Feldafing will in wenigen Jahren CO2-neutral sein

Von: Tobias Gmach

Das Feldafinger Rathaus aus der Luft: Die Gemeinde will in Sachen Klimaschutz mit den eigenen Gebäuden Vorbild sein. © Michael Rudy

Das Feldafinger Klimaschutzkonzept ist in Arbeit. Die Gemeinde will in wenigen Jahren in ihren Liegenschaften CO2-neutral sein - und kurzfristig 20 Prozent Energie einsparen.

Feldafing – Was Feldafings Bürgermeister Bernhard Sontheim vor drei Wochen ankündigte, ist offiziell bestätigt: Die Gemeinde könnte in ihren Liegenschaften schon bald ein Fünftel des jetzigen Energieverbrauchs einsparen. Und ihre Einrichtungen könnten in wenigen Jahren CO2-neutral sein – also rechnerisch die bisher ausgestoßenen Emissionen an anderen Stellen einsparen. Wesentlich für diese Ziele ist das Energiequartier. Das ökologische Vorzeigemodell, das vom Keller der Turnhalle aus auch Bücherei, Wohnhäuser, Feuerwehrhaus und Kindergarten mit Wärme und Strom versorgen soll, macht sichtbare Fortschritte. Anfang der Woche wurde das zweite Blockheizkraftwerk (BHKW) aufgestellt und angeschlossen.

Arthur Dornburg zeigte im Feldafinger Gemeinderat Fotos von einer Zeitenwende im Kleinen: von einem neu glänzenden, schrankförmigen BHKW und von zwei alten Gaskesseln, die bereits demontiert und verschrottet sind. Der Mann aus Berg leitet die Firma Bluemove-Consulting und plant im Auftrag des Feldafinger Kommunalunternehmens Pewu das Energiequartier. Er stellte seine Untersuchungen vor, die Grundlage für ein Klimaschutzkonzept der Gemeinde sein sollen. Der Gemeinderat soll auf dieser Daten- und Ideenbasis in absehbarer Zeit Maßnahmen beschließen.

Bürgermeister: „Dachte wir brauchen andere Kompensationen“

Bürgermeister Bernhard Sontheim freute sich: „Ich hätte nicht gedacht, dass wir in ein paar Jahren mit eigenen Mitteln CO2-neutral werden können, sondern dass wir dafür auch andere Kompensationen bräuchten.“ Einen wesentlichen Anteil an den Fortschritten haben Imke Schmid (Ortssprecherin Garatshausen) und Sibylle Härtl (Grüne). Sie hatten im Mai einen Antrag mit dem Ziel „CO2-freie Verwaltung Feldafing 2035“ und einem Fahrplan für die Voruntersuchungen gestellt.

Turnhalle, Grundschule, Kinderkrippe, Rathaus, Bauhof, Strandbad und mehr: Dornburg hat die CO2-Emissionen sowie Strom- und Gasverbräuche im Jahr 2020 ermittelt und auch den Fuhrpark hinsichtlich des Spritverbrauchs analysiert. Und er zeigt auf, welche Maßnahmen welches Sparpotenzial bringen.

Dass insgesamt 20 Prozent an Energie gespart werden können, hat eine Task-Force, besetzt mit Fachleuten, Lokalpolitikern und Verwaltungskräften, ermittelt. Temperaturen sollen nachts oder in Ferienzeiten gesenkte werden, Thermostate und alte Elektrogeräte ausgetauscht, Innenbeleuchtungen auf LED umgestellt werden. Fotovoltaikanlagen sollen überall wo möglich installiert werden, der Bauhof mit seinen Dächern wird zum Solarzentrum. Er wird auch auf seine Eignung als Standort für eine Biomasseheizung geprüft.

Bürgermeister Sontheim betonte am Rande, warum Energiesparen für Feldafing schwieriger sei als für andere Gemeinden. „Wir haben als erste im Landkreis schon vor vier Jahren die Straßenbeleuchtung komplett auf LED umgestellt.“ Schon damals habe man 85 Prozent an Strom gespart.