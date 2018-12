Klares Bekenntnis zum Restaurant im Strandbad

Für die Sanierung des denkmalgeschützten Strandbads in Feldafing will Bürgermeister Bernhard Sontheim keine Kosten und Mühen scheuen. Er rechnet mit Kosten im siebenstelligen Betrag.

Feldafing – „Wir werden richtig Geld in die Hand nehmen müssen. Mit einer einfachen Sanierung ist es nicht getan.“ Feldafings Bürgermeister Bernhard Sontheim rechnet bei der Sanierung des denkmalgeschützten Strandbads, das er in der jüngsten Ratssitzung als „Schmuckstück“ bezeichnete, mit einer siebenstelligen Summe. Es sei denn, man gehe „back to the roots“, also zurück zu den Wurzeln, und wandle den Gastronomiebetrieb wieder in einen Kiosk um. Aber: „In dieser begnadeten Lage wäre ein Kiosk statt einer Gastronomie eine Schande.“

Das sahen auch alle Gemeinderäte so, nachdem Andreas Keller vom kommunalen Planungs-, Erschließungs- und Wirtschaftsunternehmen (PEWU) die beiden Sanierungsalternativen dem Rat vorgestellt hat. Demnach kann entweder nur der historische Bestand durch notwendige Schutz- und Pflegemaßnahmen – Holzoberflächen, Holzbeläge, Erneuerung der Dachrinnen, Liegeflächen, Stege, Sanierung der Ufermauer und Stützmauer am Treppenabgang – erhalten werden. Oder aber man erweitere darüber hinaus die Gastronomie mit An- und Umbau, wozu das Landesamt für Denkmalpflege grundsätzlich sein Einverständnis signalisiert habe. Dann allerdings wird es teuer, wie Keller sagte.

Für einen Teil der Gebäude besteht kein Bestandsschutz

Wände müssen gedämmt, Beleuchtung und Böden erneuert, zusätzliche Lagerräume geschaffen und die Küche komplett erneuert werden. Und weil ein Großteil der Lager- und Wirtschaftsräume in nicht genehmigten Anbauten untergebracht ist, besteht für diese Gebäude kein Bestandsschutz, weswegen ein Umbau da gar nicht möglich ist. Da die Gastronomie aber nur mit umfangreichen Um- und Neubaumaßnahmen erhalten werden kann, wird der Gemeinderat in den kommenden Monaten noch einiges abzustimmen haben.

Mit dem Denkmalschutz ist bereits grundsätzlich die Erneuerung der Inneneinrichtung sowie die Errichtung neue Lageranbauten an der Rückseite und die energetische Sanierung abgestimmt. „Ich bin dafür dass wir sanieren und gehe von einer Förderung aus“, eröffnete Ute Eiling-Hütig die Diskussion. Sie besteht aber, wie auch Tom Schuierer darauf, bei einem Neubau „im Stil des historischen Strandbads“ zu bauen. Roger Himmelstoss warnte: „Das wird ein Fass ohne Boden.“ Grundsätzlich sei er aber dafür. „Ich verstehe die Sanierungsmaßnahme als Gegenmodell zu Pöcking“, sagte Tom Schuierer. „Wir nehmen die Sensibilität des Bereichs und den Denkmalschutz ernst.“ Auch Tino von Gleichenstein möchte hier eine Gastronomie. „Es gibt viel zu wenig Restaurants am See“, sagte er. „Für die nächste Generation lohnt sich das.“

Anton Maier begrüßte die Um- und Anbaumaßnahmen

Maximiliane Gerber gab zu bedenken, dass man für die kleine Lösung keine Pächter finden würde. Und Anton Maier begrüßte die Um- und Anbaumaßnahmen wegen der Möglichkeit, damit auch einen Winterbetrieb zu ermöglichen. Nandl Schultheiß befürchtete allerdings, dass dann im Strandbad die Preise steigen und dass spätere Pächter dort vielleicht eine Luxusgastronomie errichten wollen. Das steht erst einmal nicht im Raum. Sarah Wiesböck, die derzeitige Pächterin, ist noch jung und hochmotiviert. Der Gemeinderat wird also nun in der Januarsitzung über die künftige Gestaltung der Gastronomie beraten und die Ziele der Sanierung festzurren.

Die Stützmauer am Treppenabgang sofort repariert. Der Zeitpunkt ist günstig: Wegen des Niedrigwassers liegt die gesamte Mauer im Trockenen.