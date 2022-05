Zeugnis des Anfangs vom Ende: Keramikscherbe von der Roseninsel

Von: Sandra Sedlmaier

Die Roseninsel im Starnberger See ist nicht nur landschaftlich wunderbar, sie ist vor allem ein einzigartiges Zeugnis der Geschichte. © foto: Schlösserverwaltung

Eine Keramikscherbe von der Roseninsel im Starnberger See gibt Aufschluss über einen ersten Kontakt zwischen mittelsteinzeitlichen Jägern und Sammlern und jungsteinzeitlichen Bauern. Das Fundstück zeigt erneut, wie einzigartig die Geschichte der Roseninsel ist.

Feldafing – Die Scherbe, die der Forscher Dr. Martinus Fesq-Martin 2018 auf der Roseninsel gefunden hat, hat es in sich. Es handelt sich um ein rund dreieinhalb mal dreieinhalb Zentimeter großes Stück eines Gefäßes, und es ist das älteste menschliche Zeugnis, das jemals auf der Roseninsel gefunden wurde. Scherben gibt es dort sehr viele, Fesq-Martin erkannte jedoch in dem unscheinbaren dunkelgrauen Teilchen, das mit parallelen Linien verziert ist, das Potenzial. Es weist darauf hin, dass ein mittelsteinzeitlicher Mensch auf der Insel war, der zuvor einen jungsteinzeitlichen Menschen getroffen hat. Das Ganze passierte im fünften Jahrtausend vor Christus.

„Es handelt sich um ein Schalenbruchstück des Südostbayerischen Mittelneolithikums“, sagt Fesq-Martin über seinen Fund. Datiert wird er auf die Zeit um 4700 vor Christus. Der Forscher geht angesichts der Datierung davon aus, dass mesolithische, also mittelsteinzeitliche Menschen das Gefäß auf die Insel gebracht haben – neolithische, also jungsteinzeitliche Bauern gab es damals noch nicht im Fünfseenland. Die mittelsteinzeitlichen Menschen waren Jäger und Sammler und hatten keine Keramik. Deshalb liegt für Fesq-Martin die Erklärung auf der Hand: Der mittelsteinzeitliche Mensch begegnete einem jungsteinzeitlichen Menschen, der sich bereits mit Ackerbau, Viehzucht und dem Brennen von Keramik beschäftigt hatte, und bekam von diesem das Gefäß. „Mesolithikum trifft Neolithikum“, sagt der Wissenschaftler, der im Fachbereich historische Ökologie und Biogeografie an der Universität Augsburg tätig ist.

Fesq-Martin: „Wenn man unsere heutigen Probleme mit Überbevölkerung und Ausbeutung der Erde ansieht, dann muss man sagen: Damals hat es angefangen“

Für Fesq-Martin hat dieses Zusammentreffen noch viel mehr Bedeutung. „Überspitzt ausgedrückt: Das ist der erste Fußabdruck des Neolithikums in der heilen Welt der Jäger und Sammler.“ Im fünften Jahrtausend vor Christus trifft der Nomade auf den sesshaften Bauern, der sich das Land untertan macht. „Im Neolithikum hat der Mensch begonnen, die Landschaft zu verändern, Wälder zu roden und die großen Tiere auszurotten, weil sie die eigene Zucht bedrohten“, sagt der Wissenschaftler. Die jungsteinzeitlichen Menschen hätten Land in Besitz genommen und es auch verteidigt, während die mittelsteinzeitlichen Jäger auf ihren Routen keine Grenzen kannten. „Wenn man unsere heutigen Probleme mit Überbevölkerung und Ausbeutung der Erde ansieht, dann muss man sagen: Damals hat es angefangen“, findet Fesq-Martin. Seit 600 000 Jahren gebe es Menschen in Süddeutschland. In 99 Prozent dieser Zeit hätten sie die Landschaft mit ihrer Lebensweise kaum berührt. Dann seien die neolithischen Bauern gekommen. „Seitdem wird die Landschaft verändert, die Bevölkerungsdichte wächst – mit den Folgen, die wir heute als Klimakrise sehen“, sagt der Forscher.

Der Forscher: Dr. Martinus Fesq-Martin ist seit 1999 auf der Roseninsel wissenschaftlich tätig. © Fesq-Martin

Abgesehen von dieser Interpretation des kleinen Funds für das große Ganze gibt es auch im Detail viel zu beachten und zu interpretieren. Könnte man den Fund nicht auch als Beginn einer neuen Lebensform im Fünfseenland sehen, also weg vom Jäger und Sammler und hin zum Ackerbauer und Viehzüchter? Die Forschung sagt dazu nein, weil das Alpenvorland zu unwirtlich und im Vergleich zum Donauraum viel weniger fruchtbar war. Um 5000 bis 4500 vor Christus habe die Durchschnittstemperatur am Seeufer bei Feldafing bei etwa 7,8 Grad gelegen, die jährliche Niederschlagsmenge bei 989 Millimeter, also deutlich feuchter als heutzutage. Dass sich der mesolithische Mensch am Seeufer bei der Roseninsel aufgehalten hat, führen Fesq-Martin und seine Kollegin Dr. Caroline von Nicolai eher auf die Weidemöglichkeiten für mitgeführte Tiere zurück und auf die guten Gelegenheiten, dort Fische und Rotwild zu jagen.

Aktionstag auf der Roseninsel zum Welterbe-Informationstag

Zum morgigen (Samstag) Welterbe-Informationstag gibt es von 12 bis 18 Uhr einen Aktionstag auf der Roseninsel im Starnberger See. An neun Stationen erfahren die Besucher Details über die vielfältige Geschichte des Eilands, der Landesbund für Vogelschutz und die Bayerische Gesellschaft für Unterwasserarchäologie sind vor Ort. Eine Station ist den Scherben gewidmet, die auf der Insel gefunden wurden: „6700 Jahre in Scherben – Keramik erzählt Inselgeschichte“.

Weitere Stationen geben Einblicke in den aktuellen Forschungsstand über die Geschichte der Roseninsel, in die Ausrüstung der Forschungstaucher und den Vogelschutz. Der 3000 Jahre alte Roseninsel-Einbaum und die keltischen Holzkonstruktionen werden thematisiert, und es geht um die ältesten Kulturpflanzen der Steinzeitbauern, Erbse und Schlafmohn. Der Eintritt auf die Roseninsel ist frei, lediglich die Überfahrt ist zu bezahlen.

