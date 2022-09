Klinikareal: Es geht nur in kleinen Schritten

Von: Sandra Sedlmaier

Die neue Bebauung als Modell: Die acht fünfeckigen Baukörper hinter den Bäumen sollen an Stelle des alten Krankenhauses entstehen – nicht in genau dieser Form und auch nicht alle genau dort, darüber wird noch verhandelt. Vorne ist das Alte Rathaus mit dem Flachbau Ratsstuben/Makarska-Grill zu sehen. © Andrea Jaksch

Der Weg zur neuen Bebauung des alten Klinikareals in Feldafing ist weiter schwierig. Der Gemeinderat ist nicht ganz glücklich mit dem Entwurf, ebenso die Regierung von Oberbayern, die eventuell die Förderung für den städtebaulichen Wettbewerb für das Areal zurückzieht.

Feldafing – Nur in kleinen Schritten geht es bei der geplanten Bebauung des alten Klinikgeländes vorwärts. In der Ratssitzung am Dienstag war es wieder ein Schrittchen: Der Gemeinderat sprach sich mehrheitlich gegen Laternengeschosse auf drei der acht geplanten Wohngebäude aus. Das tat er laut Bürgermeister Bernhard Sontheim in nicht öffentlicher Sitzung, weil es inzwischen auch noch einen anderen Ärger rund um das Projekt gibt.

Seit das Benedictus-Krankenhaus im Herbst 2019 auf das ehemalige Bundeswehrgelände gezogen ist, versuchen die Eigentümer, darunter der Bauprojektentwickler C7 aus München, sich mit der Gemeinde Feldafing auf eine Bebauung zu einigen. Dafür wurde ein städtebaulicher Wettbewerb ausgelobt, gefördert von der Regierung von Oberbayern. Es gab einen Siegerentwurf, nur will der Sieger seinen Entwurf nicht realisieren – die Gemeinde Feldafing und der Eigentümer standen somit blank da (wir berichteten).

Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, einigten sich Gemeinde und Eigentümer darauf, den Entwurf eines genehmigten Vorbescheides für das 15 000 Quadratmeter große Areal so zu modifizieren, dass er allen einigermaßen zusagt. Dafür wurde der für das Areal gültige Bebauungsplan aufgehoben, geplant wird nun anhand der Größe der Umgebungsbebauung.

Daran wird nun von allen Seiten gearbeitet. Die Laternengeschosse, die laut Entwurf für drei von acht Gebäude vorgesehen waren, haben in der jüngsten Sithzung nicht das Okay des Gemeinderats erhalten. „Das war vielen Gemeinderäten zu massiv“, sagte Sontheim auf Anfrage.

Der Feldafinger Gemeinderat muss sich zeitgleich mit einem anderen Problem auseinandersetzen. Der für die Städtebauförderung zuständige Mann bei der Regierung von Oberbayern hält den aktuellen Entwurf mit acht Gebäuden für städtebaulich nicht geglückt, wie Bürgermeister Sontheim sagt. Deshalb überlege die Regierung von Oberbayern, die Förderung des Wettbewerbs zurückzuziehen. „Es geht um rund 100 000 Euro“, sagt Sontheim.

Moniert wird laut Bürgermeister, dass die Baukörper aus städtebaulicher Sicht zu groß und zu schluchtartig angeordnet seien. Ferner wünscht sich die Regierung eine „platzartige Öffnung“, wie es im Architektendeutsch heißt, in Richtung Dr. Appelhans-Weg. Anfang Oktober gibt es einen Gesprächstermin mit der Regierung von Oberbayern. Auf dem Gelände sollen mindestens 100 Wohnungen entstehen, darunter auch bezahlbarer Wohnraum für Menschen mit mittlerem Einkommen.