Frischekur für das alte Feuerwehrhaus

Von: Sandra Sedlmaier

Enge im Feuerwehrhaus: Kommandant Dirk Schiecke zeigt die Problematik in der Fahrzeughalle. Das Foto stammt aus dem Jahr 2017. Jetzt will die Gemeinde an dieser Lage etwas ändern. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Eine Reihe von Maßnahmen soll das Feuerwehrhaus Feldafing nutzerfreundlicher und vor allem sicherer machen. Der Gemeinderat verabschiedete eine ganze Liste. Die noch amtierenden Kommandanten nahmen es mit Freude zur Kenntnis.

Feldafing – Nach dem Bürgerentscheid zum Erhalt der Ratsstuben in Feldafing ist klar, dass das alte Feuerwehrhaus hergerichtet werden muss. Schließlich muss es noch einige Jahre halten, bis ein neues steht. Bürgermeister Bernhard Sontheim geht von bis zu sechs Jahren aus. Die unbefriedigende Situation, die auch die Sicherheit der Helfer gefährdet, hat nach dem Entscheid zu Rücktritten geführt (wir berichteten). Jetzt hat der Gemeinderat reagiert und in einer Sondersitzung zur Zukunft der Feuerwehr am Dienstagabend eine Maßnahmenliste beschlossen. Enthalten ist auch eine räumliche Erweiterung: Die Gemeinde will der Feuerwehr eine Drei-Zimmer-Wohnung im Obergeschoss zur Verfügung stellen.

Die Liste unterscheidet kurzfristige und mittelfristige Maßnahmen. Ganz oben steht ein neuer rutschfester Anstrich des Bodens in der Fahrzeug- und der Elferhalle. Warum das jetzt erst gemacht werde, wollte Dr. Michael Keltsch (AUF) wissen. Auch wegen der Unfallgefahr. „Weil ich es nicht gewusst habe“, gab der Bürgermeister zu. Zuvor hatte er die Notwendigkeit der Maßnahmen unterstrichen. „Egal, wie wir jetzt weitermachen, das alte Feuerwehrhaus wird noch über Jahre hinaus in Betrieb sein. Das müssen wir so ertüchtigen, dass es funktioniert und die Sicherheit aller gewährleistet ist.“

Der Maßnahmenkatalog verdeutlicht, dass im Feuerwehrhaus seit Jahren nichts gemacht wurde. Die Elferhalle braucht eine Heizung, weil es dort schimmelt und im Winter der Fahrzeugfunk nicht funktioniert. Die Leiter im Schlauchturm muss ausgewechselt werden, die Fenster erneuert und die WCs saniert. Für die Lastwagen will die Verwaltung Rückfahrsperren anschaffen, um die Unfallgefahr zu senken. Im Schulungsraum sind Rauchmelder nötig, weil dort auch übernachtet wird. Die Spinde in der Fahrzeughalle sollen durch weniger tiefe Schränke ersetzt werden, so dass mehr Platz zum Umkleiden ist. Der Keller braucht eine Abdichtung, weil dort immer Wasser eintritt.

Zu den mittelfristigen Maßnahmen gehört, die Kleiderkammer aus dem feuchten Keller in die Wohnung im Obergeschoss zu verlegen. Eine Idee, die der noch amtierende Kommandant Dirk Schiecke sehr begrüßt. „Wir haben neue Klamotten, und die schimmeln uns im Keller.“ Auch die Möglichkeit, in der Wohnung Duschen einzurichten und einen Jugendraum, sei sehr zu begrüßen. Ob er angesichts des Maßnahmenkatalogs seinen Rücktritt als Kommandant rückgängig macht, ließ Schiecke offen.

Gerade die Duschen legte Bürgermeister Sontheim dem Gemeinderat sehr ans Herz. Damit die Feuerwehrmänner und -frauen nicht verschmutzt vom Einsatz in ihre Zivilkleidung schlüpfen müssten. Die Bewohnerin der Wohnung im ersten Stock sei bereit, ins Alte Polizeihaus umzuziehen, wenn die Wohnung dort saniert sei.

Die so genannte Schwarz-Weiß-Trennung soll durch ordentliche Umkleiden anstelle der jetzigen Laube möglich werden. Auch Umbauten in der Halle sind laut Sontheim geplant. Dazu gehört der Einbau einer Lüftungsanlage, damit die Kameraden nicht die Diesel-Abgase abkriegen und eine bauliche Veränderung am Eingang. Bisher sei es so, dass die Helfer durch die Tore hereinkommen, so der Bürgermeister. „Wir müssen eine andere Zugangsmöglichkeit schaffen. Wenn die Fahrzeuge rausfahren, kann es passieren, dass jemand umgefahren wird.“

Sontheim unterstrich, dass das dies unbedingt notwendigen Maßnahmen seien. Der Gemeinderat folgte ihm und verabschiedete den Katalog einstimmig. „Wir sollten für vier bis sechs Jahre mit Qualität investieren und großzügig sein“, sagte Boris Utech (Grüne).

Standortsuche für den Neubau

Wo soll nun das neue Feuerwehrhaus gebaut werden? Diese Frage ist nach dem Ausgang des Bürgerentscheids zum Erhalt der Ratsstuben essenziell für die Gemeinde Feldafing. Sämtliche Diskussionen zum Bürgerentscheid, zum neuen Standort und zum weiteren Vorgehen in Sachen Ratsstuben fanden zum Leidwesen der rund 30 Zuhörer im nicht öffentlichen Teil der Ratssitzung statt – auf Antrag von Dr. Ute Eiling-Hütig (CSU), die das „hoch emotionale Thema“ lieber hinter verschlossenen Türen behandelt sah. Mit 8:6 Stimmen folgte der Gemeinderat ihrer Bitte.

Nicht öffentlich wurde dem Vernehmen nach dann nicht gestritten, aber mehr als zwei Stunden lang geredet. Mit Ergebnissen, die Bürgermeister Bernhard Sontheim am Mittwoch mitteilte.



In Sachen Standortsuche will man sich auf das Grundstück an der Traubinger Straße im Außenbereich und die Lipp-Wiese konzentrieren. „Für beide Grundstücke werden wir die notwendigen Gutachten beauftragen“, sagte Sontheim und zählte auf: „Umweltverträglichkeit, Emmission, Wasserrecht.“ Damit klar sei, mit was man rechnen müsse, wenn der Gemeinderat dort Baurecht schaffe. Gleichzeitig halten Teile des Gemeinderats noch an der Möglichkeit fest, am Standort des alten Feuerwehrhauses am Dr. Appelhans-Weg ein neues zu bauen, wie Sontheim berichtete. „Ich halte nichts davon“, stellte er auf Anfrage klar. Der Gemeinderat will jedoch eine Studie erstellen lassen, die prüft, ob ein Neubau dort nicht doch möglich sei. Bislang war der Tenor, dass das Areal zu klein sei. „Wir sind uns einig, dass wir mit diesen Beschlüssen Druck rausnehmen“, stellte Sontheim klar. Vor allem mit dem Maßnahmenkatalog für das alte Feuerwehrhaus.