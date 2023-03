Feldafing bräuchte 25 Millionen Euro

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Bürgermeister Bernhard Sontheim vor dem denkmalgeschützten Strandbad in Feldafing: Dessen Sanierung würde fünf Millionen Euro kosten - Geld, das die Gemeinde eigentlich nicht zur Verfügung hat. © Photographer: Andrea Jaksch

Von Strandbad-Sanierung bis Ersatzbau für den Makarska-Grill in den Ratsstuben: In der Gemeinde Feldafing sind viele kostenintensive Projekte in der Diskussion. Bei einer Klausurtagung hat der Gemeinderat festgestellt: Sollte alles Gewünschte realisiert werden, würde das 25 Millionen Euro kosten. Das kann sich Feldafing nicht leisten.

Feldafing – Welche der vielen anstehenden Projekte sollen wir anpacken und wie finanzieren? Mit dieser Frage hat sich der Feldafinger Gemeinderat in einer Klausurtagung am Wochenende beschäftigt. Konkret ging es um Investitionen von 25 Millionen Euro – so viel würde all das kosten, über was die Gemeinde und der Gemeinderat derzeit nachdenken. „Wir haben definitiv nicht das Geld, um alles zu stemmen“, sagt Bürgermeister Bernhard Sontheim auf Anfrage. „Sonst müssten wir jedes unserer Grundstücke versilbern – und das wäre definitiv kein verantwortungsvolles Wirtschaften.“

In der Klausurtagung ist es auch darum gegangen, welche Projekte realisiert werden sollen und wo man abspecken will. Details will Bürgermeister Sontheim noch nicht nennen. Die Betroffenen seien noch nicht informiert, der Gemeinderat werde in seinen nächsten Sitzungen nach und nach entscheiden, wohin die Reise geht.

In Feldafing gibt es einige Projekte, um deren Realisierung die Gemeinde kaum herumkommt, und weitere, die in der Planung schon relativ weit gediehen sind. Und dann sind da noch die, die lediglich als Idee immer wieder durch die Diskussionen geistern.

Zu Ersteren gehört ein neues Feuerwehrhaus, weil das alte keineswegs den Anforderungen genügt – und die lange Diskussion um eine Verbesserung der Situation im Gerätehaus auch zu einer Verstimmung bei den Freiwilligen geführt hatte. Eine Sanierung des alten Gebäudes galt bislang als nicht praktikabel und wenig sinnvoll. Wie viel der Bau eines neuen Feuerwehrhauses kostet, ist bislang unklar. Noch gibt es keine Planung.

Die Sanierung der Turnhalle, die mit 900 000 Euro seitens des Freistaats gefördert wird, ist ebenfalls eine Pflichtaufgabe, wie der Bürgermeister erst jüngst unterstrich. Denn die Turnhalle stehe auch für den Schulsport zur Verfügung und sei damit zweifelsfrei in ihrer Nutzbarkeit zu erhalten. Um sie ausreichend und sinnvoll zu sanieren, muss die Gemeinde nochmals rund zwei Millionen Euro auf die Förderung drauflegen.

Ein Neubau für die Rathausverwaltung auf dem Bahnhofsareal gehört ebenfalls zu den Aufgaben, um die die Gemeinde kaum herumkommen wird. Über die Größe und um Zusatzfunktionen eines solchen Gebäudes wurde bereits viel gesprochen. Etwa, ob die Schützen in dessen Keller unterkommen. Kosten sind bisher nicht bekannt, die Planung steht ganz am Anfang.

Ein Projekt, das definitiv nicht zu den Pflichtaufgaben, aber von allen Seiten als wünschenswert betrachtet wird, ist die Sanierung des denkmalgeschützten Strandbads. Fünf Millionen Euro würden die vom Gemeinderat sehr gelobten Sanierungspläne kosten, die Architekt Benedikt Sunder-Plassmann kürzlich vorgestellt hat. Schon bei dieser Vorstellung wurde in der Diskussion deutlich, dass die exakte Verfolgung dieser Pläne eher zum Wunschdenken gehören würde.

Wovon sich die Bürger vermutlich sicher verabschieden müssen, ist ein neues Wirtshaus, das die Ratsstuben ersetzen könnte. Bekanntlich haben sich die Feldafinger bei einem Bürgerentscheid für den Erhalt des Makarska-Grill/Ratsstuben ausgesprochen und gegen ein Feuerwehrhaus an dessen Stelle. Bisher hatte Sontheim das Ergebnis so ausgelegt, dass es den Bürgern um ein Wirtshaus geht – und das könnte man an anderer Stelle, etwas gegenüber vom Rathaus bauen. Derzeit läuft eine Untersuchung der Ratsstuben, wie groß der Sanierungsbedarf ist.