Ein Lastwagen voller Feuerwehrspenden auf dem Weg in die Ukraine

Von: Laura Forster

Spenden von 16 Feuerwehren aus dem Landkreis haben Dirk Schiecke (6.v.r), Erster Kommandant der Feuerwehr Feldafing, seine Kameraden und Freunde am Samstag nach Mammendorf in ein Lager gebracht. Von dort aus soll das ausrangierte Material nach Kiew gebracht werden. Ich hoffe, dass mit den Spenden ungelernte Männer den Feuerwehren vor Ort helfen können. Dirk Schiecke, Erster Kommandant der Feuerwehr Feldafing © Andrea Jaksch

Innerhalb von rund drei Tagen hat Feldafings Feuerwehrkommandant Dirk Schiecke alle Hebel in Bewegung gesetzt und organisiert, dass eine Lkw-Ladung mit Sachspenden der Feuerwehren aus dem Landkreis in die ukrainische Hauptstadt Kiew gebracht wird.

Feldafing – Die Idee, ausrangierte Feuerwehrausrüstung in die Ukraine zu schicken, kam Dirk Schiecke, Erster Kommandant der Feuerwehr Feldafing, am Mittwochabend beim Anblick der schrecklichen Bilder aus dem Kriegsgebiet (wir berichteten). „Ich habe das dann einfach beschlossen“, sagt Schiecke im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Die Freiwilligen Feuerwehren, die trotz dieser schrecklichen Umstände jeden Tag im Einsatz sind, stoßen eventuell bald an ihre Grenzen.“

Noch am selben Abend informierte Schiecke Michael Polednik, den Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbands, über sein Vorhaben – und der zeigte sich begeistert. „Er hat dann gleich eine E-Mail an alle Feuerwehren im Landkreis geschickt.“ Die Rückmeldung sei enorm gewesen. Schon am Donnerstag haben Schiecke und sein Team die ersten Spenden der Feuerwehren Pöcking und Maising abgeholt. „Nach und nach haben immer mehr Kameraden ausrangiertes Feuerwehrmaterial vorbeigebracht.“ Insgesamt 16 Feuerwehren haben sich an der Hilfsaktion beteiligt. Neben Feldafing, Pöcking und Maising spendeten auch die Feuerwehren Machtlfing, Höhenrain, Tutzing, Unterbrunn, Allmannshausen, Krailling, Stockdorf, Traubing, Erling-Andechs, Söcking, Walchstadt, Hadorf und die Werkfeuerwehr Oberpfaffenhofen.

211 Einsatzmäntel, 209 Hosen und 123 Helme trugen die Feuerwehren im Landkreis unter anderem zusammen

„Alle haben versucht zu helfen. Das Engagement war da. Größere Feuerwehren wie Starnberg, Herrsching und Gauting fehlen auf der Liste, weil sie ihre Lager erst vor Kurzem aufgeräumt haben. Das heißt aber nicht, dass sie nicht Teil der Spendenaktion sein wollten“, betont Schiecke.

211 Einsatzmäntel, 209 Hosen und 123 Helme trugen die Feuerwehren im Landkreis zusammen. Dazu kamen unter anderem 73 Haltegurte, 35 Arbeitsleinen, eine Steckleiter, verschiedene Schläuche, 60 Bandschlingen, drei Notfallrucksäcke, ein Notstromaggregat, drei Verteiler und sogar ein hydraulischer Rettungssatz. „Solches technisches Material kostet normalerweise ein Vermögen“, sagt der Kommandant.

Lastwagen bringt Spenden in die ukrainische Hauptstadt Kiew

Dass das Spendenaufkommen so groß ausgefallen ist, damit hatte Schiecke nicht gerechnet. „Ich habe natürlich gehofft, dass viele mitmachen“, sagt er. „Die meisten Feuerwehren im Landkreis haben immer etwas im Keller, das weg kann.“ Ohne die Unterstützung und das Einverständnis der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wäre die Hilfsaktion jedoch nicht möglich gewesen, das weiß auch Schiecke. „Bernhard Sontheim war sofort begeistert“, sagt er über den Feldafinger Bürgermeister.

Für den Kommandanten stand im Vordergrund, dass die Spenden so schnell wie möglich in die Ukraine gebracht werden. „Mir war wichtig, dass das alles unbürokratisch und zeitnah abläuft.“ Zweieinhalb Tage nach seiner Idee, am Samstagmittag, brachte die Feuerwehr die Spenden in ein Lager nach Mammendorf. Von dort aus soll ein Lastwagen das Feuerwehrmaterial direkt nach Kiew bringen. Dirk Schiecke: „Ich hoffe, dass mit den Spenden ungelernte Männer den Feuerwehren vor Ort helfen können.“