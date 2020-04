Feldafing plante Gedenkwochenende für 75 Jahre DP-Lager – Wegen Corona fällt es erst einmal aus

Ein Festakt, Rundgänge und Konzerte waren schon geplant, doch dann kam die Corona-Krise. Das endgültige Aus für die Veranstaltungen soll sie aber nicht sein.

Feldafing – Während der letzten Kriegstage 1945 herrschte fast überall Chaos, Feldafing hatte noch eine zusätzliche Herausforderung zu meistern. 3500 abgemagerte und dem Tode nahe ehemalige KZ-Häftlinge waren im Dorf gestrandet und im neu gegründeten Lager für Displaced Persons (DP) auf dem ehemaligen NS-Gelände untergebracht worden. Eine besondere Situation – die die Gemeinde Feldafing mit einem Gedenkwochenende würdigen wollte. Wegen der Corona-Pandemie ist nun alles abgesagt worden. Das Programm, das Claudia Sack und Eva Maria Herbertz erarbeitet hatten, war umfangreich. Details stellten sie am späten Dienstagnachmittag im Feldafinger Rathaus vor.

Ein Festakt, Rundgänge über das Gelände des früheren DP-Lagers auf dem heutigen Bundeswehrareal, ein Bandwettbewerb für junge Menschen und ein Konzert in Erinnerung an das Konzert, das Leonard Bernstein am 10. Mai 1945 in Feldafing dirigierte: Das ist das Programm, das ein sechsköpfiges Team aus Ehrenamtlichen erarbeitet hatte. Schirmherrin wäre die Ex-Justizministerin und Feldafinger Ehrenbürgerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger gewesen. Und vor allem: Die Organisatoren hatten Kontakt zu ehemaligen Bewohnern des Lagers beziehungsweise deren Nachkommen hergestellt. „Wir haben mit 16 Personen gerechnet, wir hätten das ganze Wirtshaus Poelt angemietet“, berichtete Claudia Sack. Fünf bis sechs Familien wollten kommen.

Rückkehr ins Leben und Neuanfang

Bürgermeister Bernhard Sontheim war es wichtig, die Feldafinger 75-Jahr-Feier getrennt vom Kriegsende zu betrachten. „Wir wollen ein Ereignis feiern, das jüdischen Mitbürgern die Möglichkeit eröffnete, ins Leben zurückzufinden und sich neu zu orientieren“, sagte er. „Das Feldafinger Lager hat deutschlandweit, wenn nicht weltweit, eine führende Rolle bei der Integration von KZ-Häftlingen gespielt. Feldafing war in der glücklichen Lage, diesen Personen in einer Nazi-Einrichtung ein neues Zuhause zu geben.“ Das Lagergelände, das auch das damalige Lazarett im Hotel Kaiserin Elisabeth und viele Privathäuser einschloss, verwaltete sich später selbst, hatte eigene Feldafing-Dollars, eigene Ärzte und einen separaten Friedhof. Es existierte bis 1953, an die 6000 DPs lebten dort.

+ Geben die Hoffnung auf ein Gedenkwochenende nicht auf: Eva Maria Hebertz, Bürgermeister Bernhard Sontheim und Claudia Sack (v.l.). © Stefan Schuhbauer-von Jena

Um junge Menschen anzusprechen, hatte Sontheim lange vor der Wahl an seinen SPD-Mitbewerber Jakob Stillmark (25) angesprochen. Der wollte einen Bandcontest vorbereiten. Herbertz hatte Kontakt zu den Gymnasien Starnberg und Tutzing aufgenommen. Rund 200 Schüler aus den Jahrgangsstufen 10 bis 12 wollten passende Projekte vorbereiten.

In Erinnerung an Konzert mit Leonard Berstein

Und dann hätte es noch dieses wunderbare Konzert gegeben. Genau auf den Tag 75 Jahre nach dem Bernstein-Konzert. Die bekannte Cellistin Raphaela Gromes und der Pianist Julian Riem hätten zum Abschluss des Wochenendes mit dem Arcis-Quartett gespielt. „Bernstein, Gershwin, Max Bruch“, nannte Sack einige Punkte aus dem Konzertprogramm.

Natürlich könne man einiges davon im Internet zeigen, räumte Sack ein. „Aber das würde heißen, dass es gar nicht mehr stattfindet.“ Die Organisatoren und Sontheim hoffen, dass die Corona-Krise irgendwann gemeistert ist und die Feier nachgeholt werden kann. Die Gemeinde will eine DP-Gedenkstätte auf dem Kasernengelände einrichten (wir berichteten). Und auch historisch soll die Geschichte aufgearbeitet werden. Sontheim will dem Gemeinderat vorschlagen, wie Pöcking für die NS- und Nachkriegszeit in Feldafing eine historische Studie in Auftrag zu geben.