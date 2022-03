Lesen Sie auch:

Einfachere Registrierung, anhaltende Solidarität: Wie der Landkreis Starnberg die Ukraine unterstützt

Von: Susanne Weiss, Tobias Gmach, Laura Forster, Hanna von Prittwitz

„Ich habe geweint, ich konnte es nicht fassen“, sagt Patrizia Leonte aus Gilching angesichts des Ukraine-Kriegs. Deshalb engagierte sie sich, wie so viele im Landkreis, sammelte Medikamente und einiges mehr. Friedenskundgebung Gauting © Andrea Jaksch

Geflüchtete, die privat unterkommen, dürfen sich im Landratsamt registrieren – der Prozess hat sich damit vereinfacht. Koordination ist auch bei der Ukraine-Hilfe aus dem Landkreis gefragt: Von manchen Sachspenden gibt es mittlerweile zu viel, während anderes dringend gebraucht wird. Weitere Friedensdemos kündigen sich unterdessen an.

Landkreis – Zunächst hieß es, alle Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine müssten sich zentral bei der Regierung von Oberbayern in München melden. Nun hat sich der Prozess vereinfacht, wie das Landratsamt mitteilte. „Wer privat bei Verwandten, Bekannten oder Freunden im Landkreis Starnberg unterkommt, kann jetzt direkt im Landratsamt registriert werden“, hieß es. Für den Erstkontakt reiche eine E-Mail an auslaenderwesen@lra-starnberg.de. Anzugeben sind Vorname, Familienname, Geburtsdatum und vorübergehender Unterbringungsort. Die Ausländerbehörde prüfe im Einzelfall, ob Geflüchtete für die Registrierung persönlich vorsprechen müssten. Das Amt empfiehlt den Ukrainern und ihren Helfern, zeitgleich mit der Registrierung den Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels zu stellen. Der Antrag findet sich auf der Internetseite der Behörde unter lk-starnberg.de.

Neu ankommende Flüchtlinge, die keine Unterkunft haben, sollen sich weiterhin an das rund um die Uhr geöffnete Ankunftszentrum der Regierung von Oberbayern (Maria-Probst-Straße 14, München) wenden.

Weitere Hilfsaktionen laufen an - aber nicht alles ist gefragt

Die Solidarität ist im Landkreis ungebrochen, weitere Hilfsaktionen laufen an. Auffallend ist, dass manche Sachspenden mittlerweile nicht mehr gebraucht werden, andere dafür umso mehr.

Patrizia Leonte aus Gilching hielt die Berichterstattung nicht mehr aus. „Ich habe geweint, ich konnte es nicht fassen“, sagt die 43-Jährige. Über soziale Medien stieß sie auf Ingrun Finke, die ebenfalls in Gilching für die Ukraine sammeln wollte (wir berichteten). „Und dann ist es voll losgegangen“, sagt Leonte. Hunderte hätten seither Lebensmittel, Konserven, Medikamente und vieles mehr gespendet. Ihr Ehemann Isidor Amplatz und Helfer fuhren die Spenden abends nach München zur Ukrainisch-Katholischen Pfarrei Maria Schutz. An diesem Freitag will Leonte erneut sammeln: „Ab 10 Uhr bis abends nehme ich an der Flugplatzstraße 7a in Neugilching alles bis auf Kleidung entgegen“, sagt sie. Am wichtigsten seien Medikamente und Verbandsmaterial, nicht abgelaufen und originalverpackt und für Kinder und Erwachsene geeignet. Eine Ärztin aus Pasing habe sogar ein Ultraschallgerät gespendet. Gesucht werden Fahrer und Transporter. Leontes Kontakt: 01 52/33 71 09 12.

Die Pfarreiengemeinschaft Seefeld-Wörthsee hat ebenfalls eine Aktion organisiert. Am Samstag können Sachspenden von 11 bis 14 Uhr an folgenden Stellen abgegeben werden: im Pfarrheim in Hechendorf, Hauptstraße 51, im Haus Peter und Paul in Oberalting, Marienplatz 4, sowie im Pfarrheim in Wörthsee, Etterschlager Straße 47. Dringend benötigt würden Isomatten, Schlafsäcke, Bettwäsche, Luftmatratzen, Hygieneartikel wie Seife, Babylotion, Wundcreme, Zahncreme aber auch Windeln, medizinische Verbandsmittel, Ohropax, Mund-Nasen-Schutz, nicht verschreibungspflichtige Schmerzmittel, Müsliriegel, Konserven, Instantsuppen, und Babynahrung. „Bitte keine Kleidung“ heißt es im Aufruf. Und: „Die Spenden sollten möglichst in Kartons verpackt sein.“ Sie sollen noch am Samstag ebenfalls zur Münchner Pfarrei Maria Schutz gebracht werden.

Spenden nicht telefonisch ankündigen: Osteuropahilfe wird überrannt

Die Osteuropahilfe der Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Starnberg und München nimmt weiterhin Spenden an, muss ihre Kräfte aber bündeln. „Wir kümmern uns um Unterkünfte, organisieren Transporte und nehmen die Sachen entgegen“, sagt Vorsitzende Maria Reitinger. Sie bedankt sich bei allen Unterstützern, bittet aber inständig darum, Spenden nicht vorab telefonisch anzukündigen. Diese könnten jederzeit am Mörlbacher Weg 24 in Schäftlarn/Neufahrn abgegeben werden. Kleidung werde derzeit nicht benötigt. Womit man helfen kann, findet sich immer aktuell auf der Internetseite www.osteuropa-hilfe.de.

Unterkünfte für 20 Flüchtlinge aus der Ukraine haben Werner Lehnis, Vorstand der Organisation „Care in Action“ mit Sitz in Starnberg, und sein Team seit Sonntag organisiert. „Wir haben ein großes persönliches Netzwerk“, sagt Lehnis, der viele Jahre in der Ukraine gelebt hat. „Care in Action“ kümmert sich seit 20 Jahren in Lwiw um Waisenkinder und Familien. „Als ich vom Krieg erfahren habe, musste ich sofort an unsere neun Mitarbeiter und die Kinder und Eltern denken“, sagt Lehnis. Seitdem sammelt die Organisation Spenden und schickt einen Teil in die Ukraine, ein anderer ist für die Flüchtlinge, die gerade auf dem Weg in den Landkreis sind.

In der Nacht auf Mittwoch kam die erste Familie in Söcking an. Eine ukrainische Mitarbeiterin der Organisation mit ihren zwei Töchtern, auf eine junge Frau mit einem rund sechs Monate alten Baby warten Lehnis und sein Team noch. „Viele Ukrainer waren noch nie im Ausland, dazu die emotionale Situation. Es ist für sie alle nicht leicht“, sagt Lehnis.

In Weßling können sich Menschen, die Flüchtlinge aufnehmen möchten, bei Roland von Rebay melden. „Wir haben über einen privaten Kontakt die dringende Bitte erhalten, ob wir Menschen in privaten Unterkünften sehr schnell unterbringen können“, schreibt der ehemalige Gemeinderat und Bürgermeisterkandidat in einem allgemeinen Aufruf. Zunächst gehe es um eine erste Hilfe, Weiteres werde im Anschluss geregelt. „Bitte gebt mir kurz Bescheid, wer bis zum Wochenende Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen könnte und wer im Anschluss bereit ist, Menschen aufzunehmen“, so von Rebay. Er bittet, per E-Mail an telezentrum@t-online.de um Kontaktaufnahme. „Ich rufe zurück, mein Telefon ist derzeit oft belegt.“

Auch das BRK Starnberg wird sich engagieren. Man habe aber erst noch Fragen mit dem Deutschen und dem Ukrainischen Roten Kreuz klären wollen, sagte Kreisgeschäftsführer Jan Lang. So will Bayern Rettungswagen für Notfallevakuierungen bereitstellen. Ein Fahrzeug kommt vom Kreisverband. Dem Landratsamt habe man Unterstützung angeboten bei der kurzfristigen Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen – schon 2015 hatte das BRK geholfen und habe das entsprechende Fachwissen. Zudem will das BRK Flüchtlinge unterbringen, falls erforderlich.

Kundgebungen und Friedensgebete

Zeichen für den Frieden sind dieser Tage allerorten im Landkreis zu sehen. Der Gemeinderat in Gauting etwa bekundete am frühen Donnerstagabend seine Solidarität mit der Ukraine. Alle Parteien hatten sich dem Aufruf angeschlossen, der Rathausvorplatz war gut gefüllt. Neben Reden gab es ein Friedensgebet, eine Gedenkminute und eine Mahnwache. Auf dem Rathausplatz in Herrsching haben Grüne, SPD, FDP und ÖDP gemeinsam für diesen Freitag eine Friedenskundgebung angekündigt. Beginn: 17.30 Uhr. Ein ökumenisches Friedensgebet findet am Sonntag auf dem Kirchplatz in Starnberg statt. Los geht’s um 12 Uhr, Organisator ist der CSU-Kreisverband. Die Pfarreiengemeinschaft Seefeld-Wörthsee lädt für Sonntag ebenfalls zum Friedensgebet – in der Kirche zum Heiligen Abendmahl in Steinebach. Beginn dort ist um 18 Uhr.

Anlaufstellen für Spende- und Hilfsmöglichkeiten im Landkreis Starnberg

Die Ukrainer benötigen Hilfe. Sei es durch Sachspenden, die den Menschen vor Ort zugutekommen, oder etwa durch das Bereitstellen von Wohnraum für diejenigen, die bereits nach Deutschland geflüchtet sind. Eine Auswahl an Möglichkeiten, sich im Landkreis zu engagieren:



LANDRATSAMT

Wer Wohnraum für Geflüchtete anbieten kann, soll sich per E-Mail an ukraine-hilfe@lra-starnberg.de wenden. Wenn möglich, sollen die Wohnungen über mehrere Monate nutzbar sein, da derzeit von einer längeren Verweildauer der Geflüchteten ausgegangen wird. Zudem sucht das Landratsamt Personen, die ukrainisch sprechen und als Dolmetscher helfen können. Wer Geld- und/oder Sachspenden in die Ukraine schicken möchte, erhält genauere Informationen unter www.osteuropa-hilfe.de.



TUTZING

Der Ökumenische Unterstützerkreis Tutzing sammelt Sach- und Geldspenden. Genauere Informationen gibt es per E-Mail an kontakt@oeut.org.



HECHENDORF

Das Team des Hechendorfer Wochenmarktes sammelt in Zusammenarbeit mit der ukrainisch griechisch-katholischen Pfarrei München am Freitag, 4. März, Sachspenden. Gebeten wird um Isomatten, Schlafsäcke, Bettwäsche, Hygieneartikel, medizinische Verbandsmittel und rezeptfreie Schmerzmittel. Die Spenden können zwischen 14 und 18 Uhr am Wochenmarkt am Schlagenhofener Weg in Seefeld abgegeben werden.



GAUTING

Die Ukrainerin Elvira Zechalo hat dank direkter Kontakte in ihr Heimatland eine private Spendenaktion gestartet. Wer genauere Informationen über die benötigten Dinge sowie den genauen Ablauf erhalten möchte, kann sich telefonisch unter (01 51)/72 17 19 76 bei Elvira Zechalo melden.

GILCHING

Eine Futterspendenaktion für Hunde und Katzen in der Ukraine hat Joanna Brosig aus Gilching auf die Beine gestellt. Sie sammelt trockenes Tierfutter in wetterbeständigen Säcken, Leinen, Transportboxen sowie Verbandsmaterial. Die Spenden leitet sie laut eines Facebook-Aufrufes an eine Tierhilfsorganisation an der polnisch-ukrainischen Grenze weiter. Sammelstelle ist der Brucker-Steig-Weg 2 in Gilching.



