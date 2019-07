Es geht um Feldafings Zukunft

Info-Stellwände über die Planungen am Bundeswehrgelände haben Bürgermeister Bernhard Sontheim, Angelika Dinger und Florian Rixner aufgestellt.

Neugestaltung des Bundeswehrgeländes

von Sandra Sedlmaier schließen

Jetzt sind die Feldafinger am Zug. Was wünschen sie sich für die Neugestaltung des Bundeswehrgeländes? Das können sie am Dienstag, 9. Juli, im Bürgersaal sagen. Jede Idee und jeder Einwand sei willkommen, versichert Bürgermeister Bernhard Sontheim.