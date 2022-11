Lokal auf dem Hügel?

Von: Sandra Sedlmaier

Vom Rathaus aus hat man den Hügel genau im Blick: Bürgermeister Bernhard Sontheim kann sich dort ein gemeindeeigenes Lokal mit Saal und Schießstand gut vorstellen. Was andere darüber denken, soll ein Runder Tisch klären. © Sandra Sedlmaier

Erhalt der Ratsstuben als Treffpunkt für Vereine: Diesen Auftrag aus dem Bürgerentscheid nimmt die Gemeinde Feldafing ernst. So ernst, dass sie über einen Standort für ein neues, gemeindeeigenes Lokal nachdenkt. Zum Beispiel gegenüber vom Rathaus.

Feldafing - Die Wahlbeteiligung beim Bürgerentscheid zum Erhalt der Ratsstuben war zwar nicht hoch, das Ergebnis jedoch eindeutig. Die Bürger wünschen sich einen Treffpunkt für Vereine, einen Saal für Familienfeiern und Versammlungen und einen Raum, den die Altschützen nutzen können. Ob das alles weiter im „Makarska-Grill“ in den in die Jahre gekommenen Ratsstuben möglich sein wird, ist unklar. Bei einem Pressegespräch zweifelte Bürgermeister Bernhard Sontheim daran. Gleichzeitig machte er deutlich, dass er den Wählerwillen ernst nimmt und brachte den Neubau eines gemeindeeigenen Lokals gegenüber vom Rathaus ins Spiel.

„Wenn sich herausstellt, dass die Ratsstuben nur abgerissen und neu gebaut werden können, dann kann man auch überlegen, woanders neu zu bauen“, sagte Sontheim. Der schlechte Zustand des Gebäudes sei offensichtlich. Der Anbau fürs Lokal wurde Ende der 1990er errichtet. Seit fast 30 Jahren ist derselbe Wirt dort, der im Übrigen im Laufe des kommenden Jahres in Rente gehen will. In dieser Zeit wurde nichts investiert, wie Sontheim klarstellte. „Die Installation taugt nichts, die Küche auch nicht mehr, die Belüftung ist alt, und Brandschutz gibt es nicht. Der Keller ist undicht, und energetisch ist das Gebäude eine Vollkatastrophe“, zählte er auf. „Wenn wir sanieren, wird das vermutlich so teuer wie ein Neubau.“ Und dann? Dann könnte man ja auch an anderer Stelle bauen – und eventuell das vor dem Bürgerentscheid auf dem Ratsstuben-Gelände geplante Feuerwehrhaus doch dort errichten.

Der grüne Hügel gegenüber vom Rathaus war bereits als möglicher Standort für ein neues Feuerwehrhaus im Gespräch. Für diesen Zweck war er jedoch nicht geeignet, zu klein und wegen der schlechten Verkehrsanbindung durch die Unterführung. Doch als Standort für ein Restaurant mit Saal und Schießstand sei das Areal eventuell geeignet, meint der Bürgermeister. „Das muss natürlich der Gemeinderat entscheiden“, schränkt er ein.

Die Idee sei ihm unter der Dusche gekommen, erzählt Sontheim. „Ich kann mir das schön vorstellen: Durch den Hügel hätten wir zwei ebenerdige Eingänge, einen für den Schießstand und einen für das Lokal mit Saal im Obergeschoss.“ Sogar das Verwaltungsgebäude, das die Gemeinde im Anschluss an das Rathaus im Norden plant, könnte dort realisiert werden. Dann würde der Schießstand in den Keller wandern.

Um herauszufinden, welche Bedürfnisse es gibt und wie der Bürgerentscheid umgesetzt werden soll, will sich die Gemeinde an einen Runden Tisch setzen. Dabei sind Vertreter der Verwaltung und des Gemeinderats, des Bürgerbegehrens und der Vereine. Mit Sicherheit wird ein Saal oder ein größeres Nebenzimmer für Versammlungen eine Rolle spielen. Das Nebenzimmer im „Makarska-Grill“ ist beliebt bei Vereinen, für Hochzeiten und Trauerfeiern.