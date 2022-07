Bürgerbegehren: Wirt des „Makarska-Grill“ macht Rückzieher

Diskussion um Abriss der Ratsstuben in Feldafing

Von Sandra Sedlmaier schließen

Das Bürgerbegehren für den Erhalt der Ratsstuben in Feldafing verliert einen prominenten Unterstützer: Wirt Marko Zaja zieht sich von dem Projekt zurück. Die anderen beiden Vertreter Reinhard Anklam und Günter Rusche bleiben dran.

Feldafing – Rechtlich ändert sich nichts, von der Stimmung her schon. Der Wirt des „Makarska-Grill“ in den Feldafinger Ratsstuben hat seine Unterstützung für das Bürgerbegehren zum Erhalt der Ratsstuben zurückgezogen. Das weitere Prozedere des Bürgerbegehrens beeinträchtigt das nicht. „Im Gesetz steht: ,Bis zu drei‘“, sagte Bürgermeister Bernhard Sontheim gestern bei einem Pressegespräch. „Das heißt für mich, dass zwei Vertreter ausreichend sind. Wir müssen das aber noch ausreichend prüfen.“ Inzwischen sind auch die Unterschriften für das Bürgerbegehren geprüft. „Von den eingereichten 541 Unterschriften sind 460 gültig“, so der Rathauschef. „346 sind für ein Bürgerbegehren nötig.“

Wie berichtet, haben Reinhard Anklam, Günter Rusche und Marko Zaja ein Bürgerbegehren gestartet für den Erhalt der Ratsstuben. Die Ratsstuben sollen abgerissen werden, damit Platz für ein neues Feuerwehrhaus ist. Das alte ist bekanntlich zu klein.

Die Nachricht vom Rückzug Zajas schickte Sontheim am späten Mittwochabend mit der Einladung zu einem Pressegespräch. Bei dem Gespräch im „Makarska-Grill“ ist dem Wirt deutlich anzumerken, wie unangenehm ihm das Ganze ist. Sontheim hilft ihm oft bei den Formulierungen, die ihm als Kroaten nicht leicht fallen. „Marko Zaja ist ein netter Mensch, der schlecht nein sagen kann“, erklärt Sontheim. So seien er und seine Frau Vertreter des Bürgerbegehrens geworden.

„Herr Zaja hat mich am Mittwoch angerufen und seine Unterstützung zurückgezogen“, berichtet Sontheim. In der Verwaltung habe man ein Schreiben formuliert, das den Rückzug erklärt, und das habe Zaja am Mittwochabend unterschrieben. Für Sontheim war das eine Erleichterung: „Das ist für mich inhaltlich extrem wichtig, dass der Hauptbetroffene beim Bürgerbegehren nicht mehr dabei ist.“

Auch Zaja ist erleichtert. Es habe ihn gestört, von so vielen auf das bevorstehende Ende seines Lokals und das Bürgerbegehren angesprochen zu werden. „Ich musste mich rechtfertigen, in der einen oder anderen Richtung“, sagt er. Das habe ihn verunsichert und belastet. Nach einem langen Gespräch mit seiner Frau seien sie zum Schluss gekommen, ihre Namen zurückzuziehen. „Ich bin es nicht gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen“, sagt Zaja. „Jetzt geht es mir besser.“ Er werde das Lokal in Absprache mit dem Rathaus so lange weitermachen, wie es geht, auch über den offiziellen und unbestrittenen Kündigungstermin Ende 2022 hinaus. „Aber nicht länger als zwei Jahre“, sagt Zaja. „Dann bin ich 66 Jahre alt, ich kann gesundheitlich einfach nicht länger.“

Einer der Gründe für das Bürgerbegehren ist, Pächter Zaja seine Wirkungsstätte länger zu überlassen, wie Reinhard Anklam bestätigt. Er und Rusche bleiben trotzdem dran an der Sache. „Nur weil der Hauptbetroffene aussteigt, ist das kein Grund, nicht weiterzumachen“, sagt er im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Auf Zaja sei er nicht sauer. „Dass Marko das Ganze auf die Nerven geht, war abzusehen. Er ist ein ruhiger besonnener Mensch, er will seine Ruhe.“