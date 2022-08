Erlebnistag bei Feuer Stockdorf: „Der Sprühstrahl löscht besser“

„Wasser marsch“: Tobi Wagner zeigt der achtjährigen Josefine, wie man ein Feuer löscht. © Michael Schönwälder

Ferienangebote bei Feuerwehren sind immer beliebt - wie jenes der Feuerwehr Stockdorf. Die Kinder lernten viel - auch, wie man löscht.

Stockdorf – Feuer brannte am Mittwoch auf dem Parkplatz der Stockdorfer Feuerwache. Bis ein Kind das Kommando „Wasser marsch“ gab und mit einem gelben Schlauch auf die Flammen zielte. Schnell war der mit Propangas von Jugendleiter Volker Etzel gelegte Brand gelöscht. Und die 28 Kinder, die beim Erlebnistag der Freiwilligen Feuerwehr Stockdorf mitmachten, wissen nun, wie sie sich bei einem Brand richtig verhalten.

Beispielsweise, dass brennendes Öl auf keinen Fall mit Wasser gelöscht werden darf, da sonst eine Fettexplosion entsteht. Stattdessen sollten die Flammen mit einem Deckel erstickt werden, erklärte Etzel. Ebenso informierte er die Kinder darüber, dass die Feuerwehrler bei Brandeinsätzen in Innenräumen meist den Sprühstahl des Löschschlauches verwenden und nicht den Vollstrahl. „Der Sprühstrahl löscht tatsächlich besser.“ Zwar müssten die Einsatzkräfte mit diesem näher an die Brandstelle rücken, doch erreiche die Sprüh-Funktion größere Flächen gleichzeitig und zerstöre im Gegensatz zum Vollstrahl weniger Einrichtungsgegenstände oder Tapeten.

Neben den Löschübungen demonstrierten die Feuerwehrler den Kindern im Alter von sechs bis 14 Jahren auch, wie sie eine bewusstlose Person in die stabile Seitenlage bringen und was bei einem Anruf bei der Feuerwehr zu beachten ist. Zudem bekamen die jungen Interessierten ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug gezeigt und durften sich gegenseitig mit einer Wärmebildkamera im dunklen Kellerraum suchen. Nachmittags stand ein Besuch bei der Berufsfeuerwehr in München an. (lia)