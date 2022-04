Ein guter Ratgeber in vielerlei Hinsicht

Von: Tobias Gmach

Politiker und Unternehmer: Günter Gerhard wurde 74 Jahre alt. © privat

„Er hat immer die richtigen Fragen gestellt. Er war für viele Menschen ein wichtiger Ansprechpartner, Ratgeber und Problemlöser.“ Das sagt Julia Haes über ihren Vater Günter Gerhard. Der Mann, der sich nicht nur als Feldafinger Bürgermeister und Mitgründer des W.A.F.-Instituts für Betriebsrätefortbildungen einen Namen machte, ist am vergangenen Dienstag im Alter von 74 Jahren gestorben.

Feldafing - Im Februar noch erwies Gerhard seinem verstorbenen Amtskollegen, Pöckings Altbürgermeister Konrad Krabler, die letzte Ehre. Und vor einigen Wochen wählte Feldafings CSU-Ortsgruppe Gerhard wieder mal in den Vorstand. Auch für die Lokalpolitiker war er ein Ratgeber, der sich im reiferen Alter bewusst im Hintergrund hielt, erzählt Nandl Schultheiß, gute Freundin der Familie und CSU-Gemeinderätin: „Er hatte ein irres Wissen über politische Zusammenhänge. Ich habe am Karfreitag noch mit ihm über die Lage in der Ukraine gesprochen.“

Geboren in der Oberpfälzer Kleinstadt Nittenau, aufgewachsen in Eichstätt, zog es Gerhard zum Jura-Studium nach München. Das Referendariat absolvierte er am Landratsamt in Ingolstadt, parallel begann die politische Laufbahn als damals jüngster Stadt- und Kreisrat in Eichstätt. Die berufliche Karriere trug ihn im Staatsdienst von der obersten Baubehörde ins Innenministerium und schließlich in die Staatskanzlei. Julia Haes erinnert sich, dass ihr Vater daheim von den Reden erzählte, die er für Ministerpräsident Franz Josef Strauß geschrieben hatte. „Die gingen durch mehrere Abteilungen, alle setzten ihre Stempel drunter. Und am Ende hat Strauß was ganz anderes erzählt.“ Dementsprechend angespannt war Gerhard des Öfteren, wenn der Regierungschef am Rednerpult stand. Aber er habe es auch mit Humor genommen, sagt seine älteste Tochter.

Der Staatsdienst endete 1990, schon davor, 1983, gründete Gerhard mit seinem Freund Rüdiger Marquardt das Unternehmen W.A.F. in Feldafing – denn im Bereich Arbeitsrecht kannte sich Gerhard besonders gut aus. Den jüngsten Meilenstein der ständig wachsenden und heute im Tutzinger Ortsteil Kampberg ansässigen Firma erlebte er noch: Anfang April weihte W.A.F. seinen Neubau mit einem Studio für eine Art Bildungsfernsehen ein (wir berichteten). Vorstand Christian Lütgenau schreibt in einer Pressemitteilung zu Gerhards Tod anerkennend: „Er betreute Tausende von Betriebsratsmitgliedern aus allen Branchen bundesweit in Seminarveranstaltungen. Auch dadurch hat er einen lobenswerten Beitrag für den sozialen Frieden und den wirtschaftlichen Erfolg in Bayern und Deutschland geleistet.“

Allerhand Projekte brachte Gerhard in Feldafing voran. Dort wohnte er mit seiner Familie seit 1980, zwischen 1990 und 2002 war er ehrenamtlicher Bürgermeister, um die W.A.F. kümmerte er sich selbstverständlich parallel. Der Turnhallenbau, der Kinderhort neben der Schule, das Gewerbegebiet an der Eugen-Friedl-Straße sind nur einige wenige Dinge, die auch auf sein Wirken zurückzuführen sind. In Erinnerung bleiben den Feldafingern auch Gerhards finanzielle Großzügigkeit und sein Herz für Vereine im Ort – und sein bemerkenswerter Einsatz für die Partnerschaft mit dem ungarischen Ort Tóalmás.

Günter Gerhard hinterlässt seine Frau Irmgard (72) und seine drei Kinder Julia (47), Kristina (43) und Konstantin (37). Seine letzte Ruhe findet er am Freitag, 29. April. Der Gottesdienst in Feldafings katholischer Heilig-Kreuz-Kirche beginnt um 13 Uhr.