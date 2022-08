Dank Baumaßnahmen: Dorf am Starnberger See nicht mehr zu übersehen

Von: Tobias Gmach

Im Herzen Garatshausens: Den neu gestalteten Dorfplatz im Umfeld der Marienkapelle stellten (v.l.) Andreas Keller (Kommunalunternehmen Pewu), Dr. Andreas Kapphan und Cornelia Beck-Kapphan (beide Kulturverein) mit den Enkelinnen Helene und Lore, Bürgermeister Bernhard Sontheim, Ortschronist Willi Eisele und Ortsteilsprecherin Imke Schmid vor. © Andrea Jaksch

Weniger Raum für Autos, mehr Aufenthaltsqualität: Der lange herbeigesehnte Dorfplatz im Feldafinger Ortsteil Garatshausen ist fertig. Wegen der allgemeinen Preissteigerungen ist er fast 100 000 Euro teurer als die erste Kostenschätzung geworden.

Garatshausen – Hallo Autofahrer, schau mal nach rechts und links. Das ist nicht nur irgendein langweiliger Durchgangsort. Das ist ein echtes Dorf mit jahrhundertealter Geschichte. Diese Botschaft soll der neue Dorfplatz in Garatshausen aussenden. Am Dienstag stellten ihn Andreas Keller vom Kommunalunternehmen Pewu, Bürgermeister Bernhard Sontheim, Ortsteilsprecherin Imke Schmid und Vertreter des Kulturvereins offiziell vor.

Weniger Raum für Autos, dafür mehr Aufenthaltsqualität: Auf diesen gemeinsamen Nenner lassen sich die Veränderungen im Umfeld der Marienkapelle an der Weylerstraße bringen. Eine Parkbucht wich einem breiteren, mit kleinen Steinen gepflasterten Gehsteig, der zur Straße hin mit einer Eisenkette abgesperrt und mit zwei Apfelbäumen geschmückt ist. Der Weg führt mittlerweile gut sichtbar an der Kapelle vorbei. „Vorher sind ein paar Radler in die Kapelle gerauscht. Das sollte jetzt nicht mehr passieren“, merkte Bürgermeister Sontheim mit einem Schmunzeln an. Die Bushaltestellen sind nun beide auf Höhe des Dorfplatzes, auf dem auch der Maibaum steht. Für die neuen Häuschen und auch für die Absperrkette und die Bäume hat der Kulturverein rund 8000 Euro zusammengetrommelt.

222 000 Euro hat die Umgestaltung der Fläche insgesamt gekostet. „Wir hatten befürchtet, dass es wegen Altlasten in der Straße noch teurer wird. Die Entsorgungskosten waren dann aber zum Glück relativ gering“, erklärte Sontheim beim Ortstermin. Und doch ist das Projekt fast 100 000 Euro teurer als die erste Kostenschätzung geworden. Die lag um 2014/2015 noch bei 126 000 Euro. Bei der Ausschreibung im vergangenen Jahr ging die Gemeinde dann von 194 000 Euro aus. Der Bürgermeister erklärt das auf Nachfrage mit den allgemeinen Preissteigerungen, nicht mit besonderen Auslösern.

Idee entstand mit Wiederaufbau von abgerissener Kapelle

Die Idee eines echten Dorfplatzes in Garatshausen entstand, nachdem die Marienkapelle auf Initiative des Kulturvereins wieder aufgebaut worden war. Die alte Kapelle war wegen der Straßenerweiterung im Jahre 1966 abgerissen worden. Die neue mit dem blauen Sternenhimmel und den rot umrandeten Fenstern wurde im Juli 2014 eingeweiht. Bis der nächste Garatshausener Wunsch in Erfüllung ging, dauerte es noch eine Weile. Die Baumaßnahme wurde mehrfach verschoben, nach der Vergabe an die Firmen im Oktober 2021 ging es dann aber doch flott.

Im Zuge der Arbeiten wurden auch Fahrradschutzstreifen auf der Straße aufgebracht. Eine Fußgängerampel im nördlichen Bereich folgt noch. „Man kommt hier ganz schwer über die Straße“, betonte Ortsteilsprecherin Schmid. Trotz der bestehenden Querungshilfe.

Kulturverein will „Dorf als solches kenntlich machen“

Dr. Andreas Kapphan vom Kulturverein geht es vor allem darum, „das Dorf als solches kenntlich zu machen, zu zeigen, dass es nicht nur ein Anhängsel ist“ – schließlich liegt Garatshausen direkt vor dem Tutzinger Ortseingang. Ortschronist Willi Eisele formuliert es noch prägnanter: „Damit wir nicht übersehen werden.“ Er wohnt selbst in der alten Mühle hinter der Kapelle, im Umfeld gebe es weitere Häuser von historischer Bedeutung. Die Geschichte Garatshausens sichtbar zu machen, das ist ohnehin das nächste Projekt des Vereins – auf Info-Folien an den gläsernen Bushäuschen.

Für den Christkindlmarkt ist der Dorfplatz gerüstet, aber schon davor erwartet er eine größere Menschenansammlung. Die Garatshausener empfangen Anfang Oktober die Delegation aus der französischen Partnergemeinde Bouc-Bel-Air mit Weißwürsten.