Neue Bahnbrücke in 43 Stunden

Die neue S-Bahn-Brücke über den Starzenbach in Feldafing ist am Wochenende in Betrieb genommen worden. Von Montag 5 Uhr an soll der Zugverkehr über das neue Bauwerk laufen.

Feldafing – Der Feldafinger Starzenbach hat eine unruhige Zeit hinter sich. Seit dem Frühjahr wird er umgeleitet und neu verrohrt. Eine Baustelle, bei der der Bach im Weg war, ist am Wochenende fast abgeschlossen worden, so dass das Wasser bald wieder frei fließen kann. Die Zugbrücke über den Starzenbach wurde am Samstag und Sonntag so vorbereitet, dass sie am Montagfrüh in Betrieb gehen konnte – ob das tatsächlich geklappt hat, war am Sonntagabend noch nicht bekannt.

Seit Ende März hat die Bahn in Feldafing gearbeitet, um die marode alte Starzenbachbrücke zu erneuern. Sie hat zunächst zwei Behelfsbrücken aufgestellt. Auf jeweils einer verlief eine Fahrspur. Dann wurde die alte Brücke unter den Behelfsbrücken abgebaut und nach und nach eine neue Brücke aufgebaut (wir berichteten). Die neue Brücke war nun fertig, so dass am Wochenende die beiden Behelfsbrücken abgebaut werden konnten. Deshalb war der Bahnverkehr unterbrochen.

Die Bahn arbeitete beinahe rund um die Uhr, damit der Zugverkehr wieder fließen konnte. Zunächst musste die Oberleitung abgebaut und der Fahrdraht verschwenkt werden. Danach waren die Gleise auf den Behelfsbrücken dran: Sie wurden abgebaut, wie ein Bahnsprecher auf Anfrage sagte. Anschließend wurden die Hilfsbrücken per Kran herausgehoben und die neue Brücke darunter wurde sichtbar.

Danach musste der Untergrund auf der neuen Brücke vorbereitet werden. Er wurde mit Schotter aufgefüllt, während die Arbeiter die neuen Gleise vorbereiteten. Diese lagerten fertig zum Einbau neben der neuen Brücke, bis das Gleisbett ausreichend vorbereitet war. Die Gleise wurden wiederum per Kran auf die neue Brücke gelegt. Das Schotterbett wurde gestopft, die Gleise wurden ausgerichtet, bis sie in der perfekten Endlage lagen. Erst danach wurden die Schienen verschweißt. Zum Abschluss musste auch noch die Elektrizität wieder an die richtige Stelle: Der Fahrdraht kam in die richtige Stellung, so dass die Oberleitung wieder eingeschaltet werden konnte.

Viel zu tun in wenig Zeit: Für die Arbeiten hatte die Bahn 43 Stunden eingeplant, von Samstagmorgen 10 Uhr bis Montagfrüh 5 Uhr. Dann sollte der Bahnverkehr wieder normal verlaufen – so lautete zumindest der Plan. Der Starzenbach wird demnächst auch wieder unter der Brücke fließen.

Die Bahn rechnet für das Starzenbach-Projekt mit rund 1,8 Millionen Euro Kosten. Die Feldafinger Eisenbahnbrücke ist eines von vielen Brückenprojekten, die die Bahn heuer in Bayern realisiert. Sie sollte bereits Anfang September fertig sein, das hat nicht geklappt.