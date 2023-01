Fast alles dreht sich um die Feuerwehr

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Dieser Anblick gehört bald der Vergangenheit an: Bürgermeister Bernhard Sontheim vor den Umkleiden in der Fahrzeughalle. Sobald die neuen Spinde geliefert sind, ziehen sich die Helfer im jetzigen Versammlungsraum um, getrennt nach Männern und Frauen. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Die größte Baustelle hat Feldafing – die schlechte Stimmung in der Feuerwehr – zum Ende des vergangenen Jahres überwunden. Im neuen Jahr erwartet Bürgermeister Bernhard Sontheim Baustellen im eigentlichen Sinne – vor allem rund ums Feuerwehrhaus, dessen schlechter Zustand unter anderem für die schlechte Stimmung gesorgt hat.

Feldafing - Um das Feuerwehrhaus am Dr. Appelhans-Weg kurzfristig besser nutzbar zu machen, muss das Alte Polizeihaus in die Planungen einbezogen werden. „Die Ertüchtigung des Feuerwehrhauses hat erste Priorität“, sagt Bürgermeister Bernhard Sontheim. Die Zustände dort waren Grund für den Rücktritt von Kommandant Dirk Schiecke, den dieser angesichts der angekündigten Verbesserungsvorschläge zurückgenommen hatte. Nun soll der Boden einen rutschfesten Anstrich bekommen, die Schlauchturmleiter erneuert und vom Versammlungsraum ein Büro für den Kommandanten abgetrennt werden. Auch für die enge Situation bei den Umkleiden haben Rathaus und Helfer eine Lösung gefunden: im jetzigen Versammlungsraum, die Idee eines Anbaus ist vom Tisch. „In den Versammlungsraum kommen Spinde rein, getrennt nach Mann und Frau“, erklärt der Bürgermeister. „Ich schätze, dass wir spätestens im März damit fertig sind.“ Weiterer Raum für die Wehr wird in der noch bewohnten Wohnung im Obergeschoss geschaffen.

Und hier kommt das Alte Polizeihaus ins Spiel. Das ist zwar noch feucht und sanierungsbedürftig, doch wenn diese Renovierungsarbeiten erledigt sind, zieht die Mieterin aus der Feuerwehr ins Alte Polizeihaus, und die Feuerwehr kann auch das Obergeschoss ihres Hauses nutzen.

Sanierung des Alten Polizeihauses

Das Problem des denkmalgeschützten Alten Polizeihauses ist die Feuchtigkeit. Für die Sanierung müssen die betroffenen beiden Wohnungen leer sein. „Wir brauchen eine komplett neue Elektrik, eine neue Heizungsinstallation und Warmwasserbereitung“, sagt Sontheim. Zudem sollen die Außenwände isoliert werden. Die Erdgeschoss-Wohnung ist derzeit unbewohnt, sie soll nach der Sanierung von der Mieterin des Feuerwehrhauses bezogen werden. Die zweite Wohnung wird vorübergehend freigemacht – die Mieterin zieht für die Zeit der Sanierung in die Villa Maria, das alte Rathaus. Wie lange die Sanierung dauern wird, ist unklar. „Das hängt davon ab, wie die Handwerker verfügbar sind“, sagt der Bürgermeister. Eigentlich sollten auch die Fenster erneuert werden. Dafür müsse man sich mit der Denkmalschutzbehörde absprechen, so Sontheim. Und die aktuelle Lieferzeit für Fenster bedenken: „Die liegt zur Zeit bei bis zu zweieinhalb Jahren.“

Standort für ein Gerätehaus

Die Maßnahmen für eine bessere Raumsituation im Feuerwehrhaus haben die Stimmung in der Wehr deutlich verbessert, ist Sontheims Eindruck. Viele Helfer haben ihre Kündigungen zurückgezogen. „Was wir machen, ist aber keine Dauerlösung, wir müssen ein neues Feuerwehrhaus bauen.“ Der vom Gemeinderat gewählte Standort beim „Makarska-Grill“ in den Ratsstuben wurde durch das Bürgerbegehren zum Erhalt der Gaststätte obsolet. Sontheim nimmt das Votum ernst – die Bindungsfrist des Entscheids von einem Jahr abzuwarten und dann einfach die Planung weiter zu verfolgen, lehnt er ab. „Wir müssen das Jahr 2023 nutzen, um gesamtkonzeptionell zu überlegen“, sagt er. „Das neue Feuerwehrhaus, die Gaststätte, der Schießstand im Keller der Gaststätte: Das hängt für mich alles zusammen.“

Bei der Suche nach einem Feuerwehrstandort muss die Gemeinde wieder bei null anfangen. Die Lipp-Wiese werde näher untersucht, sagt Sontheim. „Aber ich halte diesen Standort für immer unmöglicher.“ Unter anderem wegen der Artenschutzprüfung. Aus den bisher möglichen Standorten für ein neues Feuerwehrhaus hatte sich die Lipp-Wiese herauskristallisiert. Zur Debatte standen auch eine Wiese am Traubinger Moosweg, der jetzige Standort des Gerätehauses und die Fläche gegenüber vom Rathaus. Dort kann sich Sontheim ein Lokal vorstellen.

Zukunft der Ratsstuben

Die Feuerwehr-Standortfrage ist schwieriger, die Frage nach Gasthaus und Schießstand für Sontheim einfacher. Gegenüber vom Rathaus am Hang könnte ein Wirtshaus mit Schießstand entstehen. Denn er hat große Zweifel, dass sich der Erhalt der Ratsstuben, wie vom Bürgerentscheid gefordert, rechnet. „Wir lassen gerade Gutachten für den ,Makarska-Grill‘ machen, für den Brandschutz, die Küchenausstattung und die Bausubstanz und ob es sich rentiert, das Gebäude zu sanieren.“ Sollte dies nicht der Fall sein, könnte man über einen neuen Standort für ein Wirtshaus im kommunalen Eigentum nachdenken. Und dann könnten auch die Altschützen berücksichtigt werden.

Die Schützen, die derzeit in den Ratsstuben ihre Heimat im Keller haben, könnten laut Sontheim auch auf Platz im Keller eines der geplanten Verwaltungsgebäude neben dem Rathaus finden. Auch das ist ein Projekt, das 2023 weitergedacht werden wird. „Bis Ende des Jahres will ich wissen, was wir machen“, sagt Sontheim. „Dann können wir mit den Planungen anfangen. Aber diese Zeit müssen wir uns nehmen. Und der Gemeinderat muss sich über die finanziellen Konsequenzen klar sein.“

Sanierung des Strandbades

Teuer wird auch die Sanierung des denkmalgeschützten Strandbades, wie teuer, ist noch unklar. Demnächst bekommt der Gemeinderat eine Kostenschätzung. „Die Küchenplanung ist jetzt fertig, darauf basierend kommt die Planung für Heizung, Lüftung und Sanitär und die Elektroplanung“, erläutert der Bürgermeister den Status quo. Unstimmigkeiten gebe es auch noch mit dem Landesamt für Denkmalpflege.

Klinikareal, Wohnraum und Energiequartier

Bis zum Sommer sollte klar sein, in welcher Form der Investor C7 das alte Klinikareal am Dr. Appelhans-Weg bebauen kann. „Wir werden die Voraussetzungen schaffen, dass C7 bauen kann, was unseren städtebaulichen Vorstellungen entspricht“, sagt der Bürgermeister. „Wir wollen ein Baurecht schaffen, wie wir und C7 uns das vorstellen.“ Bekanntlich war der städtebauliche Wettbewerb zwar erfolgreich, aber der Gewinner wollte seinen Entwurf nicht weiter verfolgen.

Bezahlbarer Wohnraum soll am Fritz-Stöckl-Weg entstehen. Die Gemeinde hat ihr Grundstück dort dem Verband Wohnen zur Verfügung gestellt. Sontheim hofft, dass der Verband das Projekt trotz eines schwierigen Marktumfeldes zumindest bis zur Eingabeplanung verfolgt.

Auch in Sachen Klimaschutz wird 2023 einiges passieren. Das Feldafinger Rathaus hat schon ein gutes Stück des Wegs zur Klimaneutralität zurückgelegt. „Heuer werden wir das Ziel noch nicht erreichen, aber wir sind auf einem guten Weg“, sagt Sontheim. Im Laufe des Jahres 2023 soll das Energiequartier angeschlossen werden. Dann werden Feuerwehrhaus, Altes Polizeihaus, Betreutes Wohnen, Turnhalle und Kindergarten von zwei Blockheizkraftwerken versorgt. Energie kommt von Fotovoltaik-Anlagen, unter anderem auf dem Bauhof.