Die Wendeltreppe kommt zum Schluss

Brandschutz im Hotel Kaiserin Elisabeth

Schon Kaiserin Elisabeth wusste, wie wichtig ein zweiter Fluchtweg im Brandfall ist. Die Treppe, die sie ins Feldafinger Hotel Kaiserin Elisabeth einbauen ließ, ist nicht mehr da. Wohl aber eine neue. Damit ist die Brandschutzsanierung des Hotels abgeschlossen.

Feldafing - Seit Freitag hat das Hotel Kaiserin Elisabeth in Feldafing wieder eine Fluchtwendeltreppe. Auf der Seite verläuft sie bis in den dritten Stock. Die Treppe war eine der Auflagen der Brandschutzsanierung, die Hotelchefin Erika Borchard in den vergangenen fünf Jahren durchführen ließ. „1,5 Millionen Euro haben wir bis jetzt investiert“, sagt sie. Gerade rechtzeitig vor Saisonauftakt wurde die Treppe angebaut. Wenn ab kommenden Samstag, 21. Mai, die Gäste wieder zum Übernachten kommen dürfen, werden auch der Außenbereich und die traumhafte Terrasse des Hotels wieder eröffnet. Die Brandschutzsanierung war aufwendig, teuer und verlangte viele Diskussionen, unter anderem mit dem Landesamt für Denkmalschutz. Die Türen im Innenbereich wurden erneuert, die Brandmeldeanlage sowie die Decken in den Fluren.

Die Fluchttreppe für die Kaiserin hat Hotelier Strauch anbauen lassen. Elisabeth von Österreich hatte panische Angst vor Feuer – nicht zu Unrecht, wie sich 1897 herausstellen sollte. Im Mai dieses Jahres kam ihre Schwester Sophie bei dem Brand im „Bazar de la Charité“ in Paris ums Leben. Rund 130 Menschen starben bei dieser Katastrophe – die Kaiserin war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon gar nicht mehr zu Gast in Feldafing. 1894 logierte sie zuletzt im damaligen Hotel Strauch. 1898 wurde sie in Genf ermordet.

Seit 1900 heißt das Hotel Kaiserin Elisabeth. Im selben Jahr kaufte die Familie Kraft-Borchardt das Anwesen. Ungefähr um diese Zeit, schätzt Erika Borchardt, wurde Sisis Fluchttreppe zu einer normalen Treppe umgewandelt, die alte Treppe wanderte in die Traubinger Kirche. „Jetzt ist sie eine Servicetreppe, damit das Personal mit den Tabletts für die Zimmer nicht immer an der Rezeption vorbeigehen muss“, erklärt die Hotelchefin. „Eine Wendeltreppe ist nicht für den Service geeignet.“

Die nächste Umbaumaßnahme sind die Vergrößerung des Restaurants und ein separater Eingang für das Bierstüberl. „Vor November fangen wir nicht an“, sagt Erika Borchardt.

Sie und ihre Mitarbeiter freuen sich jetzt erst ein mal auf die Gäste, die ab Samstag anreisen. „Wir sind gut gebucht“, sagt die Chefin. „Das war im vergangenen Jahr auch so. Sobald man durfte, war alles voll.“