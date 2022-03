Erinnerungsbankerl mit Seeblick für Roseninsel-Fährmann

Von: Sandra Sedlmaier

Ein Erinnerungsbankerl mit Skulptur: Zu Ehren von Stefan Seerieder haben sich seine Freunde Sarah Wiesböck, Tobi Zillich, Thomas „Schmögi“ Schmöger, Michael „Michi“ Feest, Wolfgang „Rossi“ Karl, Alexander Saller, Robert „Bert“ Köpf und Bildhauer Martin Reichart etwas Besonderes einfallen lassen. © Andrea Jaksch

Stefan Seerieder liebte den Starnberger See. Der vor einem Jahr verstorbene Roseninsel-Fährmann bekommt von seinen Stammtisch-Freunden nun ein besonderes Denkmal: eine Holzbank, über der sein Gesicht eingearbeitet ist.

Feldafing – Vor fast genau einem Jahr, am 27. März 2021, ist Stefan Seerieder überraschend verstorben. Der Roseninsel-Fährmann ist nur 53 Jahre alt geworden, er war ein beliebter und in der Region verwurzelter Mensch. Wie sehr er fehlt, macht eine Aktion seiner Stammtisch-Freunde deutlich. Sie haben eine Bank in Auftrag gegeben, die in ihrem Lieblingslokal im Garten stehen wird. Neben einer Gravur zeigt die Bank das Gesicht Seerieders, lächelnd mit Brille. Der Hadorfer Künstler Martin Reichart hat das Konterfei des Verstorbenen in Holz verewigt.

Es ist ein Kunstwerk, das da nun im Garten des Feldafinger Strandbads steht. Es erinnert an Stefan Seerieder, dessen Fehlen mindestens einmal pro Woche, am Freitag, deutlich wird. An diesem Tag trifft sich der Stammtisch, dem Seerieder seit vielen Jahren angehört hat – seit seinem Tod tagen seine Freunde ohne ihn. „Wir treffen uns freitags ab 16 Uhr“, sagt Thomas Schmöger, genannt „Schmögi“. „Dafür muss man nichts extra ausmachen, wir sind einfach da.“ Der Stammtisch habe keinen speziellen Namen und es gehe auch nicht um besondere Themen. „Wir sind so acht bis zehn Leute aus den umliegenden Gemeinden, wir kennen uns seit der Jugend, und wir reden über alles – Politik, Sport, Corona und was so ansteht.“ Wer Zeit habe, komme dazu, gerne auch nach 16 Uhr, sagt Schmöger. „Wir sind vom Alter her alle um die 50, plus minus fünf Jahre.“ Ein Stammtischbesucher sei 79, „der ist auch immer dabei“. Zunächst sei das Vereinslokal in Possenhofen gewesen, seit einigen Jahren treffe man sich im Feldafinger Strandbad bei Wirtin Sarah Wiesböck, erzählt „Schmögi“.

Sarah Wiesböck war es, die die Idee für die Bank mit Skulptur hatte. „Sie wollte Stefan ein Denkmal setzen“, sagt Schmöger. „Er war Stammgast bei ihr.“ Vor und nach seiner Arbeit als Fährmann sei er im Strandbad eingekehrt. Nun hat er einen Ehrenplatz neben dem Rondell.