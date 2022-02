Forscher vermuten Kloster auf Roseninsel

Von: Sandra Sedlmaier

Die Roseninsel im Starnberger See hat durch die neuen Erkenntnisse an Bedeutung gewonnen. © Fotos: Bernd Päffgen, privat, Imago

Auf der Roseninsel im Starnberger See war im Frühmittelalter vermutlich ein Kloster oder eine Grabstätte für Adelige, die in der dortigen Kirche bestattet wurden. Das zeigen jüngste Forschungsergebnisse, die die Bedeutung der Insel aus archäologischer Sicht weiter steigern.

Feldafing – Die Roseninsel im Starnberger See ist seit Jahrtausenden ein herausragender Ort für die Bevölkerung und seit Jahrhunderten ein Ziel von Forschern. Jetzt haben Prof. Bernd Päffgen, Dr. Martinus Fesq-Martin und Prof. Wolf-Rüdiger Teegen Beweise gefunden, dass es auf der Insel im 7. Jahrhundert ein Kloster gegeben haben könnte. „Die Verhältnisse im Früh- und Hochmittelalter auf der heutigen Roseninsel sind wohl deutlich anders zu bewerten, als bisher angenommen wurde“, schreiben sie in einem Aufsatz für den jüngsten Bericht der bayerischen Bodendenkmalpflege.

gefundene Skelette: vorwiegend um Männer, die im Frühmittelalter vom 7. bis 10. Jahrhundert lebten

Die Forscher haben die Skelette untersucht, die 2002 bei der Renovierung des Gärtnerhauses gefunden wurden, das wiederum auf der alten Inselkirche errichtet worden war. Das Ergebnis: Es handelt sich vorwiegend um Männer, die im Frühmittelalter vom 7. bis 10. Jahrhundert lebten.

„Ruine eines Götzentempels auf der Insel am Würmsee“: Die kolorierte Lithographie von Max Joseph Wagenbauer (1775-1829) zeigt die Roseninsel vor mehr als 200 Jahren. Die Kirche, die dort bis ins 7. Jahrhundert stand, ist allerdings nicht abgebildet – sie war vermutlich aus Holz. © Fotos: Bernd Päffgen, privat, Imago

2003 wurde bereits das am besten erhaltene Skelett untersucht mit dem Ergebnis, dass es aus dem 7./8. Jahrhundert stammt. „Für uns stellte sich die Frage: Ist die Datierung von 2003 ein Ausreißer?“, sagt Fesq-Martin im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Er hat 2002 die Skelette gefunden und gehört zu der Forschergruppe, die sich regelmäßig mit der Roseninsel beschäftigt. Nun, 20 Jahre später, kann man feststellen: „Nein, die meisten Bestattungen stammen aus dem Frühmittelalter“, sagt der Biologe mit Fachbereich historische Ökologie und Biogeographie. Anhand der vorhandenen Knochen sei von mindestens 16 bis zu 21 Menschen auszugehen. Alle lagen im Bereich des Gärtnerhauses beziehungsweise der Inselkirche. Sie waren unterschiedlichen Alters und litten unterschiedlich stark an vermutlich sehr schmerzhaften Nasennebenhöhlen- und Zahn-Entzündungen.

Fesq-Martin geht davon aus, dass ein Ordenskonvent auf der Insel lebte

Fesq-Martin geht davon aus, dass ein Ordenskonvent auf der Insel lebte. „Es war vermutlich ein frühes Kleinkloster, das bis zu den Ungarn-Einfällen im 10. Jahrhundert existierte.“ Das würde zeitlich zu den Klostergründungen auf den Inseln im Chiemsee und im Staffelsee passen.

Eine andere These hält er für weniger wahrscheinlich: Nachdem auch zwei, drei Frauen und ein, zwei Kinder unter den untersuchten Bestattungen sind, könnte die Kirche auf der Insel als Adelsfriedhof genutzt worden sein. „Jetzt müsste man DNA-Analysen machen, um mögliche Verwandtschaften zu ermitteln“, sagt er. „Wir hätten einen Experten an der Hand, aber im Moment fehlt das Geld.“ Aber wie passen die Frauen und Kinder in ein mögliches Klosterleben? „Klöster haben einen Anspruch auf Weltabgewandtheit“, sagt der Forscher. „Das heißt nicht, dass um das Kloster keine anderen Menschen gelebt haben.“

Jahrelange Arbeit: Dr. Martinus Fesq-Martin hatte bereits 2002 Funde von der Insel untersucht. © Fotos: Bernd Päffgen, privat, Imago

In jedem Fall zeige der Fund, dass es auf der Insel eine frühe christliche Kultur gegeben habe, die herausragend gewesen sei, unterstreicht Fesq-Martin. Das Klosterleben habe offenbar mit den Ungarn-Einfällen geendet. Herzog Arnulf I. habe zu der Zeit eine harte Säkularisierung betrieben, um Geld für den Krieg gegen die Ungarn zu haben. „Damals sind Klöster mehr oder weniger ausgelöscht worden“, sagt Fesq-Martin. „Danach war kein Geld mehr da, um sie wieder aufzubauen.“ Dieses Schicksal könnte auch das Kloster auf der Insel genommen haben. Fesq-Martin spricht von „einer Form von Geschichtsglättung“, die im 10. Jahrhundert angesichts verfallender Klöster passiert sei.

Die neuesten Erkenntnisse über die Skelette auf der Roseninsel passen in die Reihe der bisherigen Forschungen. Ab der Jungsteinzeit im 5. Jahrhundert vor Christus, aus der die Pfahlbauten stammen, deren Funktion bis heute unklar ist, bis zur Inselkirche, deren Fragmente ins Gärtnerhaus eingearbeitet wurden, war die Roseninsel ein Kultort, „ein Naturheiligtum“, wie Fesq-Martin sagt. Was ihn an den neuen Forschungsergebnissen besonders freut: „Wir geben der Roseninsel noch mehr Bedeutung. Sie ist eines der herausragendsten archäologischen Bodendenkmäler im nördlichen Alpenraum.“ Dass sich immer wieder etwas Neues auftue, unterstreiche ihre Schutzwürdigkeit.