Gemeinde erlässt Wirten die Pacht

Pächter der kommunalen Wirtshäuser in Feldafing müssen im April und Mai keine Pacht zahlen. Die Anordnung erließ der Bürgermeister, nachdem er online den Rat befragt hat.

Feldafing– In Corona-Zeiten sollen Menschenansammlungen vermieden werden, und letztlich gehört eine Ratssitzung auch zu den Dingen, die nicht stattfinden sollen. Die Verwaltungsgeschäfte müssen aber weiterlaufen, weshalb Feldafings Bürgermeister Bernhard Sontheim nun per einstweiliger Anordnung haushaltsrelevante Entscheidungen in die Tat umsetzt. Die erste betrifft die kommunalen Gastronomiebetriebe. Den Betreibern wird bis auf Weiteres die Pacht erlassen.

Es geht um das Strandbad, den „Makarska Grill“ und das Café Max II. im Feldafinger Bahnhof. „Nachdem die Pachtabbuchung Anfang des Monats erfolgt, musste schnell eine Entscheidung her“, sagt Sontheim auf Anfrage und unterstreicht die Notwendigkeit: „Wir wollen unsere Pächter unbedingt behalten und wollen ihnen deshalb entgegenkommen.“ Gastronomiebetriebe haben durch die Corona-Krise massive Einbußen, weil alle geschlossen sind und nur Lieferbetrieb möglich ist.

Es geht um die Pacht für April und Mai. ein fünfstelliger Betrag, wie Sontheim sagt. Seinen Vorschlag stellte er in die Online-Plattform für die Gemeinderäte ein. Elf von 17 hätten sich an der Diskussion beteiligt – alle standen dem Vorschlag positiv gegenüber. „Ich bin unbedingt für das Erlassen der Pachtzahlungen“, schrieb etwa Dr. Ute Eiling-Hütig (CSU). „Die Inhaber müssen ohnehin ihre Mitarbeiter weiter bezahlen, auch wenn es da Unterstützung gibt.“ Für Anton Maier (Grüne) war dies das richtige Signal in dieser schwierigen Zeit. Tom Schuierer (AUF) schlug vor, die Pacht bis Ende Juni zu erlassen. Sechs Gemeinderäte haben sich nicht beteiligt. „Bei einigen gibt es noch technische Probleme“, so Sontheim. Das sei aber in den Griff zu kriegen.

Sontheim wies den Pachtverzicht zunächst nur für zwei Monate an. „Für den Fall, dass sich die erheblichen Corona-bedingten Einschränkungen über einen längeren Zeitraum hinziehen, wird ein Erlass der Pachtzahlungen auch für die Folgemonate in Aussicht gestellt“, heißt es in der Anordnung.

Die Pächter werden sich freuen. „Sie sind auf mich zugekommen, nachdem die dringliche Anordnung schon erlassen war“, berichtet Sontheim. Die Pacht sei in Feldafing ohnehin sehr gut geregelt. Der Bürgermeister: „Wir haben eine niedrige Fixpacht und eine flexible Umsatzbeteiligung.“