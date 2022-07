BRK sucht dringend Ehrenamtliche

Kümmern sich beim BRK um Menschen mit Beeinträchtigungen: Beate Hayit, Amélie von Wissmann und Sabine Fleindl-Zink (v.l.). © Mathilda Trausch

Rettungsdienst, Kindereinrichtungen und Altenheime – dafür steht das BRK. Es kümmert sich aber auch um Menschen mit Beeinträchtigungen verschiedener Art – seien es psychische Krankheiten oder eine körperliche Behinderung. Für diese Bereiche werden ehrenamtliche Helfer gesucht.

Feldafing – Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) erwartet einen Anstieg bei unterschiedlichen Formen der Betreuung, da davon ausgegangen werden müsse, dass durch die Corona-Pandemie insbesondere mehr Leute an psychischen Erkrankungen leiden und Hilfe bei ihren Angelegenheiten brauchen. Bisher blieb die Nachfrage unverändert, aber „das kommt erst noch“, sagte Amélie von Wissmann, Leiterin der Abteilung Leben mit Beeinträchtigung beim BRK-Kreisverband Starnberg. Ehrenamtliche werden aber noch in anderen Bereichen gesucht.

Beim BRK stehen Menschen mit Einschränkungen im Fokus, was viele nach Erfahrung der Verantwortlichen jedoch nicht wissen oder wahrnehmen. „Wir wollen ein Augenmerk auf den Bereich des BRK lenken, der immer bisschen hinten runterfällt“, sagte von Wissmann bei einem Pressegespräch in Feldafing, bei dem der Kreisverband seine Angebote darstellte. „Den Begriff Beeinträchtigung anstatt Behinderung wählten wir bewusst“, erklärte Beate Hayit von der Offenen Behindertenarbeit, da das Wort Behinderung immer einen negativen Beigeschmack habe. Das Betreuungsangebot des BRK setzt sich aus dem Betreuten Einzelwohnen für Erwachsene mit psychischer Erkrankung, dem Betreuungsverein und der Offenen Behindertenarbeit zusammen, die in Kooperation mit der Lebenshilfe und der Caritas organisiert wird.

Sabine Fleindl-Zink kümmert sich um das Betreute Einzelwohnen für Erwachsene mit psychischer Einschränkung. Zusammen mit fünf Mitarbeiterinnen sorgt sie dafür, dass Menschen, die unter Depressionen, Schizophrenie oder anderen Krankheiten leiden, allein in ihren eigenen vier Wänden leben können. Viele kämen aus einer stationären Behandlung und bräuchten Hilfe bei der Bewältigung des Alltags. Je nach Bedarf seien die Betreuer zwischen einer und sechs Stunden wöchentlich bei den aktuell 30 Betreuten vor Ort. Das Team besteht zur Hälfte aus Sozialpädagogen. Die Betreuung wird vom Oberbezirk Bayern finanziert, wenn die Hilfesuchenden als Bedürftige anerkannt werden. Auch Fleindl-Zink sucht nach ehrenamtlichen Helfern, die das Team unterstützen. Unter (0 81 51) 26 02 12 18 kann Kontakt aufgenommen werden.

Der Betreuungsverein ist ein weiteres Segment, das allerdings unter Vorteilen leidet. Von Wissmann betonte, dass der Begriff „Vormund“ für die Betreuung aus den Köpfen der Menschen verschwinden müsse. Eine Bevormundung passiere ausschließlich, wenn die Betreuten nicht dazu in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, beispielsweise wenn sie im Koma liegen. Aktuell hat das BRK zehn gesetzliche Betreuer in Starnberg und zwei in Landsberg, die sich zusammen um 250 Menschen kümmern. Mit „größtmöglicher Selbstbestimmung“ helfen die Betreuer bei häuslicher Pflege, Versorgung und finanziellen Angelegenheiten. Zuständige für den Betreuungsverein ist Amélie von Wissmann, (0 81 51) 26 02 34 27.

Die Offene Behindertenarbeit wiederum bietet Freizeitangebote, wie gemeinsames Kegeln, Kochen und Spazierengehen für alle an. Sie engagiert sich auch in politischer Arbeit beispielsweise mit Protestaktionen. Ziel sei, Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft sichtbar zu machen. „Diese Menschen werden gar nicht gesehen“, findet Beate Hayit. Das liege auch daran, dass Menschen mit Behinderung in speziellen Wohnheimen leben und in Behindertenwerkstätten arbeiten. Die Offene Behindertenarbeit möchte die Gesellschaft mobilisieren und Menschen mit Behinderung die Möglichkeit bieten, in die Öffentlichkeit zu gehen – immerhin haben zehn Prozent der Bevölkerung eine wie auch immer geartete Behinderung. Jeden Monat gibt es ein Programm mit Aktivitäten. Hayit betonte, dass dringend ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht werden – der Mangel ist akut. Aus verschiedenen Gründen mussten von den ehemals zehn ehrenamtlichen acht ihr Ehrenamt abgeben. Es gebe verschiedene Möglichkeiten, sich einzubringen und „es kommt unheimlich viel zurück“, versicherte Hayit.

Die Ehrenamtlichen haben die Möglichkeit, an Schulungen unter anderem zum Notfallverhalten und einem Rollstuhltraining teilzunehmen. „Als Ehrenamtlicher ist man nicht allein gelassen“, sagte Hayit. Interessenten können sich an Beate Hayit unter (0 81 51) 26 02 33 wenden. Mehr Infos zu den Angeboten gibt es auch auf brk-starnberg.de.

Mathilda Trausch