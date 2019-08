Einbruch in Doppelhaushälfte

Am Wochenende ist in die Wohnung einer 29-Jährigen in Feldafingerin eingebrochen worden. Die Frau war im Haus, bemerkte den Vorfall aber erst am nächsten Morgen.

Feldafing - Das ist gruselig. Schlimm genug ist es, wenn in die eigene Wohnung eingebrochen wird, noch schlimmer ist es, wenn man zu Hause ist. Auch wenn man davon nichts merkt. So wie bei einer 29-jährigen Feldafingerin. In der Nacht von Freitag auf Samstag hatte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu ihrer Wohnung in einem Doppelhaus am Angerbichl verschafft. Die Bewohnerin hatte gegen Mitternacht zwar verdächtige Geräusche wahrgenommen, war diesen jedoch nicht näher auf den Grund gegangen. Vielleicht war es auch besser so.

Am nächsten Morgen sah sie dann, dass die Tür aufgebrochen war. Wie die Polizei mitteilt, wurde aus der Wohnung der Geschädigten ein Laptop entwendet. Und an der Außentür entstand durch den Aufbruch erheblicher Sachschaden. Sollte es Zeugen geben, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich diese unter der Rufnummer (0 81 51) 36 40 bei der Polizei in Starnberg melden.