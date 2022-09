Feldafing tanzt für Bouc Bel Air

Besuch der französischen Freunde steht bevor

Feldafing freut sich auf den Besuch seiner französischen Freunde aus Bouc Bel Air Ende September. Um den Gästen eine Freude zu machen, üben die Feldafinger sogar einen Tanz ein.

Feldafing - Das war eine Überraschung für Ilse Vossius. Bei der ersten Begegnung der Feldafinger mit den Bürgern von Bouc Bel Air im November vor einem Jahr in Frankreich machte eine Kapelle beim Festabend die schönste Musik, aber niemand tanzte. Bis ein bestimmter Tanz gespielt wurde: „Da sprangen die Franzosen auf und stürmten die Tanzfläche“, erinnert sich die Feldafingerin, die inzwischen Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Freunde von Bouc Bel Air ist. Jetzt hat sie alle Vorbereitungen getroffen, damit der Partnerschaftsabend in Feldafing ein Erfolg wird: Am kommenden Dienstag, 27. September, gibt es um 19 Uhr einen halbstündigen Kurs für den in Frankreich so beliebten Tanz mit Starnberger Tanzlehrer Peter Schuh. „Wir wollen unsere Freunde aus Bouc Bel Air beim Freundschaftsabend am 1. Oktober damit überraschen“, sagt Ilse Vossius.

Die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins hat inzwischen recherchiert. Der Tanz, der die Franzosen so begeistert, heißt Madison. Er war in den 1960er Jahren in ganz Europa sehr beliebt, doch nur in Frankreich hat sich die Begeisterung gehalten. Der Madison ist ein Einzeltanz mit einer relativ einfachen Schrittfolge, bei dem die Tänzer in einer Reihe stehen. Je mehr es sind, desto mehr Spaß macht es – klar, dass Vossius auf möglichst viele Besucher ihres Tanzkurses hofft. Doch nicht nur die richtige Schrittfolge ist wichtig, fast noch wichtiger ist die passende Musik. Mit Hilfe ihrer französischen Freundin Claudy Djarayan, auf deren Initiative hin die Kontakte zwischen Feldafing und Bouc Bel Air zustande gekommen waren, suchte sie Noten für Musikstücke, auf die man den Madison tanzen kann. Doch die Noten allein reichten nicht – sie mussten für eine Blaskapelle arrangiert sein. Die Traubinger Blaskapelle wird den Freundschaftsabend musikalisch gestalten, hat aber bislang keine Madisons im Repertoire. Auch hierbei half wiederum ein Einheimischer, wie Vossius berichtet. „Mit Hilfe des in Feldafing ansässigen Musikverlags Kurt Maas ist es uns gelungen, die richtigen Noten zu finden.“ Somit sind alle Voraussetzungen für einen gelungenen Freundschaftsabend geschaffen. Jetzt müssen nur noch alle mittanzen.

Davon ist auszugehen. Aus Bouc Bel Air reist eine große Delegation an: 55 Franzosen freuen sich auf den Starnberger See. Der Feldafinger Partnerschaftsverein hat bereits 40 Mitglieder und zahlreiche Unterstützer, wie Vossius sagt. Der Schüleraustausch zwischen Bouc Bel Air und Tutzing ist angelaufen. „Am vergangenen Samstag sind 36 Tutzinger Schüler mit dem Bus nach Frankreich gereist“, erzählt die Vorsitzende. Sie werden eine Woche bleiben, der Gegenbesuch ist fürs Frühjahr 2023 geplant. Das Interesse am Starnberger See seitens der Franzosen ist groß. Beim internationalen Jugendtreffen des Landkreises Anfang August in Possenhofen waren sieben Jugendliche aus Bouc Bel Air dabei, die wiederum gleich Kontakte mit Tutzinger Schülern geknüpft haben. „Die Partnerschaft entwickelt sich positiv“, stellt auch Vossius fest, die sich über weitere Vereinsmitglieder freuen würde.

Die Freunde aus Bouc Bel Air reisen am Donnerstag, 29. September, an, Bürgermeister Richard Mallié folgt mit seiner Frau und fünf Gemeinderäten am Freitag, 30. September, frühmorgens. Am Nachmittag soll ein Ortsschild, das auf die Partnerschaft hinweist, offiziell eingeweiht werden. Für Samstag, 1. Oktober, ist am Vormittag ein Weißwurstfrühstück in Garatshausen geplant, zu dem der Kunstverein einlädt. Der Freundschaftsabend findet abends um 19 Uhr im Bürgersaal im Rathaus statt. Feldafinger, die mitfeiern wollen, sollen sich per E-Mail an vossius@gmx.de anmelden, bittet Ilse Vossius. Für Montag, 3. Oktober, ist eine Tour durch München mit Oktoberfestbesuch vorgesehen. Während der Tage am Starnberger See stehen auch Besuche der Brauerei in Wieling auf dem Programm sowie der Schlösser in Neuschwanstein und Linderhof.

Der Gegenbesuch der Feldafinger in Bouc Bel Air ist auch schon in Vorbereitung: in den Pfingstferien von Sonntag, 28. Mai, bis Freitag, 2. Juni. Wer dabei sein möchte, soll sich zeitnah bei Ilse Vossius melden, damit Zimmer reserviert werden können: vossius@gmx.de.

Tanzkurs und Vortrag über Südfrankreich

Zur Einstimmung auf den Besuch der Freunde aus Frankreich organisiert der Partnerschaftsverein für Dienstag, 27. September, nicht nur einen Tanzkurs, sondern auch einen bebilderten Vortrag über Südfrankreich. Der Kurs mit Tanzlehrer Peter Schuh beginnt um 19 Uhr im Bürgersaal. Anschließend präsentiert Vereinsmitglied Danièle Strasser, von Beruf Reiseleiterin, eine Powerpoint-Präsentation über die imposante Landschaft Südfrankreichs mit Côte d’Azur, Marseille, St. Tropez und Menton. Die Teilnahme am Tanzkurs und der Eintritt zum Vortrag sind kostenfrei, Spenden für den Partnerschaftsverein Freunde von Bouc Bel Air sind willkommen.