Bundeswehr bleibt länger in Feldafing: Konversion könnte sich bis 2027 hinauszögern

Die Bundeswehr will sieben Gebäude auf ihrem Feldafinger Areal bis 2027 weiter nutzen. Ist die Erschließung dieser Gebäude nicht gesichert, wäre die Übergabe des restlichen Geländes an die Gemeinde Feldafing gefährdet. Gemeinde und beteiligte Behörden wollen an einer Lösung arbeiten.

Feldafing – Nach oben ist immer Luft für Überraschungen. Diese Erfahrung musste Feldafings Bürgermeister Bernhard Sontheim machen. Dass die Bundeswehr sieben Gebäude auf dem Kasernenareal in Feldafing für sieben weitere Jahre bis 2027 behalten will, ist für die Kommune schlimm genug. Dann kam am Dienstagvormittag bei einem Rundgang mit Vertretern des Bundesverteidigungsministeriums und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) die Hiobsbotschaft: Die Konversion könnte sich insgesamt bis 2027 verzögern.

Das Problem ist die Versorgung der sieben Häuser mit Strom, Wasser und Heizung sowie das Abwasser. Die Heizanlage für das gesamte Areal liegt bereits außerhalb des Kasernengeländes, neben der benachbarten Artemed-Klinik auf dem früheren Bundeswehrgelände. „Diese Anlage versorgt alle Gebäude mit Warmwasser“, sagt Sontheim. Die Frage sei nun, wie Ver- und Entsorgung so aufgetrennt werden könnten, dass die Bundeswehr weiter ihre sieben Häuser nutzen, die Gemeinde aber den Rest 2020 übernehmen könne.

Eines ist laut Sontheim klar: „Die Bundeswehr will dafür kein Geld ausgeben. Wenn es keine Lösung gibt, die sieben Gebäude von der Versorgung abzutrennen, dann wird die Bundeswehr auch das übrige Gelände nicht freigeben“, sagt der Rathauschef. „Da ist es für die Bundeswehr wirtschaftlicher, die anderen Gebäude ungenutzt stehen zu lassen“, ergänzt Gemeindegeschäftsführer Peter Englaender.

„Das ist für die Gemeinde völlig inakzeptabel“, unterstreicht Sontheim. Auch aus Steuerzahlersicht wäre dies nicht nachvollziehbar. „Wir planen seit 18 Jahren, das hat uns einen Schaden im achtstelligen Bereich beschert – jede Gewerbeansiedlung wurde mit Blick auf die Konversion zurückgestellt. Und trotz aller Fördergelder haben wir sicher mindestens eine Million Euro für Planung, Konzeption und Überlegungen ausgegeben.“

Verkehr, Zaunhöhe: Viele Fragen sind zu klären

Unklar ist auch die verkehrliche Erschließung des restlichen Geländes oder wie hoch der Zaun um den militärischen Bereich wird. Viele Fragen sind zu klären. Das soll zeitnah in einer Arbeitsgruppe passieren, der Vertreter der Kommune, des Verteidigungsministeriums und der BIMA angehören. Sie soll sich den Verlauf von Abwasserkanälen, Stromleitungen und Heizrohren ansehen und Lösungen erarbeiten.

Sontheim hofft sehr auf Ergebnisse: „Wenn die Bundeswehr gar nicht weggeht, verklage ich den Bund auf Schadenersatz.“ Lösungsideen gibt es bereits. So könnte sich der Bürgermeister vorstellen, für die sieben Bundeswehrhäuser ein Blockheizkraftwerk zu errichten. Klar sei aber auch: „Die Gemeinde wird sicher nicht draufzahlen.“

Nach dem Schock am Vormittag wirkt Sontheim am Nachmittag bei einem Pressegespräch sehr zuversichtlich. „Wir haben uns darauf verständigt, eine Lösung zu finden“, sagt er. „Die Offenheit von allen Seiten war da.“

Luxushotel und Museum: Projekte in ferner Zukunft

Rund 30 Leute waren am Vormittag nach Feldafing gekommen, um sich zeigen zu lassen, wo die Gemeinde günstigen Wohnraum plant, wo ein Hotel, wo Gewerbe und wo Sportstätten. Das Offizierscasino, zwei Unterkünfte und ein Sanitätshaus will die Bundeswehr weiter nutzen. An ihrer Stelle wollte die Gemeinde ein Luxushotel errichten. Dessen Verzögerung ist laut Sontheim nicht schlimm. „Das wäre erst in 15 Jahren geplant“, sagt er. Gravierender ist, dass auch drei Sturmblockhäuser in Bundeshand bleiben sollen. „Darin wollten wir bezahlbaren Wohnraum schaffen. Und in einem ein Museum.“ Das Museum daher sei auf Eis gelegt.

Die Gemeinde verfolgt das Projekt Konversion weiter, „als ob nichts wäre“, sagt Sontheim. Sprich: Im September findet die öffentliche Abwägung der Bürgerbeteiligung statt, zudem wird die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung für das Areal in Auftrag gegeben. „Damit diese Prozesse abgeschlossen sind“, sagt Sontheim. Gleichzeitig ist ihm klar: „Diese Entwicklung wirft uns in der Planung zurück. Wir müssen unser Konzept überdenken, das bedeutet Zusatzarbeit für unsere Verwaltung.“