Vorgeschmack aufs neue Hotel Kaiserin Elisabeth

Von: Sandra Sedlmaier

„Wir bleiben“: Hotelchefin Erika Borchard mit ihrer designierten Nachfolgerin, Großnichte Julia Haarmann, und Nichte Annette von Gleichenstein-Haarmann betont, dass die Familie das Hotel behalten wird. © Andrea Jaksch

In einem Monat schließt das Hotel Kaiserin Elisabeth und übergibt das Haus an Siemens. Von 2023 bis Ende 2025 wird der Konzern dort sein Schulungszentrum einrichten. Vor der Übergabe wurden zwei Räume renoviert.

Feldafing – Nicht nur die Feldafinger und die Stammgäste müssen sich drei Jahre lang von ihrem Hotel verabschieden, auch die Betreiberfamilie. „Ich werde nur herkommen, wenn es nötig ist“, sagt Hotelchefin Erika Borchard. Nach den drei Siemens-Jahren soll das Hotel renoviert und erweitert werden. Wie es ab 2027 weitergeht, ist aus zwei Zimmern abzulesen, die bereits renoviert wurden. Der Starnberger Merkur durfte einen Blick hineinwerfen.

Tradition und Geschichte des 160 Jahre alten Hotels, das seit 120 Jahren von der selben Familie betrieben wird, ist an jeder Ecke, mit jedem Blick auf die Gemälde, alten Möbel und gepflegten Teppiche zu spüren. Die Hotelleitung aus Erika Borchard, Geschäftsführer Volker Deigendesch, Borchards Nichte Annette von Gleichenstein-Haarmann und Großnichte Julia Haarmann wollen sich in dieser Zeit überlegen, wie sie das Hotel fit für die Zukunft machen können. Zu den Plänen gehört, wie berichtet, ein großer Anbau für einen Wellness-Bereich, aber auch die grundlegende Renovierung des traditionsreichen und daher auch alten, denkmalgeschützten Gebäudes. Zwei Zimmer sind schon gemacht. „Wir erhoffen uns von den Siemens-Mitarbeitern eine Rückmeldung, wie sie in den Zimmern zurecht kommen und was verbesserungswürdig wäre“, sagt Deigendesch. „Etwa, ob das zusätzliche Leselicht an der Lampe neben dem Bett die richtige Höhe hat.“ Die Ausstattung ist schlicht mit eleganten Elementen. Das Boxspringbett harmoniert mit der Wandfarbe, alte Möbel wie ein Sekretär oder ein Schrank setzen Akzente. Ebenso die alten Lampen, die mit neuer Elektrik ausgestattet wurden. „Die sind 120 Jahre alt, so etwas bekommt man heute gar nicht mehr“, so Borachrd. Das Bad ist gänzlich erneuert worden, so Deigendesch.

Ein paar Dinge hat Siemens schon ins neue Heim gebracht. Tagungsmöbel etwa, und auch die Küche soll nach Siemens-Standard ausgestattet werden. Übergabe ist für 11. Januar geplant.

Bis dahin läuft der Hotelbetrieb weiter. Den Abschluss bildet ein Silvesterball mit einer Sopranistin der Staatsoper. Es werde auch getanzt, sagt Borchard. „Danach räumen wir auf und putzen das Haus, damit wir es sauber übergeben können“, sagt Deigendesch. Und es muss eingepackt werden: Das mit der Krone verzierte Kaiserin-Elisabeth-Geschirr kommt für vier Jahre weg, ebenso die Bettwäsche und einige Möbel, etwa die aus der Halle. „Siemens bringt seine eigenen Sachen mit“, sagt Deigendesch. Die Mitarbeiter seien gekündigt oder mit Abfindungen versehen, und in allen Verträgen sei eine Rückkehrklausel enthalten.

Die drei Siemens-Jahre will die Hotelleitung für Planungen nutzen. Etwa, wie das Gebäude energieautark wird. „Wir haben schon ein Blockheizkraftwerk, aber das läuft mit Gas“, berichtet der Geschäftsführer. Schön wäre, wenn es mit Wasserstoff liefe, der dank eigener Fotovoltaik-Anlagen produziert werde. „Darüber und über die Nutzung von Erdwärme werden wir nachdenken.“ Ebenso über Abläufe, ob man die Wäsche nicht wieder selber wasche und nicht per Lkw durchs Land schicke. „Wir werden nachhaltig“, stellt Annette von Gleichenstein-Haarmann fest. Noch eine Neuerung wird es 2027 geben: Die nächste Generation übernimmt. Borchards Großnichte Julia Haarmann (23) studiert derzeit noch BWL und will sich in die Hotellerie einarbeiten. „Wir behalten das ,Kaiserin Elisabeth‘“, unterstreicht Borchard.