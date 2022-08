Acht Wohnhäuser auf altem Klinikareal

Neue Baupläne für Feldafings Ortsmitte

Deutlich mehr Baurecht räumt die Gemeinde Feldafing den Investoren auf dem alten Klinikareal ein. Die Chancen, dass zumindest ein kleiner Anteil an bezahlbarem Wohnraum entsteht, sind daher groß.

Feldafing – Acht statt ursprünglich vier geplanter Häuser sollen auf dem alten Klinikareal in Feldafing entstehen. Der Gemeinderat erteilte den Investoren der C7-Unternehmensgruppe am Dienstagabend seinen Segen für das Vorhaben. Nach langem Hin und Her haben die beiden Seiten nun eine Lösung gefunden, mit der sie zufrieden sind. C7 bekommt mehr Baurecht, kann seine vertraglichen Pflichten einhalten und mit Detailplanung und Bau beginnen. Und die Gemeinde kann klare Bauregeln festsetzen und darf zumindest mit einem kleinen Anteil an bezahlbarem Wohnraum rechnen.

Um Missverständnisse zu vermeiden: Doppelt so viele Häuser bedeuten nicht doppelt so viele Wohnungen. Von rund 100 war in den älteren Planungen die Rede. Laut Bürgermeister Bernhard Sontheim erhält der Investor – bezogen auf die Geschossfläche – etwa 1800 Quadratmeter mehr Baurecht. Jene machen seiner Rechnung nach rund 15 Prozent der gesamten Geschossfläche aus. Fertige Grundrisse gibt es noch nicht, und Fridolin Lippens, einer der C7-Geschäftsführer, wolle und könne sich auch noch nicht konkret zur Anzahl der Wohnungen äußern. Geht man von 90 Quadratmetern pro Wohnung aus, könnten es am Ende rund 20 Stück mehr sein.

+ Wo heute noch das alte Feldafinger Klinikgebäude steht, sollen bald mehr als 100 Wohnungen gebaut werden. © Moritz Schöner von Stillfried

Lippens betont im Gespräch mit dem Starnberger Merkur, dass nur für das zusätzliche Baurecht anteilig über bezahlbaren Wohnraum verhandelt werde. Grundlage soll ein städtebaulicher Vertrag sein, in dem Bürgermeister Sontheim auch gerne eine ökologische Bauweise und die Berücksichtigung von E-Mobilität festschreiben würde. Zwei Dinge, die sich C7 aber ohnehin selbst auf die Fahne schreibt. Das ist dem Konzept zu entnehmen, das die Planer im Namen des Unternehmens im Gemeinderat vorstellten. Ein paar weitere Stichworte daraus: die „Schonung von Grundstück und Landschaft“, „Blickbezüge ins Grüne“, ein „nachhaltiges und kompaktes Energie- und Nahwärmekonzept“, „PV-Anlagen und Mieterstrommodelle“, „gut erreichbare Fahrrad- und Lastenfahrradstandorte“ und eine „optimierte Anbindung an die Ortsmitte Feldafing“.

Letztere sehen die Gemeinderäte noch nicht so genau. Über den Übergang des Geländes in Richtung der gemeindlichen Flächen mit dem alten Feuerwehrhaus „sollen sich die Planer noch mal Gedanken machen“, so Sontheim. Weitere Details zu einem der wichtigsten Ortsentwicklungsprojekte Feldafings folgen in der Ratssitzung am 20. September. Dann soll es auch noch mal um die sogenannten Laternengeschosse auf drei Gebäuden gehen, die die Mehrheit des Gemeinderats bisher ablehnt. Laut C7-Geschäftsführer Lippens werden neue Modelle präsentiert.

Es ist eine komplizierte bürokratische Lösung, die nun alles einfacher machen soll. Der Gemeinderat entschied sich gegen die Stimmen von Dr. Michael Keltsch (AUF) und Anton Maier (Grüne) für eine von vier Varianten, die sich leicht in Gebäudeanordnung und -form unterscheiden. Den Bebauungsplan auf der C7-Fläche hob der Rat dann einstimmig auf. Weil es eine Zeit dauert, bis die Gemeinde einen neuen Plan erarbeitet hat, sichert C7 vertraglich zu, dass das Unternehmen bis dahin kein weiteres Baurecht beantragt. Laut Sontheim ist dieser Deal auch mit dem Kreisbauamt besprochen. Der Bürgermeister ist zufrieden: „Wir haben jetzt einen deutlich besseren städtebaulichen Entwurf. Und wir nutzen die Fläche besser aus.“