Feuerwehr-Führung tritt zurück

Nach dem Bürgerentscheid in Feldafing

Von Sandra Sedlmaier schließen

Der Ausgang des Bürgerentscheids zu den Ratsstuben hat personelle Konsequenzen bei der Feuerwehr. Kommandant Dirk Schiecke und sein Stellvertreter Stefan Gerber treten zum Jahresende zurück.

Feldafing – Am Tag nach der Entscheidung wollte sich Feldafings Feuerwehrkommandant Dirk Schiecke nicht zum Ausgang des Bürgerentscheids zum Erhalt der Ratsstuben äußern. Das tat er dann am Dienstagabend während der Bürgerfragestunde vor der Ratssitzung: Er verkündete seinen Rücktritt als Kommandant zum Jahresende und auch den seines Stellvertreters Stefan Gerber. Wie berichtet, ist mit dem Erhalt der Ratsstuben und des Makarska-Grill die Ablehnung des Neubaus eines Feuerwehrhauses auf dem Grundstück verbunden.

„Ich bin ein konsequenter Mensch“, sagte Schiecke zu den Gemeinderäten und zu Bürgermeister Bernhard Sontheim. Er habe vor dem Bürgerentscheid gesagt, dass er bei negativem Ausgang für den Bau des Feuerwehrhauses sein Amt niederlegen werde. „Ich werde es jetzt tun.“ Zwar hätten sich viele bei der Feuerwehr gemeldet, sie solle angesichts des Ergebnisses nicht sauer sein, doch er sei enttäuscht, dass sich nur knapp 1400 Feldafinger an der Abstimmung beteiligt hätten. Dabei betonte er, dass er nur für sich spreche und nicht für die gesamte Feldafinger Wehr.

„Ich bin seit 38 Jahren bei der Feuerwehr und seit acht Jahren Kommandant“, sagte Schiecke in seiner Ansprache weiter. „Wir haben eine gute Feuerwehr, aber ich kann das so nicht weiterführen – ich packe es nicht mehr, körperlich und seelisch.“ Es seien „acht krasse Jahre“ gewesen, „schwierige Zeiten, es hat mir immer Spaß gemacht – aber jetzt nicht mehr“. Um der Feuerwehr nicht mitten im Jahr mit einem Ausfall zu schaden, würden er und sein Stellvertreter Gerber bis zum Jahresende weitermachen.

SPD-Gemeinderat Peter Fischhaber versuchte, umgehend zu verhandeln. „Würdest du dich umstimmen lassen, wenn wir schnell eine Planung auf der Lipp-Wiese hinbekommen?“, fragte er Schiecke, während der sein Rücktrittsgesuch zum Bürgermeister trug. Darüber wurde nicht weiter diskutiert, Sontheim unterband eine Diskussion, auch wegen der Bürgerfragestunde. Der Bürgermeister dankte Schiecke für sein Engagement. „Das ist eine Entscheidung, die ich unendlich bedauere“, sagte Sontheim. „Mir persönlich tut es unsäglich leid.“

Schieckes Rücktritt ist trotz seiner Ankündigung im Vorfeld des Bürgerentscheids überraschend. Bei der Podiumsdiskussion über die Zukunft der Ratsstuben mit Bürgerbegehren-Initiator Günter Rusche und Bürgermeister Sontheim zeigte er sich extrem kompromissbereit und verbindlich. Er wirkte sehr offen für gemeinsame Lösungen. In der Vergangenheit favorisierte er den Standort Lipp-Wiese für ein neues Feuerwehrhaus. Doch als die Entscheidung für die Ratsstuben fiel, freundete er sich auch damit an – die Hauptsache war für ihn, dass die beengten Verhältnisse enden.

Wie es bei der Feuerwehr weitergeht, wird Thema auf deren Jahresversammlung am Freitag, 28. Oktober, im Hotel Kaiserin Elisabeth sein (Beginn: 19 Uhr). Wie es mit dem Feuerwehrhaus weitergeht, soll in einer Sondersitzung des Gemeinderats am Dienstag, 8. November, besprochen werden.