Bücherei gehen die Leser aus

Von: Sandra Sedlmaier

Jugendliche Leser sind selten: In der Feldafinger Gemeindebücherei waren es vergangenes Jahr nur 25. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Die Gemeindebücherei Feldafing verliert Leser. Und zwar dramatisch, wie die Chefin Anne-Kathrein Eitelwein berichtet. Damit folgt die Bücherei einem allgemeinen Trend.

Feldafing – Die Zahlen aus dem Jahresbericht der Gemeindebücherei Feldafing machen auf den ersten Blick einen guten Eindruck: 429 aktive Leser, 61 Neuanmeldungen, knapp 10 000 Medien in der Bücherei, mehr als 16 000 Entleihungen physischer und elektronischer Medien. Doch Büchereileiterin Anne-Kathrein Eitelwein beschönigte in ihrer Bilanz des vergangenen Jahrs in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Feldafing nichts: Die Zahl der Leser geht demnach zurück, die Ausleihzahlen sind kontinuierlich rückläufig, und die Jugendlichen sind kaum mehr zu fassen. Lediglich 25 Leser im Alter von 13 bis 17 Jahren verzeichnete die Bücherei im vergangenen Jahr.

Wobei das Jahr ohnehin schwierig war – erst am 8. März 2021 konnte die Bücherei wieder öffnen, ab 21. Januar war zumindest „Click & Collect“ möglich gewesen. „Von einem Normalbetrieb konnte angesichts wechselnder Corona-Regeln aber nicht die Rede sein“, sagte Eitelwein im Gemeinderat.

Die Schließung der Bücherei macht sich in den Ausleihen deutlich bemerkbar: Im Januar, der für die Bücherei erst am 21. des Monats startete, waren es 263 physisch ausgeliehene Medien, im Februar 592, dann stiegen die Zahlen auf 1147 im März bis zu 1400 im November. Im Jahresvergleich seien die Zahlen aber kontinuierlich rückläufig, sagte Eitelwein. „Das ist ein bundesweiter Trend.“ 2016 seien es in Feldafing noch 25 420 Ausleihen gewesen, 2021 nurmehr 16 299. Daran ändert auch die Möglichkeit der E-Ausleihe nur wenig. In Feldafing nutzen sie 70 Bürger, die immerhin 2673 E-Medien im vergangenen Jahr ausgeliehen haben.

„Was uns neben dem Rückgang der Ausleihzahlen mit Sorge erfüllt, ist der dramatische Rückgang der Leserzahlen“, heißt es in Eitelweins Jahresbericht. 2020 waren es noch 559 aktive Leser, im Jahr darauf nur noch 429. Das seien aber immerhin zehn Prozent der Einwohner, merkte Sibylle Härtl (Grüne) an. 121 Kinder bis zwölf Jahre sind als Leser registriert, 196 Erwachsene zwischen 18 und 59 Jahren sowie 87 Personen über 60 Jahren. Die nur 25 Jugendlichen „sind unsere größte Problemgruppe“, sagte Eitelwein. „Man sieht: Die Grundschulkinder kommen mit ihren Eltern, aber sobald Jugendliche Zugang zu Sozialmedien haben, werden andere Dinge wichtiger als Bücher.“

Auch die Grundschule kam im vergangenen Jahr kaum vorbei – eine Vorsichtsmaßnahme wegen Corona, wie Schulleiterin Angelika Simons auf Nachfrage des Starnberger Merkur sagte. „Wir freuen uns aber sehr über die Bücherboxen, die die Bücherei für uns zusammenstellt.“ Die seien sehr gefragt bei den Schülern. Ein Service, den die Bücherei im Zuge von Corona anbietet.

Die Bücherei verzeichnete zehn Kindergartenbesuche in 2021. Die Tonies, Hörspiele für die Allerkleinsten, seien sehr gefragt, berichtete Eitelwein. „Wir sind mit 30 Figuren gestartet, mussten aber auf 40 erhöhen, weil sie so großen Anklang finden.“

Der Gemeinderat dankte für die Ausführungen Eitelweins und ließ in keiner Weise anklingen, die Bücherei weniger als bisher zu unterstützen. „Ich kann mir vorstellen, dass die Zahlen bald wieder besser werden“, sagte der Geschäftsführende Beamte Peter Englaender. Zumal die Lage, wie Eitelwein auf Härtls Nachfrage sagte, in allen Büchereien ähnlich sei.