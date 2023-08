Bronze für Grill-Gourmets aus Feldafing

Von: Michael Baumgärtner

Die Bronzemedaille bei der Internationalen Deutschen Grillmeisterschaft holten Christoph Dohn (l.) und Claus Schramm (r.). Boxlegende Axel Schulz gratulierte. © Claus Schramm

Bei der Internationalen Deutschen Grillmeisterschaft haben zwei Feldafinger für Furore gesorgt: Claus Schramm und Christoph Dohn gewannen in Stuttgart mit ihrem Team die Bronzemedaille.

Feldafing – Wer kennt und liebt es nicht – gerade jetzt mitten im Hochsommer? Feierabend, schnell den Grill angeschmissen, Schweinenackensteak und ein paar Bratwürschtl drauf, Kartoffelgurkensalat und a Halbe Bier – fertig ist das zünftige Abendessen. So oder so ähnlich haben Claus Schramm (37) und Christoph Dohn (42) auch einmal angefangen. Mittlerweile aber geben sich die beiden Feldafinger nicht mehr mit so banalem Grillgut ab. Sie haben sich zu wahren BBQ-Gourmets entwickelt – und jetzt bei ihrer ersten Teilnahme an der Internationalen Deutschen Grillmeisterschaft der German Barbecue Association mit ihrem Team „De BBQ Wuidara“ sensationell Bronze in der Amateurklasse geholt.

Claus Schramm war schon immer ein passionierter Hobby-Griller. Kurz nachdem er 2021 seinen Foodblog „Cattlefoodies“ auf Instagram gegründet hatte, nahm er erstmals an einem Wettbewerb teil: Bei der „Vinzenzmurr Starnberger See Burger Challenge“ grillte er sich auf Anhieb auf Platz eins. „Damit war der Grundstein für die Teilnahme an weiteren Wettbewerben gelegt, weil es sehr viel Spaß gemacht hat“, erzählt Schramm. Am BBQ-Stammtisch München entstand dann die Idee, mit seinem Feldafinger Spezl Christoph Dohn und neun weiteren Grill-Enthusiasten ein gemeinsames Wettkampfteam zu gründen. „De BBQ Wuidara“ waren geboren – und heimsten 2022 bei der Bayerischen Meisterschaft in Poing gleich den Vizetitel ein. „Durch den Erfolg haben wir uns zum Ziel gesetzt, an der Deutschen Grillmeisterschaft in der Amateurklasse teilzunehmen“, sagt Schramm.

Die Aufgabe dort: Vier Gänge – ein Spießgericht mit Fisch/Meeresfrüchten, ein BBQ-Frühstück mit Ei und Mango, Huhn mit Beilage sowie ein Dessert mit Skyr und Rote Beete – wobei jedem Team die Interpretation dafür freigestellt war. Gut einen Monat Zeit hatten Schramm und Dohn mit ihrem Team, sich auf den großen Wettstreit in Stuttgart vorzubereiten. „Wir haben permanent geübt“, erzählt Schramm.

Der Meeresfrüchte-/Fischspieß auf Blätterteiglöffel mit Safranmayonnaise, Yuzu-Perlen und gesmoktem Kokos-Selleriepüree schaffte es in der Kategorie „Spießgericht“ sogar auf den ersten Platz des Wettbewerbs. © Claus Schramm

Und die wochenlange Tüftelei an den geforderten Gerichten hat sich gelohnt. Das Spießgericht der „Wuidara“, für das Schramm und Dohn verantwortlich waren, überzeugte die Jury komplett: Sie setzte die Kreation mit selbst gemachten Lachs-Garnelen-Pflanzerln, Pulpo, Jakobsmuscheln, Thunfisch und Garnele auf Blätterteiglöffel mit Safranmayonnaise, Yuzu-Perlen und gesmoktem Kokos-Selleriepüree auf Rang eins. „Dieser Erfolg hat uns riesig gefreut“, sagt Teamchef Schramm, der mit seinen Mitstreitern mit einem Keramikgrill, einem sogenannten Green Egg, einer Plancha, einer mit Brennholz beheizten Feuertonne mit Metallplatte, und einem Pellet-Smoker sowie jeder Menge Bier von Sponsor Starnberger Brauhaus angereist war. Die gegrillten und gesmokten Drumsticks vom Huhn mit Kaspressknödl schafften es auf Platz drei – auch in der Gesamtwertung landeten die „BBQ Wuidara“ in der Amateur-Wertung auf dem Bronzeplatz. Im nächsten Jahr wollen „De BBQ Wuidara“ bei der Weltmeisterschaft teilnehmen, die ebenfalls auf der Messe in Stuttgart ausgetragen wird.

Bis dahin will Claus Schramm, der hauptberuflich bei einem Medizintechnikhersteller in der Schulung tätig und ehrenamtlich im Rettungsdienst der DLRG Pöcking-Starnberg engagiert ist, noch viele Male – „vier- bis fünfmal die Woche“ – an einem seiner vielen Grillgeräte auf seiner Terrasse stehen. Live kann man ihn demnächst auch einmal erleben: „Wir planen noch dieses Jahr einen Grillkurs“ – und zwar beim Hofladen Doll „Fleischeslust“ in Traubing, einem seiner lokalen Sponsoren. Und für alle ambitionierten Hobby-Griller hat er noch einen wichtigen Tipp parat: „Viele kaufen sich einen sündteuren Hightech-Grill und legen dann Billigfleisch vom Discounter auf den Rost. Dabei kommt es viel mehr auf die Qualität der Produkte an, die auf dem Grill landen.“