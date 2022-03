Feldafingerin bei „Klein gegen Groß“ - Duell mit Supermodel Toni Garrn

Von: Laura Forster

Melissas großer Traum ist mit der Teilnahme an der Sendung „Klein gegen Groß“, die von Kai Pflaume moderiert wird, in Erfüllung gegangen. © rutt

Einmal im Fernsehen in einem Duell gegen einen Promi antreten – das war lange der große Traum von Melissa Auer (11) aus Feldafing. Am morgigen Samstag um 20.15 Uhr wird er in der ARD-Sendung „Klein gegen Groß“ wahr. Gegen das Topmodel Toni Garrn muss die Schülerin Songs erraten.

Feldafing – An die weiße Wand in ihrem Kinderzimmer in Feldafing hat Melissa Auer ausgedruckte Fotos von ihrem Auftritt bei der Sendung „Klein gegen Groß“ geklebt, daneben hängen die Eintrittskarten von ihrer Familie, und auf ihrem Schreibtisch liegt ein Buch, auf das die Elfjährige „Autogrammsammler“ geschrieben hat – extra für die Show angefertigt. „Ich bin ein großer Fan“, sagt das Mädchen.

Seit Jahren verfolgt Melissa zusammen mit ihrer Mama Ricarda (44) samstagabends die von Kai Pflaume moderierte Sendung vor dem Fernseher auf der Couch. „Dass Kinder gegen Promis antreten dürfen, das fand ich schon immer toll. Da wollte ich auch mitmachen.“ Doch mit welchem Duell? Immer wieder überlegten Mutter und Tochter, suchten nach Ideen, schickten verschiedene Vorschläge ein, aber jedes Mal kam eine Absage. „Ende Januar kam dann ein Anruf. Ich war am Anfang ganz sprachlos“, erzählt die Elfjährige, die die sechste Klasse des Gymnasium Tutzing besucht. Die Produktionsfirma habe sich selbst eine Challenge ausgedacht und hätte die Feldafingerin gerne als Kinderkandidatin dabei. „Ich habe natürlich sofort zugesagt.“

Am Samstagabend wird ihr Duell gegen Topmodel Toni Garrn ausgestrahlt. © ard

Melissas Duellaufgabe: Möglichst schnell Chart-Hits erraten, bei denen die Instrumente erst nach und nach einsetzen. Eine Liste mit 100 Liedern der vergangenen 20 Jahre hatte Familie Auer zugeschickt bekommen. „Wir haben jeden Tag rund zwei Stunden geübt“, sagt Melissa. Viel Zeit für ihre Hobbys, wie Geige spielen oder Voltigieren, blieb ihr nicht. Auch die Gegnerin der Fedafingerin, Topmodel Toni Garrn, hörte die Songs rauf und runter. „Wir hatten die gleiche Voraussetzungen.“

Anfang März machte sich Melissa mit ihrer Mama, ihrem Papa Christian (51) und ihrem Bruder Alois (5) auf den Weg nach Berlin in das „Klein gegen Groß“-Studio. „Ich habe mich riesig darauf gefreut, endlich alle persönlich kennenzulernen.“ Vor allem das Treffen mit dem Sänger Wincent Weiss, der auch Teil der Sendung war, entpuppte sich als etwas ganz Besonderes. „Was passiert ist, darf ich noch nicht verraten, es wird aber im TV zu sehen sein“, sagt Melissa. Ricarda Auer war vor allem von der Hilfsbereitschaft und Offenheit des Teams begeistert. „Als wir Moderator Kai Pflaume zum ersten Mal gesehen haben, hat er uns mit Namen angesprochen, obwohl er uns gar nicht kannte. Ein sehr nahbarer Mensch.“

Kurz vor ihrem Auftritt machte sich zwar etwas Lampenfieber bei Melissa breit – „das ist aber schnell vergangen“. Vor einer TV-Kamera zu stehen ist für die Elfjährige nämlich nichts Neues. Schon als Baby war sie im Tatort zu sehen und vor vier Jahren machte sie bei „Gag Attack“, einer Kindersendung auf Disney Channel, mit.

Für die teilnehmenden Promis hat die Elfjährige extra einen „Autogrammsammler“ gebastelt. © privat

Mittlerweile ist Melissa wieder zurück in Feldafing und wird von ihren Klassenkameraden und Freunden zur Sendung gelöchert. Viel verraten darf sie allerdings noch nicht. „Die meisten konnten es gar nicht glauben, dass ich bei ,Klein gegen Groß‘ dabei bin. Manche waren sogar eifersüchtig. Aber das wäre ich wahrscheinlich auch gewesen“, sagt die Elfjährige und lacht.

Den Abend der Ausstrahlung verbringt Melissa zusammen mit ihrer Familie. „Meine Patentante kommt noch vorbei.“ Spätestens um 23.30 Uhr ist die Geheimniskrämerei vorbei und es wird endlich verraten, ob Melissa Toni Garrn in ihrem Duell die Oberhand behielt.