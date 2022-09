Bürgerentscheid: Stimmzettel gedruckt

Bleibt die Gaststätte oder nicht? Darüber entscheiden die Feldafinger am 16. Oktober. Die Stimmzettel sind bereits gedruckt, demnächst werden die Benachrichtigungen verschickt.

In Feldafing

Von Tobias Gmach schließen

Die Stimmzettel sind schon gedruckt – und demnächst verschickt die Gemeinde Feldafing die Benachrichtigungen für den Ratsstuben-Bürgerentscheid am 16. Oktober. Bei einer Podiumsdiskussion Ende September tauschen Initiatoren des Bürger- und des Ratsbegehrens noch mal ihre Argumente aus.

Feldafing – Seit dieser Woche liegen 3100 frisch gedruckte Stimmzettel im Feldafinger Rathaus. Am Sonntag, 16. Oktober, kommen sie zum Einsatz. Dann entscheiden die Feldafinger, ob sie die Ratsstuben mit dem Restaurant „Makarska Grill“ erhalten wollen, oder die Gemeinde dort lieber stattdessen das neue Feuerwehrhaus bauen soll. Für den Fall, dass beide Fragen mehrheitlich jeweils mit ja oder nein beantwortet werden, gibt es unten auf dem Stimmzettel eine Stichfrage. Sie lautet, kurz: „Welche Entscheidung soll dann gelten?“

Um sich eine Meinung zu bilden, können die Bürger eine Podiumsdiskussion besuchen. Die offizielle Ankündigung ist noch nicht raus, aber der Termin steht schon fest: Mittwoch, 28. September, im Feldafinger Bürgersaal. Auf dem Podium sitzen für das Bürgerbegehren und den Ratsstuben-Erhalt Reinhard Anklam und für das Ratsbegehren und den Feuerwehrhaus-Bau Bürgermeister Bernhard Sontheim. Peter Schiebel, Redaktionsleiter des Starnberger Merkur, moderiert das Gespräch.

Auch auf den Feldafinger Straßen wird in den kommenden Wochen zu sehen sein, dass der Entscheid näher rückt. Anklam und Mitinitiator Günter Rusche lassen zehn DIN-A1-Plakate und 2000 Flyer drucken, um für den Erhalt der Ratsstuben, für die Gaststätte sowie die Heimat von Vereinen an der Possenhofener Straße zu werben. Ab Sonntag, 4. September, dürfen sie die Plakate an Zäunen und Straßenlaternen anbringen. Anklam lässt durchblicken, dass beim Trommeln für sein Anliegen auch taktische Überlegungen eine Rolle spielen. „Je näher der Termin kommt, umso effektiver ist die Werbung“, sagt er.

Während die Gemeindeverwaltung um Geschäftsleiter Peter Englaender ihre neutrale Rolle betont, setzt Bürgermeister Sontheim ein klares politisches Zeichen: Er hat einen Grafikdesigner mit Faltblättern beauftragt. An den Inhalten arbeiten laut Sontheim, der gerade im Urlaub ist, einige Gemeinderäte. Das Ratsbegehren als Antwort auf das Bürgerbegehren hatte im Gremium auf Sontheims Vorschlag Anfang August eine 12:4-Mehrheit gefunden. Ob die Lokalpolitiker ebenfalls Plakate drucken lassen, sei noch nicht sicher, so der Bürgermeister.

Für Fairness im Vorfeld sorgen soll eine gesetzliche Regel: Die Ausgaben, die die Gemeinde für Ratsbegehren-Reklame aufwendet, muss sie auch den Initiatoren des Bürgerbegehrens zugestehen. Sontheim kommentiert diese Tatsache wie folgt: „Man wird nicht nur bei der Wahrnehmung kommunaler Pflichtaufgaben behindert, man muss auch noch dafür bezahlen.“ Der Bürgermeister ist angefressen, weil die Gemeinde die Planungen fürs neue Feuerwehrhaus wegen des Bürgerbegehrens derzeit nicht vorantreiben kann – und weil sie ein Jahr lang nichts unternehmen dürfte, sollte es erfolgreich sein.

Aus bürokratischer Sicht läuft der Doppel-Entscheid inklusive Stichfrage ab wie jede Wahl. Mitte September bekommen alle wahlberechtigten Feldafinger Benachrichtigungen per Post zugeschickt. Dann können sie entweder Briefwahl beantragen oder am 16. Oktober ihre Kreuze in der Grundschule machen.

Die Fragen auf dem Stimmzettel

Der Stimmzettel setzt sich zusammen aus „Bürgerentscheid 1“, „Bürgerentscheid 2“ und der Stichfrage. Aus rechtlichen Gründen ist das Ratsbegehren „Bürgerentscheid 1“. Die Frage lautet: „Sind Sie dafür, dass auf dem Grundstück Possenhofener Str. 5, Fl.Nr. 65 und 62/3 der Gemarkung Feldafing, im Rahmen der gemeindlichen Pflichtaufgaben anstelle der Gaststätte Ratsstuben Feldafing das neue gemeindliche Feuerwehrhaus geplant und gebaut wird?“ Darunter finden sich zwei Kreise zum Ankreuzen: ja oder nein. Den Passus „im Rahmen gemeindlicher Pflichtaufgaben“ einzubauen, hatte Thomas Schuierer (AUF) im Gemeinderat beantragt (wir berichteten).



Die Frage zu „Bürgerentscheid 2“: „Sind Sie dafür, dass die Gaststätte Ratsstuben Feldafing und notwendige Nebenräume in seiner Funktion als Gaststätte und Veranstaltungsort dauerhaft erhalten bleibt, insbesondere nicht abgerissen wird?“ (Die Fragestellung wurde von den Initiatoren so bei der Gemeinde eingereicht, vom Gemeinderat angenommen und durfte nicht angepasst werden).



Die Stichfrage im kompletten Wortlaut: „Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja oder jeweils mehrheitlich mit Nein beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten?“ Anzukreuzen sind entweder „Neues Feuerwehrhaus anstelle der Ratsstuben Feldafing“ oder „Erhalt der Ratsstuben Feldafing“.