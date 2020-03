93-Jährige gibt Betrüger ihr gesamtes Bargeld

Eine 93-jährige Rentnerin aus Feldafing wurde am Montag Opfer eines Betrügers.

Feldafing – Eine 93-jährige Rentnerin aus Feldafing wurde am Montag Opfer eines Betrügers. Dieser gab sich am Telefon als Kriminalbeamter aus und schwindelte der Frau vor, ihr Bargeld befinde sich bei der Bank in Gefahr, weil eine Diebesbande mit gefälschten Schließfachschlüsseln unterwegs sei. Die Rentnerin holte ihr Bargeld, eine sechsstellige Summe, von der Bank ab und traf sich mit dem Betrüger am Montag gegen 9.30 Uhr an der Bahnhofstraße in Feldafing. Der Mann, etwa 35 Jahre alt und 1,75 Meter groß, entriss ihr gleich die Stofftasche mit dem Geld und flüchtete. Er trug laut Polizei eine dunkle Jacke und eine dunkle Mütze. Die Kripo in Fürstenfeldbruck bittet unter (0 81 41) 61 20 um Hinweise.

Ziel dieser Täter seien oftmals ältere Menschen, die durch Telefonate derart verunsichert würden, dass sie bereit wären, größere Geldbeträge von der Bank abzuheben und diesen Personen zu übergeben, so die Kriminalpolizei in einer Pressemeldung. „Sie geben sich als Verwandte, Enkel oder auch gute Bekannte aus, die in einer Notlage stecken.“ Immer wieder komme auch die Masche des vorgetäuschten „Kriminalbeamten“ ins Spiel, der dann Überprüfungen tätigen müsste oder das Opfer anderweitig unter Druck setze.

Verhaltenstipps der Polizei:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. Legen Sie den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld fordert. Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen mit anderen Familienangehörigen oder Bekannten Rücksprache. Lassen Sie sich zeitlich und emotional nicht unter Druck setzen. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen heraus. Lassen Sie sich von Amtspersonen den Dienstausweis zeigen. Informieren Sie sofort die Polizei über Notrufnummer 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. Informieren Sie auch Ihre Verwandten und Bekannten über diese äußerst hinterlistige Form des Betrugs.