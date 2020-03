Bürgermeister kündigt dringliche Anordnungen an: Feldafings Gemeinderat tagt digital

Bernhard Sontheim will nicht länger auf Anordnungen von der großen Politik warten. „Der Gemeinderat muss handlungsfähig bleiben“, sagt Feldafings Bürgermeister. Um das zu gewährleisten, schickte er eine Rundmail an alle Gemeinderäte.

Feldafing – Sontheim kündigte an, ein geschlossenes Online-Diskussionsforum für das Gremium einrichten zu lassen. Seine Vorstellung: Für jeden Punkt, über den die Gemeinde in Coronavirus-Zeiten entscheiden muss, soll es einen Chatverlauf geben. Gemeinderäte sollen dazu gezielt Stellung nehmen können.

Stand Mittwoch sollte die Sitzung am kommenden Montag die vorerst letzte auf unbestimmte Zeit sein. Sontheim will den Überblick behalten, wenn sich die Lokalpolitiker schon nicht treffen können. Lange Diskussionen per E-Mail hält er für „vollkommen unpraktikabel. Mir wird wohl oder übel nichts anderes übrig bleiben, als notwendige Punkte in Form einer dringlichen Anordnung zu entscheiden“, schrieb er an die Gemeinderäte. Er wolle sie aber so weit wie möglich einbeziehen – deshalb das Diskussionsforum, „eine Art Chatroom“, wie der Bürgermeister erklärt.

In der Praxis soll der Austausch so aussehen: Sontheim stellt Tagesordnungspunkte mit Titel und Beschreibung in das System, das der Feldafinger Webmaster einrichten soll. Dann können sich Gemeinderäte in Kommentarform dazu äußern. „Sollte ich der Meinung sein, dass alles ausdiskutiert ist, dann werde ich zu einer Art Abstimmung aufrufen, an die ich mich bei der dringlichen Anordnung halten werde“, kündigt Sontheim an. So sei zumindest halbwegs gewährleistet, dass alle Gemeinderäte in die notwendigen Entscheidungen mit einbezogen sind – „auch wenn dies keine Rechtswirksamkeit hat“, schreibt Sontheim.

Die Bedienung des Forums soll möglichst einfach sein

Die Bedienung des Forums soll möglichst einfach und auch „ohne ein abgeschlossenes Informatikstudium“ zu verstehen sein, wie Sontheim humorvoll anmerkt. Zur Übung werde er demnächst den einen oder anderen „Schmarrn-Tagesordnungspunkt“ einstellen.

Gut möglich, dass weitere Bürgermeister aus dem Landkreis dem Feldafinger Beispiel folgen. Sontheim hat alle seine Kollegen über seine Pläne informiert. Einer hatte noch am Mittwoch sein Interesse bekundet. Möglich ist aber auch, dass sämtliche Gremien demnächst zum digitalen Austausch verpflichtet werden. Neue, Corona-bedingte Entscheidungen von oben gab es zuletzt täglich.

Die Pöckinger Gemeinderat zum Beispiel trifft sich heute Abend noch mal persönlich im Bürgerhaus Beccult. Jeder sitzt an einem Einzeltisch. Und die Gemeinde bittet Presse und Politiker darum, ständig zwei Meter Abstand zu halten.

Lesen Sie auch:

Alles zum Coronavirus im Landkreis Starnberg im Ticker