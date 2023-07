Feier für die ersehnten Radständer

Von: Sandra Sedlmaier

Gute Laune zum Projektabschluss (v.l.): Pewu-Chef Andreas Keller, Ortsteilsprecherin Imke Schmid, Pewu-Mitarbeiter Max Reitmeier, Bauamtsleiterin Stefanie Reichart, Bürgermeister Bernhard Sontheim, Liza Seehofer (Bund Naturschutz), Gemeinderätin Sibylle Härtl, Jasmin Bromberger (Bund Naturschutz) mit Bennert, Leni und Laura. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

112 Radlständer, eine Kostensteigerung von 82 000 Euro oder fast 50 Prozent und vor allem eine Planungsphase von mehr als fünfeinhalb Jahren: Das ist die Bilanz der Fahrradabstellanlage am Feldafinger Bahnhof. Grund genug für das Rathaus, zu Kaffee und Kuchen einzuladen.

Feldafing - Manchen Projekten muss man einen schönen Abschluss verpassen, vor allem dann, wenn man sich währenddessen immer wieder geärgert hat und mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Dieser Gedanke brachte die Gemeinde Feldafing dazu, die Fertigstellung der Fahrradabstellanlagen am Bahnhof zusammen mit den Bürgern zu feiern. Die Anträge für Fördermaßnahmen, die Planung und die Umsetzung dieses Projekts hat die Mitarbeiter des gemeindeeigenen Planungsunternehmens Pewu viele Nerven gekostet. Natürlich feierten Pewu-Chef Andreas Keller und sein Mitarbeiter Max Reitmeier gerne mit den Feldafingern das Projekt, das sie so viel Nerven gekostet hatte.

Bürgermeister Bernhard Sontheim ließ am Freitagnachmittag bei der offiziellen Übergabe die Entstehung der nun 112 Radständer Revue passieren. Ganz kurz nur, hätte er alle, zum Teil unangenehmen und mit viel Enttäuschung verbundenen Details genannt, wäre seine Rede deutlich länger geworden – schließlich läuft das Projekt neue Radlständer am Bahnhof seit November 2017. So nannte der Bürgermeister nur die Eckpunkte: „Wir haben 247 000 Euro investiert, zu Beginn der Planungen haben wir mit 165 000 Euro Kosten gerechnet“, sagte Sontheim. Die Gemeinde bekommt 107 000 Euro Förderung für die Radabstellanlagen, sodass an tatsächlichen Kosten 140 000 Euro anfallen. Entstanden sind 112 sogenannte Doppelparker auf beiden Seiten der Gleise direkt am Feldafinger Bahnhof. Die Ständer sind überdacht und werden laut Sontheim bereits gut angenommen.

Auch das Angebot eines Stück Kuchens zur Feier der Radständer wurde gerne angenommen. Rund 30 Feldafinger kamen vorbei, darunter Liza Seehofer und Jasmin Bromberger vom Bund Naturschutz, die vor fast sechs Jahren den Anstoß für die Planungen gegeben hatten. edl