Erinnerungen an eine Gönnerin

Die Stiftung, die den Namen von Johanna Lieberwirth trägt, soll aufgelöst werden, das Vermögen der Gemeinde zufließen. Erinnerungen an eine großzügige Feldafingerin.

Feldafing – Es war das Jahr 2006, als Bürgermeister Bernhard Sontheim Johanna Lieberwirth im Juli in ihrem Haus in der Höhenbergstraße besuchte, um ihr zum 104. Geburtstag zu gratulieren. Kurz darauf starb die hochbetagte Feldafingerin. Sie stammte aus einer betuchten Hoteliersfamilie in Leipzig und verfügte über das beträchtliche Vermögen von 1 275 000 Euro, das in die Feldafinger Johanna-Lieberwirth-Stiftung einging.

Als Stiftungszweck war festgelegt worden, dass das Geld für Arme und Bedürftige, vor allem Kinder und ältere Menschen, besonders aber für die Nachbarschaftshilfe eingesetzt werden soll. Über die Jahre hinweg hat diese insgesamt Zuwendungen in Höhe von 545 000 Euro bekommen. Etwa 420 000 Euro sind in verschiedene andere Einrichtungen geflossen, die gemäß des Stiftungszwecks der Allgemeinheit dienten.

Kämmerer Christian Thoma benennt das aktuelle Stiftungsvermögen, das nun der Gemeinde zufließen soll, mit 397 000 Euro. Die Verwaltung wird das Restvermögen im Sinne des Stiftungsauftrags weiter verwenden. Gestern Abend standen die Auflösung der Lieberwirth-Stiftung und der Anheimfall des Stiftungsvermögens an die Gemeinde auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung.

Johanna Lieberwirth war die Witwe von Karl Lieberwirth, einem erfolgreichen Unternehmer aus Leipzig. Er hatte 1949 eine Firma für Waagen gegründet, die sechs Jahre später auf Grund von Engpässen in der damaligen DDR mit der Produktion von Schildern begann. In den 1970er Jahren, nach Enteignung und Umwandlung der Firma in einen staatseigenen VEB-Betrieb, entwickelte sich das Unternehmen zum größten Schilderhersteller der DDR. Heute firmiert es immer noch unter City Werk Leipzig. 1992 wurde der Betrieb an die Witwe Johanna Lieberwirth rückübereignet und ein Geschäftsführer eingesetzt.

Zu diesem Zeitpunkt lebte die schon hoch betagte, 1902 geborene Eigentümerin längst in Feldafing am Höhenberg in der Villa ihrer verstorbenen Tante. Das Haus hatte das kinderlose Ehepaar Lieberwirth geerbt und noch vor der Wende bezogen.

Renate Geiger, eine Dame aus dem Team, das Johanna Lieberwirth zwölf Jahre lang gepflegt hat, beschreibt die Feldafingerin als sehr humorvoll. Mit ihrem täglichen „Mädchen, mach mir Locken, sonst bleib ich hocken“ am Frisiertisch habe sie jeden Morgen für gute Laune gesorgt. Sie sei geistig rege, belesen und sehr interessiert gewesen und habe begeistert vom Bett aus Sportsendungen im Fernsehen verfolgt, am liebsten Tennis. „Sie war mit sehr wenig zufrieden, freute sich über Kleinigkeiten und blickte glücklich von ihrem Fenster aus auf die Berge und den See“, erzählt Renate Geiger. Auch die Nachbarn hätten sich liebevoll um Johanna Lieberwirth gekümmert. Früher sei die unternehmungslustige Dame viel herumgereist und in jungen Jahren, sportlich wie sie war, einen Bugatti gefahren. „Sie war eine feine Frau, es war eine reine Freude mit ihr“, sagt die ehemalige Pflegerin, die sich später auch als Pflegedienstleiterin der Sozialstation bei der Feldafinger Nachbarschaftshilfe engagiert hat. Johanna Lieberwirth sei mit dem Pflegepersonal, das sie in ihren letzten fünf Jahren rund um die Uhr versorgt hat, „wie mit eigenen Enkelkindern“ umgegangen. „Sie hat viel gegeben und genommen, und nie gejammert.“ Geduldig habe sie alles ertragen, selbst ihre spätere Blindheit aufgrund des Grauen Stars, den sie nach reichlich Überredungskunst ihrer Freunde und Bekannten im hohen Alter noch operieren ließ. Danach war sie glücklich, wieder zu sehen: „Ich bin ein neuer Mensch!“