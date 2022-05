Erster PHARMOS NATUR Green Luxury STORE: Herzlich willkommen am 7. Mai ab 10 Uhr in Bernried, Am Neuland 2!

Der PHARMOS NATUR Green Luxury STORE: Ein Shoppingerlebnis, das Ihnen und der Natur guttut! © PHARMOS NATUR

Ökologisch, ganzheitlich, nachhaltig, ethisch, spirituell, fair: PHARMOS NATUR steht für das Einssein mit der Natur – lassen Sie sich im Shop inspirieren!

PHARMOS und Natur! Eine Leidenschaft, die verbindet. Am 3. Mai fand auf einer Hausmesse, gemeinsam mit Kund:innen und Geschäftspartner:innen, die Eröffnung des ersten PHARMOS NATUR STORE statt. Und zwar am Firmensitz in Bernried. Eine tolle Premiere an einem außergewöhnlich gestalteten Kraftort.

Ab 7. Mai öffnet der erste STORE für Publikumsverkehr. PHARMOS NATUR Green Luxury lädt ganz herzlich ein, diesen besonderen Tag ab 10 Uhr in Bernried am Neuland 2 gemeinsam zu feiern. Freuen Sie sich auf zahlreiche Überraschungen. PHARMOS NATUR freut sich auf zahlreiche Besucher*innen.

Mehr als nur ein Laden: der PHARMOS NATUR Green Luxury STORE

Nachhaltige Wohlfühloase. Authentisches Markenerlebnis. Spannende Events und umfangreicher Service

Ein perfekter Standort aufgrund seiner Naturnähe am Starnberger See: Bernried. So lässt sich das ganzheitliche Portfolio von Pharmos Natur im Kontext der Unternehmensphilosophie wunderbar fühlen und präsentieren. Im ersten PHARMOS NATUR STORE.

Attraktive Verkaufsaktionen, Schnupperbehandlungstage, Beauty Schools, Health Events, Seminarangebote und Themenabende können hier zukünftig direkt vor Ort sinnlich erlebt werden.

All diese gemeinsamen Aktivitäten schaffen einen regelmäßigen Treffpunkt für die Community. Ein vollkommenes Markenerlebnis als Schaufenster für PHARMOS NATUR Green Luxury.

Ganzheitliches Storekonzept

Nachhaltigkeit, Ganzheitlichkeit und Lichtenergie, diese einzigartige Verbindung in den Green Luxury Produkten, spiegelt sich auch in der Innenausstattung des Stores wider. Verbaut wurden ressourcenschonende natürliche Materialien: klar, warm und wertschätzend.Ein einladender Ort, an dem es nach Natur duftet. Und eine besondere Energie und Spiritualität zu spüren sind.

Durch diese Verbindung mit der Natur und den Green Luxury Produkten werden Besuch und Einkauf zu einem entspannten Wohlfühlerlebnis. Und die Einzigartigkeit von Pharmos Natur wird eine sinnliche Erfahrung. Es ist ein Platz, um Energie zu schöpfen. Ausführliche und kompetente Beratung und Produkt-Tests machen die Entscheidung für die richtige und bewusste Wahl ganz leicht. Ob Holistic Beauty, Holistic Health oder Holistic Treatments.

Alle Kund*innen können Pharmos Natur ab 7. Mai dort erreichen, wo sie selbst gerne sind: in der Natur. Am Neuland 2 in Bernried. Mit folgenden Öffnungszeiten: Montag – Freitag: 10 – 19 Uhr Samstag: 10 – 16 Uhr

Freuen Sie sich am 7. Mai auf:

eine individuelle Beratung für Ihre ganzheitliche Schönheit, Gesundheit und Ihr Wohlbefinden durch PHARMOS NATUR Expertinnen

das Erlebnis einer Handmassage mit einer besonderen Aloe Vera aus Ecuador

ein Goodie-Bag zum Fühlen und Spüren der Wirkung der PHARMOS NATUR Produkte von innen und außen

einen 10 € Shopping-Gutschein

ein Gewinnspiel für PHARMOS NATUR Produkte & Treatments

leckere Tapas von der Straßen-Kantine

Kontakt

PHARMOS NATUR GREEN LUXURY GmbH

Am Neuland 2

82347 Bernried am Starnberger See

Telefon: 08158905580

Web: Natur, die wirkt | PHARMOS NATUR