Einsatz für Querungshilfe in Höhenrain

Von: Sandra Sedlmaier

Breite Straße, keine Querungshilfe: An der Kreuzung Starnberger, Attenhauser und Münsinger Straße in Höhenrain fehlt eine Hilfestellung für Fußgänger. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Es wurde im Gemeinderat nicht explizit gesagt, aber leicht wird es nicht, eine Querungshilfe auf der Staatsstraße 2070 in Höhenrain zu errichten. Für die Querungshilfe in Berg hat das Rathaus zehn Jahre gebraucht.

Höhenrain – Ulrike Adldinger hatte in der Bürgerversammlung einen Antrag gestellt (wir berichteten), den der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung behandelte. Und zwar positiv: Bei einer Gegenstimme von Peter Sewald (EUW) votierte das Gremium dafür, dass die Verwaltung das Ihre dazu beitragen soll, dass es zu einer Querungshilfe in Höhenrain kommt. An dem von Ulrike Adldinger favorisierten Standort auf Höhe der Kreuzung Starnberger, Attenhauser und Münsinger Straße oder an den Bushaltestellen, wie von Verena Machnik (Grüne) vorgeschlagen.

Nachdem es sich um eine Staatsstraße handelt, hat die Verwaltung nicht freie Hand, sondern alles läuft über das Staatliche Bauamt in Weilheim. Und das tritt erst in Aktion, wenn im Rahmen der jährlich stattfindenden Verkehrsschau mit der Polizei die Notwendigkeit einer Querungshilfe an dieser Stelle festgestellt wird.

„Wir reden heute noch nicht über Kosten“, sagte Bürgermeister Rupert Steigenberger. „Es kann sein, dass das Staatliche Bauamt sagt, das können wir uns vorstellen, aber nicht zeitnah.“ Dann könne man über eine kommunale Sonderbaulast nachdenken. Das soll in einer separaten Sitzung passieren und überhaupt muss erst geklärt sein, ob die Zahl der Fahrzeuge und die allgemeine Situation auf der Starnberger Straße für Polizei und Bauamt Argumente für eine Querungshilfe sind.

Machnik regte weitere Querungshilfen an den beiden Bushaltestellen an. „Die Kinder warten dort zum Teil bis zu vier Minuten und die Autos rauschen mit 60, 70 durch.“ Die Lage werde erschwert, weil es nur auf einer Seite einen Bürgersteig gibt. Steigenberger will diese möglichen Standorte für eine Querungshilfe in die Diskussion bei der Verkehrsschau einbringen. Heinz Rothenfußer (Grüne) sprach einen weiteren Standort an, der nah an der südlichen Bushaltestelle liegt. „An den Haltestellen ist es viel sinnvoller“, befand der Höhenrainer Werner Streitberger (SPD). Steigenberger bestätigte: „Man sieht in Percha, dass die Kinder direkt an der Haltestelle über die Straße laufen und nicht die ein bisschen entfernte Querungshilfe nutzen.“

Für die Querungshilfe am Lohacker in Berg hat die Gemeinde Berg fast zehn Jahre lang beim Staatlichen Bauamt gekämpft, die Planungen bezahlt und von den Baukosten die Hälfte übernommen. 2017 starteten die Arbeiten, die fast eineinhalb Jahre dauerten. Und nicht alle sind zufrieden: Vor einem Jahr gab es eine Diskussion im Gemeinderat darum, ob diese Querungshilfe am Sportplatz zu unsicher ist.