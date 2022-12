Feldafing ab Januar ohne Hotelzimmer: Hotel Residence schließt Pforten

Von: Sandra Sedlmaier

In Feldafing wird es ab Januar kein einziges Hotelzimmer mehr geben. Das Hotel Residence schließt zum Jahresende, das „Kaiserin Elisabeth“ ist Siemens-Mitarbeitern vorbehalten, und das Hotel Alte Linde in Wieling steht aktuell Flüchtlingen zur Verfügung. Was mit dem Residence passiert, ist unklar.

Feldafing – Für den Hotelstandort Feldafing und Landkreis Starnberg ist die Nachricht auf der Internetseite des Hotels Residence eine Katastrophe: „Für meine Firma, die Hotel Residence Starnberger See GmbH, die das Hotel seit über 22 Jahren erfolgreich betreibt, endet der Pachtvertrag zum 31. Dezember 2022“, teilt Hoteldirektor Andreas Bisson mit. „Das Hotel ist nach dem Silvesterball 2022/23 und den Abreisen unserer letzten Gäste geschlossen.“ Die Übergabe an den Eigentümer, die Versicherung Die Bayerische, soll zu Ende Januar 2023 erfolgen.

Die Nachricht kommt absolut überraschend. Noch 2018 hatte Bisson dafür gekämpft, dass sein Pachtvertrag verlängert wurde. Was auch passierte: Der neue Vertrag läuft eigentlich bis Ende April 2024, mit Option auf eine fünfjährige Verlängerung. Nun wurde er vorzeitig zum Jahresende 2022 gekündigt. Warum der Vertrag beendet wurde, ist unklar. Das Hotel Residence gibt dazu keine Auskunft. Bestätigt wird nur das Vertragsende und dass die letzten Gäste am 2. Januar abreisen werden.

Auch Fachleute von der gwt erwischte die Nachricht kalt

Auch die Fachleute von der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Tourismus im Landkreis (gwt) erwischte die Nachricht kalt. „Das Hotel hat für 2023 noch eine Anzeige für das Gastgeberverzeichnis geschaltet“, sagt gwt-Chef Christoph Winkelkötter. „Bei uns kamen Anrufe von Unternehmen, die für 2023 dort gebucht haben und jetzt nicht wissen, was sie tun sollen.“

Eine schwierige Frage, denn weitere Hotels gibt es in Feldafing nicht. Das Hotel Kaiserin Elisabeth schließt zum 1. Januar für die Öffentlichkeit und steht mit seinen 63 Zimmern exklusiv der Siemens AG zur Verfügung, die ihr Schulungszentrum in Feldafing neu baut (wir berichteten). Nun fallen auch die knapp 100 Hotelzimmer im Hotel Residence weg, und das Hotel Alte Linde in Wieling beherbergt schon länger ausschließlich Flüchtlinge aus der Ukraine. „Damit gibt es den Hotelstandort Feldafing nicht mehr“, stellt Bürgermeister Bernhard Sontheim fest, der auch um seine Kurtaxe fürchtet. Um diese Steuer von Urlaubern einholen zu können, braucht Feldafing mindestens 30 000 Übernachtungen im Jahr. Ohne die Hotels werde das schwierig. Es geht um Einnahmen von 57 000 Euro im Jahr.

Wie es mit dem Hotel Residence weitergeht, ist unklar. Vom Eigentümer war am gestriegen Donnerstag keine Stellungnahme zu bekommen. Das Hotel selbst wollte auch keine Auskunft geben. Laut Sontheim gab es eine Anfrage der Bayerischen Verwaltungsschule aus Holzhausen am Ammersee, die zusätzliche Räumlichkeiten braucht. „Die Bayerische hatte aber vergessen zu sagen, dass es sich um einen reinen Hotelbetrieb handelt“, so der Bürgermeister. „Damit war die Anfrage vom Tisch.“

Bürgermeister, Gemeinderat und auch gwt wäre es am liebsten, wenn das „Residence“ ein Hotel bliebe

Dem Bürgermeister, dem Gemeinderat und auch gwt wäre es am liebsten, wenn das „Residence“ ein Hotel bliebe. „Der Standort muss Hotelstandort bleiben“, unterstreicht gwt-Chef Winkelkötter. Rein bautechnisch gehe gar nichts anderes, ergänzt Sontheim. „Letztes Jahr wurde der geänderte Bebauungsplan rechtskräftig, der dort eine Hotelnutzung festlegt. Den werden wir nicht ändern.“ Im Gegenteil: Der Gemeinderat und er seien fest der Ansicht, dass dort weiterhin ein Hotel sein solle. Falls ein neuer Betreiber erweitern wolle, sei das Rathaus aufgeschlossen.

Sontheim ist überzeugt, dass sich das Hotel dort lohnt. „Wenn man das Hotel anständig führt, kann es an dieser Stelle zu einem Leuchtturmprojekt im Landkreis Starnberg werden und sich mehr als rentieren.“ Natürlich müsse man etwas investieren, aber das würde sich rechnen. Interessenten für eine Übernahme des Hotels gibt es.

Der Bayerischen schwebt dagegen offenbar vor, das Gelände zu versilbern. Sontheim spricht von einem „unsittlichen Antrag“. „Wenn wir einer Wohnbebauung zustimmen, dann würde die Bayerische das Hotel fünf, sechs Jahre weiterführen, so lange das Hotel Kaiserin Elisabeth zu ist. Aber das können wir nicht.“ Und vor allem wolle es der Gemeinderat nicht.