Nach Protest: Essen aus der Region

Feldafinger Eltern freuen sich: Seit Anfang des Monats gibt es für die Kinder in den BRK-Kindertagesstätten Essen von einem neuen Anbieter. Und zwar von einem aus der Region: Die Kinder bekommen ihre Speisen vom Konradhof aus Unering.

Feldafing – Das war ein Aufschrei im vergangenen Jahr, als die Eltern vom Wechsel des Caterers in den Feldafinger Kindertagesstätten „Dorfspatzen“ und „Zauberwald“ erfuhren. Der Träger, das BRK, hatte sich für einen österreichischen Essenslieferanten entschieden, der das Essen tiefgefroren in Plastikbehältern in den Landkreis Starnberg brachte (wir berichteten). Bei den „Dorfspatzen“ und im „Zauberwald“ kommt nun nichts Aufgetautes mehr auf den Tisch. Seit Anfang September gibt es dort Essen aus der Region, ebenso im Feldafinger Montessorikindergarten und in der Krippe.

Der Konradhof in Unering, der auch einen Cateringbetrieb in Gröbenzell betreibt, liefert nun das Essen für die Kinder. Und zwar nicht nach der Cook & Freeze-Methode wie die Österreicher, sondern im Cook & Chill-Verfahren. Das gab Bürgermeister Bernhard Sontheim im Gemeinderat am Dienstag bekannt.

„Wir kochen das Essen und schockkühlen es dann auf drei Grad herunter“, erklärt Stefan Schüssel vom Konradhof. Weil die Speisen nicht tiefgefroren würden, sei der Vitamingehalt höher. Erwärmt würden sie vor Ort in Feldafing. „Die schockgekühlten Speisen sind in der Regel fünf Tage haltbar“, sagt Schüssel. Das bedeute, dass die Lieferungen in dieser Zeit auch konsumiert werden müssten – mit Tiefkühlkost sei man da natürlich flexibler, räumt er ein. Die Kitas werden zwei- bis dreimal pro Woche vom Konradhof beliefert.

Sontheim zeigte nach wie vor Verständnis für den Protest der Eltern. „Der österreichische Caterer hat einigen nicht gefallen, weil durch das Aufwärmen Weichmacher ins Essen diffundieren.“ Diese Kritik teilt er, auch aus politischen Gründen. „Da geben wir viel Geld für eine regionale Marke aus, und dann lassen wir das Essen aus Niederösterreich kommen.“

Der Bürgermeister lobte das BRK. Kreisgeschäftsführer Jan Lang habe sich die Kritik zu Herzen genommen und mit dem Konradhof eine Alternative gefunden. Im August hätten BRK, Eltern und Kinder einen Ausflug auf den Konradhof gemacht und seien begeistert gewesen, vom Probeessen und vom Hof. „Die Kinder haben die Schafe angeschaut und die Truthähne und das Gemüsebeet“, berichtete Sontheim und dankte dem BRK, das die Wünsche der Eltern berücksichtige.

Bislang beliefert der Konradhof nur die Feldafinger BRK-Kitas. In Gauting, wo auch der österreichische Lieferant zum Zuge kommt, gab es laut Andrea Griese-Pelikan, Bereichsleiterin für Kinder, Jugend und Familien beim BRK, keine Probleme. Sie freut sich, mit dem Konradhof ein neues Konzept ausprobieren zu können. Das Cook & Chill-Verfahren gebe dem BRK als Träger eine gewisse Flexibilität. „Mit dem Konradhof können wir etwas ausprobieren“, sagt Griese-Pelikan. Zum Beispiel, dass täglich zwei Gemüsesorten auf den Tisch kämen – schließlich sollen die Kinder ihren Geschmack ausbilden. Zusammen mit dem Frühstück, das es nun auch in der Kita gibt, koste das etwas mehr als zuvor, sagt Griese-Pelikan.

Mit einem kleinen Nachlass können finanzschwache Feldafinger Eltern rechnen: Das Plus in Höhe von 7500 Euro, das das BRK im vergangenen Jahr im Kinderhort erwirtschaftet hat, soll ihnen als Rabatt bei der Caterer-Umstellung zugute kommen. Das beschloss der Gemeinderat am Dienstag.

Auch bei den Dorfspatzen wurde gut gewirtschaftet. Laut Sontheim gibt es auch dort 66,80 Euro Überschuss.