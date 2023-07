Das wohl beste Konzert aller Zeiten der Feldafinger Musiktage

Interpreten beim Abschlusskonzert: Franziska Hölscher, Kit Armstrong, Magdalena Hoffmann (Harfe) und Hanna-Elisabeth Müller (Sopran, v.l.). © Dagmar Rutt

Zum Abschluss der Feldafinger Musiktage gab es eine Uraufführung und brillante Darbietungen. Das Publikum war begeistert.

Feldafing – Das Musikereignis am Sonntag sei eines der besten Konzerte gewesen, das sie je in Feldafing gehört habe, flüsterte eine Besucherin zwischen den frenetischen Applaus zum Abschluss der zehnten Feldafinger Musiktage. Tatsächlich liegt diese Aussage nahe, denn die Mischung aus Harfe, Klavier, Geige und Gesang war beeindruckend – inklusive einer Uraufführung. Nicht nur der bekannte Pianist Kit Armstrong lockte, sondern auch junge Starsolistinnen sowie die erstmals zu hörende Vertonung eines Gedichts der Feldafingerin Emma Bonn (1879-1942).

Magdalena Hoffmann, Solo-Harfenistin im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, präsentierte mit Händels „Partita c-moll HWV 444“ ein in der Klassik eher selten allein zu hörendes Instrument. Ausdrucksstarke geistige Einkehr ging über in lebendige Anschläge, die sowohl in puncto Tempo als auch Druck schöne Variabilität zeigten. Eine harmonievollere Spielweise hätte man sich kaum wünschen können, und einige unter den etwa 130 Zuhörern schlossen beglückt die Augen. Durchaus kontrastreich stellte die „Fantasie op. 124“ von Camille Saint-Saëns zunächst einige temperamentvoll-raue Violinakzente voran. Begleitet von der Harfe, formulierte Geigerin Franziska Hölscher bald temporeich, bald sorgte sie mit ruhigen Phrasen für zuversichtlichen Zauber. Die Wandlungsfähigkeit und der entschlackte Ton der meist in Berlin tätigen Violinistin waren ein Volltreffer.

Musikalische Perlen reihenweise

Und als habe Feldafing, die „Perle am See“, noch nicht genug musikalische Perlen gesammelt, setzte Sopranistin Hanna-Elisabeth Müller noch ihre glänzende Stimmkunst dazu. Acht Gesänge aus Robert Schumanns „Liederkreis Myrthen“ gestaltete sie strahlend, setzte Akzente voller Kraft, doch ohne Schärfe. Zum Wohllaut ergänzte die Sängerin an der Berliner Staatsoper Unter den Linden auch manches kecke Girren und Kullern, wenn es in den Texten um die Liebe ging – ein purer Hörtraum.

Inhaltlich eher ein Albtraum ist das Gedicht von Emma Bonn, das – unter dem Titel „Flüchtlinge“ – den Verlust von Heimat und Frieden thematisiert. Bereits am Nachmittag war es in der Gemeindebücherei besprochen worden. Mit dabei war die Bonn-Biografin und Bonn-Verwandte Angela von Gans, die gespannt der Vertonung entgegensah: „Auch für mich ist das jetzt eine Uraufführung“, sagte sie in der Pause.

Die auf Initiative von Prof. Axel Spring, dem Vorsitzenden der Musiktage, von Kit Armstrong komponierte Gesangsfassung bezog einige scharrende Geigentöne ein, die atmosphärisch dem Unglücksruf von Janáceks Käuzchen nahestanden, und sie setzte auf kurze Momente der Tonmalerei, als das mühsame Wandern schwere Klavieranschläge zeitigte. Die wichtigste Rolle indes bekleidete die Sopranistin: beinahe zum Zerreißen hoch das „geisternde Riesenheer“, in ganz leiser Intensität hingegen „bis zu dem letzten Schritt“. Hoch beeindruckend und auch historisch passend erschien die Tonfassung, denn Armstrong baute stark auf die expressiven Klänge der Zwischenkriegszeit, innerhalb derer das Gedicht 1938 entstand.

Konzert wird im Radio ausgestrahlt

Sodann konnten in Elgars spannungsreicher „e-moll-Sonate op. 82“ für Violine und Klavier beide Instrumente – und beide Interpreten – ihre virtuosen Seiten zur Geltung bringen. In seelenvollem, spätromantischem Gestus verbanden sich alle vier Künstler in der Zugabe zu Richard Strauss’ Lied „Morgen“, dem die ungewohnte Ergänzung um Geige und Harfe so gut zu Gesicht stand, dass der Applaus schier nicht enden wollte.

Wiederzuhören ist das Konzert in „BR Klassik“ am Montag, 7. August, von 18 bis 20 Uhr.

VON ANDREAS BRETTING