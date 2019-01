Extra-Schilder für 26 Persönlichkeiten in Feldafing

Die Gemeinde Feldafing will an bestehenden Straßenschildern zusätzliche Schilder anbringen, die über die Persönlichkeiten informieren, nach denen die Straßen benannt sind.

Feldafing – Nun hat Gemeindearchivarin Martina Graefe dem Gemeinderat ihre Vorschläge unterbreitet. Demnach sollen 26 Straßen und Plätze mit einem Zusatzschild versehen werden.

„Ich habe viel gelernt“, lobte Tom Schuierer (AUF) Martina Graefe, die die schwierige Aufgabe hatte, zu den betreffenden Straßennamen Texte zu formulieren, die interessierte Passanten kurz und knapp über die Personen und deren Verdienste für Feldafing informieren. Allerdings wünsche er sich ab und an etwas „mehr Fleisch“, sagte Schuierer. So ist für den Bernheimer-Platz lediglich der Zusatz „Otto Bernheimer (1877-1960), Stifter des Bernheimer-Brunnens und Gönner“ vorgesehen. Bernheimer belieferte als Sohn eines Hoflieferanten und angesehener Kunstsammler Hochadel, Finanziers, Diplomaten und Künstler mit exklusiven Einzelstücken. Er ließ sich in der Feldafinger Höhenbergstraße eine Villa errichten, in der heute die Grundschule untergebracht ist.

Auch das Wort „Gönner“, das bei mehreren Persönlichkeiten vorkommt, gefiel so manchem Gemeinderat nicht. Diskutiert wurde auch die Frage, ob Persönlichkeiten mit NS-Vergangenheit berücksichtigt werden sollen. Arno Klug wollte das nicht unter den Tisch fallen lassen. Hingewiesen wurde auch auf die wenig nachahmenswerte Informationstafel an den Hindenburgstraße in Pöcking – der Text ist 16 breite Zeilen lang. Sie sei, wie Martina Graefe sagte, „aus Erklärungsnot“ entstanden. Der Gemeinderat wird jetzt noch mal über die Zusatztexte diskutieren.

Ergänzt werden sollen diese Straßenschilder: Aumillerstraße, Bernheimer-Platz, Compton-Weg, Dr.-Appelhans-Weg, Ernst-Henne-Weg, Eugen-Friedl-Straße, Firnhaberstraße, Franz-Eisele-Allee, Georg-Kraft-Weg, Graf-Arco-Straße, Hans-Albers-Weg, Jahnstraße, Johann-Biersack-Straße, Kaiserin-Elisabeth-Weg (hat schon ein Schild), Koempelstraße, Lennéstraße, Maffeistraße, Neindorffstraße, Pfarrer-Clos-Weg, Pschorrstraße, Rat-Jung-Straße, Ruffin-Allee (kein Straßenschild vorhanden, Fußweg zum See), Thurn-und-Taxis-Straße, Trendelstraße, Waldherrstraße sowie Weyler Straße. Das erste Straßennamenverzeichnis in Feldafing stammt übrigens aus dem Jahr 1977. Noch 1958 wurden die Häuser nur mit Nummern versehen, was im Laufe der Jahre zu einem Riesendurcheinander führte. Die Nummerierung fing 1840 an mit dem heutigen Golf-Hotel Kaiserin Elisabeth. ak