Brand in Fabrikgebäude: Großalarm  in Feldafing

Großalarm in Feldafing: In einem Fabrikgebäude ist ein Feuer ausgebrochen, das sich schnell auszubreiten droht. Die Feuerwehren sind im Großeinsatz.

Feldafing - An der Koempelstraße in Feldafing ist ein Feuer in einem Fabrikgebäude ausgebrochen. Feuerwehren aus der ganzen Umgebung wurden alarmiert. Anscheinend war ein Fahrzeug auf jenem Gelände in Brand geraten, auf dem früher Asylbewerber untergebracht waren.

Nach ersten Angaben der Polizei konnte das Feuer schnell eingedämmt werden. Über Verletzte lagen keine Angaben vor. Der Einsatz dauert an.