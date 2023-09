Achtmal hochkarätiger Jazz

Symbolbild © TO

Acht Konzerte stehen im Plan des Feldafinger Vereins Jazz am See für Herbst und Winter. Karten gibt es ab sofort online und jeweils einen Monat vorher an Vorverkaufsstellen. Start ist am 30. September mit einem eigentlich gar nicht geplanten Konzert.

Feldafing – Der Flyer für das neue Programm des Vereins Jazz am See umfasst sieben Konzerte, es sind aber acht. Warum? „Wir haben in Ergänzung zu den im Flyer aufgeführten noch ein weiteres Konzert am 30. September mit dem phantastischen Trio Lillinger-Lauer-Westergaard ins Programm genommen“, schreibt der Vorsitzende Bernhard Sontheim in der Ankündigung des Programms. Sieben Konzerte finden im Bürgersaal in Feldafing statt, eines im Beccult in Pöcking. Die Termine:

Samstag, 30. September, 20 Uhr, „Lillinger-Lauer-Westergaard“, Feldafing: Christian Lillinger, einer der renommiertesten und kreativsten Schlagzeuger Deutschlands, ist gerade als „Artist in Residence“ in der Villa Waldberta in Feldafing zu Gast – da lag ein Konzert nahe. Die drei Musiker – neben Lillinger Christof Lauer am Saxofon und Jonas Westergaard am Bass – haben erst einmal zusammengespielt und dafür nur die allerbesten Kritiken erhalten.

Freitag, 13. Oktober, 20 Uhr, „Karin Hammar Fab4“, Feldafing: Die Schwedische Posaunistin Karin Hammar gilt als eine der Besten ihres Fachs in Europa und spielt Modern Jazz mit Einflüssen aus Salsa, Bossa Nova, Bop, Swing und Popmusik.

Freitag, 10. November, 20 Uhr, „Fazer“, Feldafing: Jazz trifft nicht ganz, was die der Münchner Band zu Gehör bringt. Die Einflüsse reichen von der experimentellen Popmusik von „Talk Talk“ über den Afrobeat eines Fela Kuti, den Krautrock von „Can“ bis hin zum Dub-Techno von „Rhythm & Sound“.

Freitag, 15. Dezember, 20 Uhr, „Malia“, Feldafing: „Die in Malawi, Ostafrika, geborene Sängerin gilt sowohl als pure Verkörperung des coolen Neo-Soul-Jazz, als auch als Erneuerin der Gesangstradition der großen Jazzdiven wie Billie Holiday oder Nina Simone – aber auch als Musikerin, die traditionelle afrikanische Klänge wiederbelebt“, heißt es in der Konzertbeschreibung.

Freitag, 19. Januar, 20 Uhr, „Pure Desmond“, Feldafing: Der Saxofonist Paul Desmond, der mit „Take Five“ einen der größten Welthits des Jazz geschaffen hat, wäre 2024 hundert Jahre alt geworden. Die Band „Pure Desmond“ würdigt mit ihrem Programm Leben und Werk der Jazz-Größe.

Samstag, 24. Februar, 20 Uhr, „Rüdiger Baldauf Quartett“, Feldafing: Rüdiger Baldauf und seine Bandkollegen gehen laut Beschreibung nach ihrem erfolgreichen „Jackson-Trip“ in die zweite Runde und nehmen sich nun auch die Beatles vor, genauer: 100 Songs.

Freitag, 22. März, 20 Uhr, „The Jakob Manz Project“, Feldafing: Saxofontalent Jakob Manz versteht sich auf Fusionjazz, aber nicht nur, und stellt mit seiner Band das neue Album vor.

Freitag, 19. April, 20 Uhr, „David Helbock – Austrian Syndicate“, Pöcking: Das Konzert sei mehr als eine Erinnerung an Joe Zawinul, sondern eine Rückbesinnung auf die Wurzeln und ihre Fortentwicklung, stilistische Neuausrichtung und Bündelung der Kräfte sowie weltmusikalische Öffnung.

Einlass ist jeweils ab 19 Uhr. Ausführliche Infos zu den einzelnen Konzerten und den Besetzungen gibt es auf der Internetseite des Vereins unter www.jazzamsee.de. Dort sind für alle Konzerte auch schon Karten im Vorverkauf erhältlich. Jeweils vier Wochen vor den Konzerten sind Tickets auch an den drei Vorverkaufsstellen erhältlich, nämlich beim Salon Spöttl (Bahnhofstraße 48) in Feldafing sowie in den Gemeindebüchereien von Pöcking und Tutzing. Sontheim empfiehlt auch das Abo: Für die sieben Konzerte ab Oktober kostet es 140 Euro, für Mitglieder des Vereins 115 Euro. Der normale Eintritt für eines der Konzerte kostet 23 oder 28 Euro, ermäßigt für Mitglieder 19 oder 23 Euro sowie für Schüler und Studenten zehn oder zwölf Euro. Wer bis 29. September ein Abo abschließt, bekommt für das Konzert am 30. September 20 Prozent Nachlass. Karten dieses Gastspiels kosten 23 Euro, Tickets über die Vorverkaufsstellen gibt es ab 12. September.