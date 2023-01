Charmant und engagiert: Verdienstmedaille für Feuerwehrler

Von: Sandra Sedlmaier

Auszeichnung für 25 Jahre Dienst in der Feuerwehr (v.l.): Bürgermeister Bernhard Sontheim ehrte Markus Mörtl, Kommandant Dirk Schiecke gratulierte. © Andrea Jaksch

Markus Mörtl von der Feldafinger Feuerwehr hat die silberne Verdienstmedaille der Gemeinde erhalten. „Er hat sich in hohem Maße um das Gemeinwohl verdient gemacht“, sagte Bürgermeister Sontheim.

Feldafing – In Feldafing ist es üblich, Feuerwehrmänner oder -frauen, die seit 25 Jahren im Einsatz sind, mit der silbernen Verdienstmedaille der Gemeinde zu ehren. Markus Mörtl wurde diese Ehre am Dienstagabend zuteil. Bei der kurzen Feierstunde während der Gemeinderatssitzung gewann man aber den Eindruck, dass Bürgermeister Bernhard Sontheim die Ehrung mit noch mehr Freude als sonst aussprach. „Er hat sich in hohem Maße um das Gemeinwohl verdient gemacht“, sagte Sontheim.

Mörtl war bis Ende 2022 auch Vorsitzender des Feuerwehrvereins und hat in dieser Eigenschaft offenbar hinter den Kulissen für viel Verständnis für die Nöte der Feuerwehr und die Notwendigkeit eines neuen Feuerwehrhauses im Gemeinderat geweckt. „Deiner charmanten Art, das Thema anzugehen und zu diskutieren, ist es zu verdanken, dass wir es so ernst nehmen“, sagte Sontheim, bevor er Mörtl eine Urkunde und die silberne Medaille überreichte.

Seit dem zwölften Lebensjahr bei der Feuerwehr

Mörtl ging als Zwölfjähriger zur Feuerwehr Feldafing. Bis 2002 gehörte er ihr an, dann zog er nach Starnberg und war dort als Feuerwehrmann aktiv. Mit seiner Rückkehr nach Feldafing im Jahr 2016 kam er auch wieder zur Feldafinger Wehr zurück. Er ist Atemschutzträger, Oberlöschmeister und seit 2020 auch Maschinist. In der Feldafinger Feuerwehr kümmerte er sich als Jugendwart auch um die Ausbildung des Nachwuchses. Seit 2016 bis zum Herbst vergangenen Jahres war Mörtl Vorsitzender des Feuerwehrvereins. „In dieser Eigenschaft hast du dich engagiert für die Belange der Feuerwehr eingesetzt“, würdigte Sontheim.