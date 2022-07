„Wollen das Ding nicht kampflos hergeben“

Von: Sandra Sedlmaier

Übergabe von mehr als 500 Unterschriften: Die Bürgerbegehren-Initiatoren Günter Rusche (l.) und Reinhard Anklam übergeben die Listen an Bürgermeister Bernhard Sontheim (r.). © Andrea Jaksch

Mehr als 500 Feldafinger möchten über die Zukunft der Ratsstuben abstimmen. Diese Anzahl an Unterschriften übergaben gestern die Initiatoren des Bürgerbegehrens „Erhalt der Ratsstuben“ an Bürgermeister Bernhard Sontheim. Der denkt über ein Ratsbegehren nach.

Feldafing – 541 Unterschriften haben die Initiatoren des Bürgerbegehrens um Reinhard Anklam zum Erhalt der Ratsstuben gesammelt. 30 der Unterzeichner haben ihre Unterschrift inzwischen wieder zurückgezogen, wie das Rathaus auf Anfrage mitteilt. Bleiben 511 Feldafinger, die das Bürgerbegehren unterschrieben haben. Das Votum ist eindeutig: Mehr als die für ein Bürgerbegehren notwendigen rund 430 Bürger wollen über die Zukunft der Ratsstuben, in denen seit Jahren der „Makarska-Grill“ ist, abstimmen. Das werden sie voraussichtlich am Sonntag, 16. Oktober. Und zwar vermutlich auch dann, wenn das Bürgerbegehren rechtlich nicht zulässig sein sollte. Denn Bürgermeister Bernhard Sontheim will mit dem Gemeinderat über ein Ratsbegehren diskutieren.

Die Initiatoren befürchten, dass mit den Ratsstuben ein Treffpunkt für Vereine und das Zuhause der Altschützen wegfällt. Wie berichtet, soll dort ein neues Feuerwehrhaus entstehen. Dabei stelle sich das Bürgerbegehren nicht gegen ein Feuerwehrhaus, unterstreicht Anklam. „Wir haben mit fast jedem Unterzeichner geredet. Keiner ist gegen die Feuerwehr oder ein neues Feuerwehrhaus – aber bitte woanders.“ Egal, ob das Bürgerbegehren nun erfolgreich ist oder nicht: „Wir wollen das Ding nicht kampflos hergeben.“

Treffen mit Vereinsvorständen brachte nach Auskunft von Anklam keine nennenswerten Ergebnisse

Ein von Bürgermeister Bernhard Sontheim einberufenes Treffen mit Vereinsvorständen vergangene Woche brachte nach Auskunft von Anklam keine nennenswerten Ergebnisse. Nur rund zehn Vorstände seien gekommen, darunter der Sozialverband VdK, die Altschützen, die Feuerwehr, der Soldaten- und Kameradschaftsverein und die Theatergruppe. Der Bürgermeister habe mögliche Ausweichquartiere für die Vereine aufgezählt: das TSV-Clubheim, den Theaterkeller oder das Café im Rathaus. Das hat Anklam nicht befriedigt. „Der Bürgermeister hat nichts angeboten“, sagt er. „Jeder Verein braucht einen Ort für Vorstandssitzungen, Jahreshauptversammlungen, ein Grillfest oder eine Weihnachtsfeier.“ Das sei in den genannten Räumlichkeiten kaum möglich. Auch die Theatergruppe habe nicht recht gezogen, als es um ihren Keller ging.

Sontheim hat das Vereinetreffen anders erlebt, durchaus kooperativ. Räumlichkeiten seien in Feldafing vorhanden, unterstreicht er. „Man muss sich umstellen, aber dann geht schon was.“ Und die durch den Abriss der Ratsstuben am stärksten betroffenen Altschützen hätten Aussicht auf das alte Feuerwehrhaus. „Es gibt Lösungsmöglichkeiten, wir man mittelfristig zu einer Schießanlage kommen kann.“ Dafür sei er mit Schützenvorstand Florian Glas im Kontakt.

Das Rathaus prüft nun die Unterschriften und die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens mit Hilfe eines Rechtsanwalts, erklärt Sontheim. „Dann stellen wir die Zulässigkeit per Ratsbeschluss fest – oder auch nicht. Gegen diesen Beschluss können die Initiatoren klagen.“ Gleichzeitig will der Bürgermeister mit dem Gemeinderat über ein Ratsbegehren zur Zukunft der Ratsstuben sprechen. Das ist eine vom Gemeinderat initiierte Abstimmung, in der die Bürger zur Zukunft der Ratsstuben befragt werden. Voraussichtlicher Termin für eine Sondersitzung des Gemeinderats ist am Dienstag, 2. August. Innerhalb eines Monats muss der Gemeinderat über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens entscheiden.