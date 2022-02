Schonung für die Roseninsel

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Taucher und Wissenschaftler: Dr. Martinus Fesq-Martin beschäftigt sich seit 1999 mit der Roseninsel. © Fesq-Maritn

Forscher untersucht den Seeboden rund um die Roseninsel regelmäßig und fordert einen größeren Schutzraum.

Feldafing – Der Schutzbereich der Roseninsel bei Feldafing müsste größer sein. Das fordert Dr. Martinus Fesq-Martin von der Universität Augsburg, der seit Jahren auf und um die Roseninsel herum forscht und um den Bestand unter anderem der Pfahlbauten fürchtet.

Die Roseninsel ist unter anderem wegen dieser Pfahlbauten im Norden der Insel Unesco-Weltkulturerbe und als solches besonders geschützt. Die SPD im Kreistag hat nun eine Diskussion darüber entfacht, ob dieses Weltkulturerbe ausreichend geschützt ist. Das Landratsamt prüft derzeit, ob der Schutz verschärft werden muss (wir berichteten). Einer, der die Roseninsel und die Pfahlbauten im Auftrag des Landesamts für Denkmalpflege regelmäßig besucht, ist Dr. Martinus Fesq-Martin. Biologe mit Fachbereich historische Ökologie und Biogeografie an der Universität Augsburg, er forscht seit 1999 auf und an der Roseninsel und untersucht für das Landesamt regelmäßig den Zustand der Pfahlbauten.

Bei seinen Tauchgängen stellt er fest: „Die Erosion in den vergangenen Jahrzehnten ist deutlich spürbar.“ Seiner Meinung nach müsste die Schutzzone rund um die Roseninsel größer sein. „Der flache Bereich im Norden der Insel, der bis zum Yachthafen geht, ist im Sommer stark frequentiert.“ Dort gebe es viele Ankerspuren. Die Relikte der nördlichen Brücke am Seeufer, die ab dem 14. Jahrhundert bis zum 30-jährigen Krieg im 17. Jahrhundert zur Roseninsel führte, sollten auch im Schutzbereich liegen, findet der Forscher. Für das Landesamt für Denkmalpflege habe er eine Ankerspur im Schutzbereich dokumentiert. „Das war ein Segelboot auf Abwegen, das der Segler nicht mehr unter Kontrolle hatte.“ Dieser Bereich sei auch voller Fußspuren gewesen. „Mehr Demut angesichts des geschichtsträchtigen Ortes wäre schön“, sagt Fesq-Martin. Er ist überzeugt: Je mehr Menschen von der Besonderheit eines Ortes erfahren, desto eher sind sie bereit, ihn mit Respekt zu behandeln. Deshalb plädiert er neben einem größeren Schutzbereich auch dafür, die Leute besser für die Roseninsel zu sensibilisieren. Am besten von klein auf, wenn sie noch in der Grundschule sind. edl