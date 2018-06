Betrüger überlistet Rentner aus Feldafing

Mit einer besonders ausgeklügelten, aber bereits bekannten Masche gelang es einem Betrüger, einen Rentner aus Feldafing zu überlisten und von seinem Konto aus Überweisungen in Höhe von mehreren Tausend Euro zu tätigen.

Feldafing – Der englischsprachige Täter rief am Samstag bei dem Feldafinger Rentner an und behauptete, für die Firma Microsoft zu arbeiten. Weiter erzählte er dem Mann, dass Hacker seinen Computer angegriffen hätten. Der Betrüger bot an, mithilfe eines Tools auf den Computer des Rentners zuzugreifen und den Hacker-Angriff abzuwehren.

Der eingeschüchterte Rentner glaubte dem Täter und gab ihm die nötigen Daten, sodass es dem Betrüger gelang, sich Zugang zum Computer des Feldafingers zu verschaffen. Anstatt den Rechner von Viren zu befreien und Hacker-Angriffe abzuwehren, ermittelte der vermeintliche Microsoft-Mitarbeiter während des zweistündigen Telefonats die Kontodaten des Rentners. Der Betroffene bemerkte davon nichts. Erst die Anweisung, den Computer erst wieder am darauffolgenden Montag zu benutzen, machte das Opfer schließlich stutzig.

Zwei Tage später informierte der Geschädigte deshalb die Starnberger Polizei. Dort erfuhr er, dass sein Fall nicht der erste dieser Art sei. In der Zwischenzeit jedoch hatte der Betrüger Überweisungen vom Konto des Rentners veranlasst. Dadurch entstand ein finanzieller Schaden im Wert von mehreren Tausend Euro. Polizeihauptkommissar Kai Motschmann bestätigte den Vorfall am Dienstag auf Anfrage des Starnberger Merkur. Zu diesem und den weiteren Betrugsfällen will die Polizeiinspektion in den kommenden Tagen weitere Informationen bekannt geben.