auch durch die Konzentration auf digitale Kontakte „findet eine Vereinzelung statt, die ihresgleichen sucht. Ausgenommen sind die Kinder, die durchgemanagt werden, die zum Klavierunterricht und so weiter gebracht werden, die haben Kontakte“. Doch das sei eben nicht bei allen Jugendlichen der Fall.

Eine konkrete Idee für den Standort eines Jugendzentrums hat Kerbs nicht. Er weiß, dass das viel Nachdenken und vor allem Geld erfordert. „Eventuell, wenn der ,Tutzinger Keller‘ in das ungenutzte Bahnhofsgebäude umziehen würde, könnte man den jetzigen ,Tutzinger Keller‘ abreißen und im neuen Gebäude einen Jugendraum unterbringen.“ Es werde sicher nicht einfach, aber es sei lohnenswert.

Sitzecken, Billard, Tischtennis, Musik und Projekte

Genaue Vorstellungen hat der Psychologe bezüglich der Ausstattung des Jugendzentrums: „Eine gesunde Mischung aus Anregung durch Billard, Tischtennis, Musik und Projekte und Muße durch Sitzecken zum Reden, Schweigen und Chillen. Man trifft sich und kommt allein zum Zweck der Begegnung zusammen.“ Vielleicht hat Kerbs selbst bald die Gelegenheit, die politischen Weichen für ein Jugendzentrum zu stellen. Er kandidiert auf der Liste der Tutzinger Grünen bei der Kommunalwahl am Sonntag.