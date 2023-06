Licht-Übergabe mitten auf dem See

Das „Licht der Hoffnung und Menschlichkeit“ beim BRK Starnberg (vorne v.l.): Markus Schmolz (Vorsitzender Kreiswasserwacht), Jan Lang (Kreisgeschäftsführer BRK), Michael Wrase (Wasserwacht Tutzing) und Tutzings Bürgermeisterin Marlene Greinwald umringt von BRK-Mitgliedern. © Dagmar Rutt

Das „Licht der Hoffnung und Menschlichkeit“ ist am Sonntagabend beim BRK-Kreisverband Starnberg angekommen. „Der Fackellauf nach Solferino erinnert an die Geburtsstunde des Roten Kreuzes und der Roten Halbmondbewegung, und dieses Jahr konnte endlich auch das BRK Starnberg ein Teil dieses geschichtsträchtigen symbolischen Laufes sein“, teilte der Kreisverband mit.

Garatshausen - In Andechs hatten ehren- und hauptamtliche BRKler das Licht vom Kreisverband Dachau übernommen und trugen es nach Garatshausen. Bereits an der Landkreisgrenze hatte ein Konvoi die Dachauer in Empfang genommen und geleitete sie nach Andechs. Von dort ging es nach Gilching weiter. Über Zwischenstationen in der BRK-Bereitschaft Gilching und dem Rotkreuzhaus führten den Konvoi nach Gauting zum BRK-Mehrgenerationencampus. Nach einer Runde am Kindergarten und der Tagespflege vorbei, ging es ins Betreute Wohnen und durch das Pflegeheim. Dort passierte der Fackel ein kleines Malheur, gab das BRK zu – was genau, werde am 24. Juni, dem Tag, an dem die Fackel wieder in Solferino in Norditalien ankommt, auf www.brk-starnberg.de erscheinen.

Weitergabe vor Ammerland: Die Wasserwacht Feldafing gab das Licht an die Kollegen aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen weiter. © BRK bad Tölz-Wolfratshausen

Das Licht wurde schließlich im BRK-Schloss Garatshausen von vier Booten der Wasserwachten Feldafing, Tutzing und Starnberg in Empfang genommen; sie drehten eine kleine Schleife am Tutzinger Dampfersteg vorbei. Dort hätten viele Ehrenamtliche mit Fackeln vor ihren Fahrzeugen, die mit einem „Blaulichtgewitter“ für einen Gänsehauteffekt gesorgt hätten, gewunken. Mit Tutzings Bürgermeisterin Marlene Greinwald an Bord ging es dann über den See, auf dem die Fackel vor Ammerland an den BRK-Verband Bad Tölz-Wolfratshausen übergeben wurde.

„So vielseitig wie die Hilfeleistungen und Angebote des Roten Kreuzes waren die beteiligten ehren- und hauptamtlichen Abteilungen und Organisationseinheiten der rund 1000 ehrenamtlichen und rund 900 hauptamtlichen Mitarbeitenden des BRK Starnberg“, erklärte Kreisgeschäftsführer Lang. Organisiert hatten die Aktion vor allem Birgit Büsing (Kreisbereitschaftsjugendwartin BRK Starnberg) und Markus Schmolz (Vorsitzender Kreiswasserwacht BRK Starnberg).